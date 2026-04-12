Războiul din Orientul Mijlociu continuă și în a 44-a zi, iar negocierile dintre Statele Unite și Iran de la Islamabad nu au adus niciun acord. După 21 de ore de discuții la Islamabad, vicepreședintele american JD Vance a declarat că negocierile dintre SUA și Iran s-au încheiat fără a se ajunge la un acord, existând divergențe majore cu privire la programul nuclear și la problemele regionale, în contextul în care Washingtonul și-a prezentat „oferta finală”, pe care Iranul nu a acceptat-o. La câteva zile de la anunțul președintelui american Donald Trump privind un armistițiu de două săptămâni, premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut sâmbătă, 11 aprilie, că operațiunea împotriva Teheranului nu s-a încheiat, „dar putem spune deja cu certitudine: am obținut realizări istorice”.

„Șanse foarte mici” de a ajunge la un acord dacă amenințările publice ale SUA ar fi reale

ACTUALIZARE 08:15 Ross Harrison, cercetător principal la Institutul pentru Orientul Mijlociu, a avertizat că, dacă ultimatumul pe care SUA l-au adresat public Iranului reflectă și tonul adoptat în cadrul discuțiilor private, șansele de a ajunge la un acord sunt reduse, scrie Al Jazeera.

„Dacă este așa, iranienii sunt convinși că nu se află într-o poziție mai bună pentru a încheia un acord decât erau înainte de război, când aveau loc discuții pe tema dosarului nuclear”, a declarat el pentru Al Jazeera.

Iranienii au fost „adevărații învinși aici”, a spus Harrison. „Nu în ceea ce privește capacitatea. Nu în ceea ce privește pârghia – au ieșit destul de bine în ceea ce privește echilibrul pârghiilor aici – ci în ceea ce privește distrugerea brută”, a spus el.

Poporul iranian a plătit prețul războiului și, prin urmare, „nu va reveni la status quo de dinaintea războiului”, a spus Harrison.

„Așadar, cred că, dacă, de fapt, ceea ce am văzut public s-a întâmplat și în privat, atunci există foarte puține perspective de viitor”, a adăugat el. „Sperăm că ceea ce am văzut public a fost doar o demonstrație de forță și că s-au înregistrat progrese reale în culise, iar asta este ceva ce vom afla abia în zilele următoare.”

Civilii din Liban, „disperați” să se pună capăt războiului

ACTUALIZARE 08:00 Presiunile exercitate de SUA asupra Israelului, conform relatărilor, au dus la o scurtă pauză la Beirut, dar atacurile aeriene au continuat cu intensitate sporită în sudul țării, scrie corespondentul Al Jazeera la Beirut.

Reprezentanții organizației Human Rights Watch au confirmat acum utilizarea de către Israel a fosforului alb în Liban. Sâmbătă au avut loc zeci de atacuri aeriene în sudul țării, inclusiv unul care a ucis 13 persoane. Acel atac a fost unul de tip „double-tap”, ceea ce înseamnă că paramedicii care au intervenit la primul atac au fost uciși ulterior în al doilea, scrie corespondentul.

Așadar, când vorbim despre presiunea americană pentru o pauză, da, în capitală a fost mai calm. Dar experiența locuitorilor din sud nu s-a schimbat cu adevărat prea mult, adaugă acesta.

Civilii de aici sunt disperați să se pună capăt luptelor. Situația umanitară este catastrofală, cu peste un milion de persoane strămutate. Dar președintele Parlamentului, Nabih Berri, susține de mult timp că negocierile nu ar trebui să aibă loc sub focul armelor. Această opinie se reflectă în protestele care au avut loc pe străzile din Beirut în ultimele două zile.

Prim-ministrul libanez și-a amânat vizita programată în SUA pentru săptămâna viitoare, invocând circumstanțele interne. Iar Hezbollah, care este de fapt una dintre părțile implicate în acest conflict, s-a opus în totalitate discuțiilor directe cu Israelul.

Având în vedere ceea ce pare a fi eșecul discuțiilor de la Islamabad, nu este deloc clar ce se află pe masa negocierilor nici aici, scrie corespondentul Al Jazeera.

Poziția lui Trump cu privire la Strâmtoarea Ormuz este „cu adevărat neclară” (corespondent Al Jazeera la Washington)

ACTUALIZARE 07:58 Strâmtoarea Ormuz a reprezentat unul dintre principalele puncte de blocaj în cadrul discuțiilor de la Islamabad, însă poziția exactă a Statelor Unite în această privință rămâne cu adevărat neclară, iar această incertitudine stă la baza dificultății acestor negocieri, relatează corespondentul Al Jazeera la Washington.

Președintele Trump a adoptat două poziții complet diferite doar în ultimele 10 zile, spune el.

La un moment dat, Trump a afirmat că strâmtoarea nu prezintă niciun interes pentru Statele Unite, că Washingtonul nu are nevoie de petrolul care trece pe acolo și că este responsabilitatea altor țări să o supravegheze și să rezolve conflictul cu Iranul. După câteva zile, el a afirmat că strâmtoarea se află în centrul cererilor SUA și că, dacă nu este menținută deschisă, nu pot avea loc negocieri.

Pur și simplu nu știm care este poziția sa, deoarece acestea sunt două poziții total ireconciliabile, comentează corespondentul.

În cursul zilei de astăzi (sâmbătă - n.r), Pentagonul a informat că navele americane au traversat strâmtoarea fără a fi atinse de apărarea iraniană. Au existat unele controverse în acest sens din partea iraniană, dar asta este ceea ce am auzit, spune corespondentul Al Jazeera.

Ceea ce pare clar este că Iranul consideră controlul strâmtorii drept cea mai puternică carte a sa și nu are intenția să renunțe la ea fără a obține beneficii maxime la masa negocierilor. Având în vedere că poziția SUA se schimbă în funcție de cine întreabă și când, este foarte dificil de prevăzut cum va fi depășită această discrepanță în următoarea rundă de negocieri, conchide acesta.

Al Jazeera: Pakistanul este hotărât să mențină deschis canalul diplomatic după eșecul negocierilor dintre SUA și Iran

ACTUALIZARE 07:50 În multe privințe, încheierea negocierilor a venit ca o surpriză, deoarece a fost nevoie de mult efort, persuasiune și diplomație pentru a-i aduce pe iranieni și americani să stea față în față la aceste discuții, comentează corespondentul Al Jazeera la Islamabad.

Cu toate acestea, un diplomat de rang înalt cu care a vorbit corespondentul Al Jazeera a spus că acest lucru nu înseamnă că liniile de comunicare au fost închise. El a spus că aceasta este, de asemenea, o mare oportunitate, datorită eforturilor diplomatice ale Pakistanului de a aduce țările din regiune cele mai afectate de acest conflict la masa negocierilor cu iranienii pentru a-și rezolva diferendele.

În acest sens, există încă o linie de comunicare pe care Pakistanul dorește să o vadă deschisă.

Al doilea aspect este că, odată cu începerea discuțiilor, prim-ministrul pakistanez a precizat foarte clar într-o postare pe X că Libanul și toate celelalte părți, inclusiv rebelii yemeniți Houthi și grupurile armate irakiene aliate cu Iranul, vor respecta încetarea focului.

Cu toate acestea, potrivit diplomaților pakistanezi, Netanyahu a sabotat – într-un fel – acele discuții delicate dintre iranieni și americani prin lansarea unui bombardament nediscriminatoriu asupra Beirutului, care a atras critici și condamnări internaționale.

Australia îndeamnă ambele părți să „revină la negocieri”

ACTUALIZARE 07:45 Ministrul australian de Externe, Penny Wong, a făcut apel la SUA și Iran să respecte armistițiul și să reia discuțiile.

„Este dezamăgitor faptul că discuțiile de la Islamabad dintre Statele Unite și Iran s-au încheiat fără un acord”, a declarat Wong într-o declarație difuzată de mass-media australiene. „Prioritatea acum trebuie să fie menținerea armistițiului și revenirea la negocieri. Continuăm să dorim o rezolvare rapidă a acestui conflict.”

Ea a avertizat că „orice escaladare a conflictului ar impune un cost uman și mai mare și ar afecta și mai mult economia globală”.

Noi proteste la adresa războiului au avut loc la Tel Aviv

ACTUALIZARE 07:40 Câteva mii de protestatari s-au adunat la o manifestație împotriva războiului și a guvernului, organizată în Piața Habima din Tel Aviv, marcând a șasea săptămână consecutivă de proteste de la începutul operațiunii militare comune israeliano-americane împotriva Iranului, scrie Haaretz.

Cum a apelat Teheranul la meme-uri pentru a-l înfrunta pe Donald Trump: „Iranul a câștigat războiul propagandistic”

ACTUALIZARE 07:38 În dimineața de după ce Donald Trump a renunțat la amenințarea de a distruge „o întreagă civilizație” și a acceptat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul, ambasada Teheranului în Africa de Sud a publicat un clip ironic în care apare un câine de culoare maro care privește confuz spre cameră, o imagine care face de mult timp parte din repertoriul meme-urilor de pe internet.

„Cei care așteptau aseară ca civilizația iraniană să fie distrusă”, se putea citi în descrierea postării de pe contul de X al misiunii diplomatice, relatează Financial Times.

SUA au „stabilit clar” limitele în negocierile cu Iranul, demonstrând unitatea echipei lui Trump

ACTUALIZARE 07:35 David Des Roches, profesor la Institutul Thayer Marshall din SUA, afirmă că, deși Washingtonul și-a clarificat poziția față de Iran în timpul negocierilor de la Islamabad, nu și-a schimbat atitudinea, scrie Al Jazeera.

„S-au stabilit clar limitele. Cred că președintele Trump a fost clar, spunând că Iranului nu i se poate permite să dezvolte o armă nucleară, acesta fiind un obiectiv de război american, iar ei nu pot face asta”, a declarat el pentru Al Jazeera.

El a spus că iranienii sperau probabil să găsească în Vance un partener de negociere mai conciliant decât Jared Kushner și Steve Witkoff, care au condus negocierile anterioare din partea SUA, dar au aflat că nu este așa la Islamabad.

„Se pare că ceea ce au obținut aici a fost... o clarificare a faptului că poziția americană, deși nu este ceea ce își doresc, este unitară. Și, din păcate, nu este ceva ce vor să audă”, a spus Des Roches. „A ști care este situația și a ști cu cine negociezi este cu adevărat cheia negocierilor, așa că, sperăm, va fi ceva mai bun în viitor.”

El a spus că plecarea lui Vance din Islamabad nu este un semn sigur că negocierile au eșuat.

„Cred că ar fi nerealist să ne așteptăm ca vicepreședintele să fie implicat în toate aceste negocieri. Presupunerea mea... este că a participat pentru a arăta că administrația este serioasă, dar și pentru a le arăta iranienilor că nu poți, știi, să te adresezi unui alt grup de americani și să primești un răspuns diferit în cadrul guvernului.”

Israelul a interceptat o dronă lansată din Liban

ACTUALIZARE 07:29 Postul de televiziune Channel 12 afirmă că drona a declanșat sirenele în regiunea nordică a Galileei de Sus și că a fost interceptată între timp, scrie Al Jazeera.

„Iranul deţine mai multe atuuri decât americanii”, afirmă un fost negociator pentru Orientul Mijlociu

ACTUALIZARE 07:25 Fostul negociator al Departamentului de Stat pentru Orientul Mijlociu, Aaron David Miller, a declarat că iranienii „au mai multe atuuri decât americanii”, după ce 21 de ore de discuţii între SUA şi Iran s-au încheiat fără a se ajunge la un acord, scrie News.ro.

„Este clar că nu se grăbesc să facă concesii”, a declarat Miller pentru CNN, sugerând că Iranul pare să acţioneze într-un ritm mai lent decât SUA.



„Mi se pare că încă mai deţin uraniu puternic îmbogăţit. Au demonstrat că au transformat geografia într-o armă, controlează şi gestionează acum Strâmtoarea Ormuz. Regimul a supravieţuit”, a spus Miller.

„Au demonstrat o capacitate îngrijorătoare de a submina securitatea şi stabilitatea. Toate aceste aspecte reprezintă atuuri”, a adăugat el.



Miller a afirmat că, în opinia sa, Iranul ar prefera să rişte o nouă serie de atacuri militare din partea Statelor Unite şi a Israelului decât să rămână cu mâna goală după negocieri.

VIDEO: Netanyahu declară: „Noi i-am sufocat… și mai avem multe de făcut”, în fața unei hărți a Orientului Mijlociu

ACTUALIZARE 07:15 Aflat în fața unei hărți a Orientului Mijlociu, premierul israelian Benjamin Netanyahu descrie cum șase țări „au vrut să ne sufoce”, dar, dimpotrivă, „noi i-am sufocat… și mai avem multe de făcut”.

Această declarație vine în contextul în care ambasadorii Israelului și ai Libanului urmează să poarte discuții la Washington, DC, marți.

JD Vance anunța eșecul negocierilor cu Iranul, iar Donald Trump și Marco Rubio erau la o gală UFC la Miami

ACTUALIZARE 07:10 Atracţia principală de la începutul galei UFC 327, sâmbătă seara, nu a fost niciunul dintre luptători, ci preşedintele Donald Trump, relatează AP. În timp ce preşedintele era la gală, vicepreşedintele JD Vance a anunţat că negocierile cu Iranul de la Islamabad au eşuat.

Trump a intrat în Kaseya Center puţin după ora 21:00 pentru a urmări lupta din categoria semigrea dintre Jiri Prochazka şi Carlos Ulberg. El a fost însoţit de Dana White, preşedintele Ultimate Fighting Championship, şi de mai mulţi membri ai familiei Trump.



În timp ce o melodie a lui Kid Rock răsuna din difuzoare, Trump s-a îndreptat spre locul său, unde îl aştepta secretarul de stat Marco Rubio. În apropiere se afla şi Sergio Gor, ambasadorul SUA în India.

Un oficial iranian afirmă că „nimeni nu se aștepta” la un acord în urma unei singure întâlniri

ACTUALIZARE 07:08 Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului a vorbit cu presa iraniană în urma declarațiilor lui JD Vance, relatează Al Jazeera.

Esmaeil Baghaei a afirmat că Iranul și SUA „au ajuns la o înțelegere cu privire la o serie de chestiuni” și că au existat „diferențe de opinie în legătură cu două sau trei aspecte importante”.

„ Aceste negocieri au avut loc după 40 de zile de război impus și s-au desfășurat într-o atmosferă de neîncredere și suspiciune. Este firesc să nu ne fi așteptat de la început să ajungem la un acord în cadrul unei singure întâlniri”, a spus el. „Nimeni nu se aștepta la asta.”

Anterior, Baghaei declarase că succesul discuțiilor depindea de „seriozitatea și buna-credință a părții adverse” și de acceptarea drepturilor și intereselor legitime ale Iranului.

Iranul dă de înțeles că nu se grăbește să reia negocierile cu SUA

ACTUALIZARE 07:05 Iranul a dat de înțeles că nu se grăbește să reia negocierile cu SUA, potrivit unei surse citate de agenția de știri iraniană Tasnim, avertizând că nu va exista nicio schimbare în Strâmtoarea Ormuz fără un acord „rezonabil”, scrie Reuters, preluată de Haaretz.

Ministerul de Externe iranian a declarat că discuțiile au dus la un acord asupra mai multor puncte, dar au eșuat în privința a două aspecte cheie.

Un purtător de cuvânt a descris discuțiile ca având loc într-o atmosferă de neîncredere, adăugând că nu s-a așteptat niciodată o descoperire majoră într-o singură sesiune.

Teheranul a mai declarat că va continua consultările cu Pakistanul și alți parteneri regionali.

Pakistanul îndeamnă SUA şi Iranul să respecte armistiţiul de două săptămâni, în ciuda eşecului de la Islamabad

ACTUALIZARE 07:03 Pakistanul a îndemnat, duminică, Statele Unite şi Iranul să continue să respecte armistiţiul de două săptămâni în vigoare, în ciuda eşecului negocierilor de pace de la Islamabad.

„Este imperativ ca părţile să continue să-şi respecte angajamentul faţă de armistiţiu”, a declarat ministrul pakistanez al Afacerilor Externe, Ishaq Dar, a cărui ţară a găzduit negocierile şi a servit drept mediator.



„Pakistanul şi-a jucat şi îşi va juca în continuare rolul de a facilita dialogul dintre Republica Islamică Iran şi Statele Unite ale Americii în zilele următoare”, a adăugat el.

„Cerințele nerezonabile ale părții americane au împiedicat progresul negocierilor”, afirmă televiziunea de stat iraniană

ACTUALIZARE 07:00 „Cerințele nerezonabile” ale Statelor Unite au dus la eșecul negocierilor de la Islamabad dintre iranieni și americani pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, a afirmat duminică televiziunea de stat iraniană, scrie Le Monde.

„Delegația iraniană a negociat fără încetare și intens timp de douăzeci și una de ore pentru a apăra interesele naționale ale poporului iranian. În ciuda diverselor inițiative din partea sa, cerințele nerezonabile ale părții americane au împiedicat avansarea negocierilor. Prin urmare, negocierile s-au încheiat”, a scris Radio-Televiziunea Republicii Islamice Iran (IRIB) pe Telegram.

Sursă iraniană: SUA au cerut „tot ceea ce nu au putut obține în timpul războiului”

ACTUALIZARE 06:57 Agenția de știri Fars, citând o sursă apropiată delegației iraniene, afirmă că, în cadrul discuțiilor de la Islamabad, SUA au cerut „tot ceea ce nu au putut obține” în timpul războiului, scrie Al Jazeera.

Agenția a citat, de asemenea, declarația corespondentului său din capitala pakistaneză, care a afirmat că „Iranul nu a acceptat condițiile ambițioase impuse de SUA cu privire la Strâmtoarea Ormuz, energia nucleară în scopuri pașnice și alte câteva chestiuni”.

SUA „caută un pretext” pentru a părăsi negocierile

ACTUALIZARE 06:55 O sursă apropiată delegației iraniene a declarat agenției de știri Fars că SUA „căutau un pretext” pentru a părăsi masa negocierilor, scrie Al Jazeera.

„Americanii aveau nevoie de negocieri pentru a-și salva prestigiul pe scena internațională și nu erau dispuși să-și reducă așteptările, în ciuda înfrângerii și a impasului din războiul cu Iranul”, a afirmat sursa.

„Iranul nu are planuri pentru următoarea rundă de negocieri”, a adăugat aceasta.

Statele Unite „au dat dovadă de o mare flexibilitate”, a asigurat J. D. Vance

ACTUALIZARE 06:50 În cadrul scurtului său discurs, vicepreședintele american a subliniat faptul că președintele Donald Trump, care a declarat sâmbătă că nu-i pasă dacă se va încheia sau nu un acord cu Iranul, s-a arătat conciliant în timpul negocierilor, relatează Le Monde.

„Cred că am dat dovadă de o mare flexibilitate. Am fost foarte concilianți. Președintele ne-a spus: «Trebuie să veniți aici cu bună-credință și să faceți tot posibilul pentru a ajunge la un acord». Asta am făcut și, din păcate, nu am reușit să facem progrese”, a spus el.

J. D. Vance a declarat că a fost „în contact regulat” cu Donald Trump pe durata negocierilor

ACTUALIZARE 06:40 Răspunzând la întrebările jurnaliștilor, J. D. Vance a declarat că a fost „în contact regulat” cu Donald Trump „în ultimele douăzeci și una de ore” de negocieri, scrie Le Monde.

El a asigurat că a vorbit „de vreo șase ori” cu președintele american, adăugând că a discutat și cu șeful Comandamentului american din Orientul Mijlociu, amiralul Bradley Cooper, cu secretarul Apărării, Pete Hegseth, și cu secretarul de Stat, Marco Rubio.

Vicepreședintele anunță că se întoarce în Statele Unite, întrucât nu s-a ajuns la un acord

ACTUALIZARE 06:30 „Plecăm de aici cu o propunere foarte simplă: o abordare care constituie ultima noastră ofertă și cea mai bună pe care o putem face. Vom vedea dacă iranienii o vor accepta”, a declarat J. D. Vance în cadrul unei declarații extrem de scurte, răspunzând doar la câteva întrebări la finalul acesteia, scrie Le Monde.

El a refuzat să detalieze toate punctele negocierilor, dar a insistat asupra faptului că problema nucleară era esențială și că, în această privință, Iranul a refuzat să-și asume „angajamentul ferm” de a renunța la bomba atomică.

Întoarcerea lui J. D. Vance în Statele Unite nu înseamnă neapărat, deocamdată, reluarea conflictului între părțile beligerante, vicepreședintele american dând de înțeles că acordă Iranului încă puțin timp pentru a analiza oferta Statelor Unite, comentează Le Monde.

Iranul a refuzat să-și asume „un angajament ferm” cu privire la renunțarea la obținerea armei nucleare, potrivit vicepreședintelui american

ACTUALIZARE 06:15 Vicepreședintele american, vorbind de la hotelul Serena din Islamabad, a afirmat că una dintre condițiile Casei Albe era ca Iranul să accepte să renunțe la încercarea de a obține arma nucleară. Statele Unite au nevoie de „un angajament ferm” din partea Iranului în această privință, a subliniat J. D. Vance, adăugând că nu l-a obținut, scrie Le Monde.

„Avem nevoie de un angajament ferm din partea lor, prin care să se angajeze că nu vor încerca să se doteze cu o armă nucleară și că nu vor încerca să obțină mijloacele care le-ar permite să fabrice una rapid”, a declarat vicepreședintele american.

„Întrebarea este simplă: vedem oare un angajament fundamental din partea iranienilor de a nu dezvolta arme nucleare – nu doar astăzi, nu doar peste doi ani, ci pe termen lung? Încă nu am văzut acest lucru. Sperăm să-l vedem”, a continuat el.

„Nu am ajuns la un acord”, afirmă J. D. Vance

ACTUALIZARE 06:05 „Ne întoarcem în Statele Unite fără să fi ajuns la un acord”, a declarat vicepreședintele american, în cadrul unei scurte conferințe de presă la Islamabad. „Nu am ajuns într-o situație în care iranienii să accepte condițiile noastre de negociere”, a constatat J. D. Vance, citat de Le Monde.

Vicepreședintele american nu a menajat suspansul în timpul scurtei sale alocuțiuni. „Am avut o serie de discuții substanțiale cu iranienii”, a început J. D. Vance. „Aceasta este vestea bună. Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord. Și cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran, mult mai mult decât pentru Statele Unite.”

Iranul afirmă că Strâmtoarea Ormuz, problema nucleară și reparațiile de război se află în fruntea agendei discuțiilor cu SUA

ACTUALIZARE 06:00 Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului a declarat că, în ultimele 24 de ore, SUA și Iranul au discutat principalele teme ale negocierilor, printre care Strâmtoarea Ormuz, problema nucleară, reparațiile de război și ridicarea sancțiunilor.

Potrivit purtătorului de cuvânt, succesul procesului depinde de „seriozitatea și buna-credință” a SUA și de acceptarea drepturilor Iranului.

Știrea inițială

Benjamin Netanyahu: „Am obținut realizări istorice”

„Campania împotriva Iranului nu s-a încheiat”, a declarat prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu într-o declarație video, „dar putem spune deja cu certitudine: am obținut realizări istorice”, conform Times of Israel.

Trecând la o hartă a Orientului Mijlociu pe care axa iraniană este evidențiată cu roșu, Netanyahu a declarat că „ei au vrut să ne sugrume, iar noi îi sugrumăm pe ei”. „I-am lovit, dar mai avem încă multe de făcut”, a spus el.

Netanyahu a declarat că și-a dedicat o mare parte din viață pentru a se asigura că Iranul nu va ajunge să dețină o armă nucleară, inclusiv prin aprobarea unor operațiuni secrete menite să întârzie acest proces și prin avertizarea lumii cu privire la pericol.

„Dar lumea nu a vrut să asculte”, a subliniat el. El a susținut că Israelul „a depășit bariera fricii” prin atacul asupra Iranului din luna iunie a anului trecut. Israelul a decis să intre în război cu Iranul în februarie deoarece acesta „era foarte aproape de a obține o armă nucleară” și de a dobândi capacitatea de a produce mii de rachete, a mai declarat acesta.

Dacă Israelul nu ar fi atacat Iranul de două ori în ultimul an, a spus el, Republica Islamică „ar fi avut deja o armă nucleară”.

Mai mult, Netanyahu a susținut că Israelul a primit anul trecut informații conform cărora Iranul se pregătea să transforme uraniul îmbogățit într-o armă nucleară. „Imediat ce am primit acele informații, am trecut la acțiune”, a spus el.

El a explicat că, la doar câteva luni distanță, a primit noi informații potrivit cărora Iranul intenționa să-și extindă programele nucleare și de rachete și să le ascundă adânc sub pământ.

Acesta a mai adăugat că Israelul a eliminat opt oameni de știință din domeniul nuclear implicați în programul de armament în cadrul operațiunii „Roaring Lion”, adăugând că Israelul a distrus, de asemenea, reactorul cu apă grea de la Arak, precum și liniile de producție a centrifugelor și de uraniu ale Iranului.

„Am reușit să distrugem programul său nuclear, să distrugem programul său de rachete”, a spus el.

Referindu-se la lupta împotriva grupărilor afiliate Iranului, Benjamin Netanyahu s-a lăudat că Israelul a creat zone de securitate în Gaza, Siria și Liban, conform Times of Israel.

„Ne vom ocupa de” Hamas în Gaza, a promis el. Israelul se ocupă, de asemenea, de rachetele pe care Hezbollah le mai deține, a mai adăugat Netanyahu.

Gruparea Hezbollah a planificat, de asemenea, ca „mii de teroriști din Radwan să ajungă pe ascuns la graniță, să invadeze și să cucerească Galileea”. „Încă ne luptăm cu ei, nu s-a terminat”, a declarat el.

Acesta a declarat că, în ultima lună, Libanul a solicitat Israelului de mai multe ori să înceapă negocieri directe de pace. „Am aprobat acest lucru”, a spus el, adăugând că există două condiții: dezarmarea Hezbollah și un „acord de pace real” care să dăinuie generații întregi.

Acesta a precizat că și alte țări întind o mână de ajutor Israelului. Netanyahu a menționat că propaganda iraniană care minimalizează realizările Israelului „găsește ecou în mass-media noastră, iar propaganda rivalilor noștri politici găsește ecou în Iran”.

Victime în Liban și anunțul CENTCOM

De cealaltă parte, Ministerul Sănătății din Liban a transmis sâmbătă că numărul victimelor din țară de la implicarea acesteia în conflict a depășit acum 2.000, conform BBC. Agenția Națională de Știri a raportat că, potrivit Centrului de operațiuni de urgență sanitară al ministerului, 2.020 de persoane au murit și 6.436 au fost rănite începând cu 2 martie.

Referitor la discuțiile cu Israelul, viceprim-ministrul Libanului, Tarek Mitri, a declarat pentru BBC că, pentru ca negocierile să fie „semnificative”, țara ar trebui să înceteze atacurile asupra Beirutului. Amintim că ambasadorii Israelului și Libanului în SUA urmează să se întâlnească marți la Washington DC.

Dr. Tarek Mitri, într-un interviu acordat Victoriei Derbyshire pentru emisiunea „Sunday with Laura Kuenssberg”, a declarat: „Nu folosesc cuvântul «condiționat», dar cred că, pentru ca aceste întâlniri să fie semnificative, trebuie să vedem o oarecare încetare a ostilităților, chiar dacă este provizorie”.

El a adăugat: „Cum ai putea să te angajezi în discuții semnificative, pregătind negocieri adevărate pentru a discuta toate problemele, cum poți face asta în timp ce zeci și sute de oameni sunt uciși sau răniți? Trebuie să puneți capăt acestei situații, să o suspendați, pentru a putea purta o discuție constructivă, dar marți vom participa la întâlnirea care va avea loc la Departamentul de Stat.”

Ziua precedentă a războiului a fost marcată și de anunțul armatei americane, care a transmis că a fost demarată o operațiune de deminare în Strâmtoarea Ormuz.

„Două distrugătoare ale Marinei SUA, USS Frank E. Peterson și USS Michael Murphy, „au traversat Strâmtoarea Ormuz și au desfășurat operațiuni în Golful Persic, în cadrul unei misiuni mai ample menite să asigure că strâmtoarea este complet liberă de minele marine amplasate anterior de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran”, se arată într-un comunicat al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

„Astăzi (n.red - sâmbătă), am început procesul de stabilire a unui nou pasaj și vom împărtăși în curând această rută sigură cu industria maritimă pentru a încuraja libera circulație a comerțului”, a declarat amiralul Brad Cooper, șeful CENTCOM, în comunicat.

CENTCOM a precizat că forțe americane suplimentare, „inclusiv drone subacvatice, se vor alătura eforturilor de deminare în zilele următoare”.

Negocierile din Pakistan

Discuțiile dintre SUA și Iran au debutat sâmbătă la Islamabad. Un înalt oficial al Casei Albe a oferit mai multe detalii cu privire la componența delegației americane. Acesta a precizat că delegația principală este formată din vicepreședintele JD Vance, trimisul special Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, a relatat BBC.

Potrivit oficialului de rang înalt, delegația americană extinsă îi include pe consilierul pentru securitate națională Andrew Baker și consilierul pentru afaceri asiatice Michael Vance.

Experți americani în diverse domenii sunt, de asemenea, prezenți la Islamabad, potrivit oficialului, alături de alți experți care oferă sprijin din Washington DC.

