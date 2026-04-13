Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în ziua 45. Deși negocierile de la Islamabad s-au încheiat fără un acord, Pakistanul menține în continuare legătura atât cu SUA, cât și cu Iranul, în încercarea de a readuce cele două părți la masa negocierilor. De cealaltă parte, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că un acord cu SUA „nu este imposibil” dacă administrația Trump respectă dreptul internațional. Mai mult, Organizaţia de Medicină Legală din Iran a raportat duminică că a identificat 3.375 de persoane ucise de la începutul războiului lansat pe 28 februarie de Israel şi Statele Unite.

Donald Trump spune că „nu vrea un Papă care să considere că este în regulă ca Iranul să dețină arme nucleare”

ACTUALIZARE 07:00 Într-un mesaj postat pe rețeaua sa Truth Social, președintele american îl atacă virulent pe Papa Leon al XIV-lea, care a făcut din nou apel, pe 11 aprilie, la „oprirea războaielor”.

„Nu vreau un Papă care să creadă că este în regulă ca Iranul să dețină arme nucleare”, scrie Donald Trump.

„Și nu vreau un Papă care să critice președintele Statelor Unite pentru că fac exact ceea ce am fost ales să fac, într-un val copleșitor”, continuă locatarul Casei Albe, acuzându-l pe suveranul pontif că este „slab în fața criminalității” și „a armelor nucleare”.

În weekendul de Paște, Leon al XIV-lea a făcut apel, fără a-l numi direct pe președintele Statelor Unite, „la cei care au puterea de a declanșa războaie” să „aleagă pacea”.

Prețul barilului de petrol a depășit din nou pragul de 100 de dolari după anunțarea blocării porturilor iraniene

ACTUALIZARE 06:45 Barilul de petrol american a urcat din nou peste 100 de dolari duminică, la redeschiderea piețelor, în ajunul blocării porturilor iraniene anunțate de armata americană, în lipsa unui acord pentru încetarea războiului.

Deși a scăzut la aproximativ 97 de dolari la sfârșitul ședinței, barilul de West Texas Intermediate (WTI) cu livrare în mai a înregistrat o creștere de peste 7% duminică, în jurul orei 00:30.

Barilul de Brent din Marea Nordului, cu livrare în iunie, se tranzacționa la aceeași oră în jurul valorii de 101,80 dolari, în creștere cu 6,8%.

Iranul afirmă că a fost „la un pas” de un acord cu Statele Unite la Islamabad

ACTUALIZARE 06:30 „În timp ce eram la un pas de «protocolul de acord de la Islamabad», ne-am confruntat cu intransigență, cerințe schimbătoare și blocaj”, a declarat luni ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghtchi, pe contul său de X, aruncând astfel vina pentru eșecul negocierilor asupra Washingtonului.

Singurele nave care circulă în prezent prin strâmtoarea Ormuz sunt iraniene sau aprobate de Iran, constată ISW

ACTUALIZARE 06:15 Potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) publicat duminică seara, „singurele nave care traversează în prezent strâmtoarea Ormuz sunt nave iraniene și aprobate de Iran. Foarte puține nave traversează strâmtoarea, cu excepția celor care navighează în apele teritoriale iraniene”.

Armata americană a anunțat duminică că va institui un blocaj naval asupra tuturor porturilor iraniene, începând de luni, 13 aprilie. Donald Trump anunțase anterior un blocaj naval al strâmtorii Ormuz.

Donald Trump susține că nu-i pasă dacă Iranul „se întoarce sau nu” la negocieri

ACTUALIZARE 06:00 Donald Trump a declarat duminică că nu-i pasă dacă Iranul se va întoarce la masa negocierilor cu Statele Unite, după eșecul discuțiilor de la Islamabad.

„Nu-mi pasă dacă se întorc sau nu. Dacă nu se întorc, mi-e foarte bine așa”, a declarat președintele american jurnaliștilor la baza militară Andrews, lângă Washington, la întoarcerea sa dintr-un weekend petrecut în Florida.

Știrea inițială

Premierul Libanului: „Ne continuăm eforturile de a negocia încetarea războiului”

Războiul din Liban continuă, a declarat prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, după o vizită în teritoriul controlat de Israel din sudul Libanului, conform Times of Israel. „Mai sunt încă multe de făcut, și noi ne ocupăm de asta”, a spus el.

„Am contracarat amenințarea unei invazii din Liban datorită acestei zone de securitate”, a afirmat Netanyahu. „Respingem pericolul focului antitanc și ne ocupăm și de rachete, dar mai sunt încă multe de făcut.”

Netanyahu s-a aflat în Liban împreună cu ministrul Apărării, Israel Katz, șeful Statului Major al IDF, lt. gen. Eyal Zamir, și șeful Comandamentului Nord al IDF, maj. gen. Rafi Milo.

În aceeași ordine de idei, prim-ministrul libanez Nawaf Salam a declarat că depune eforturi pentru a pune capăt războiului dintre Israel și Hezbollah și pentru a asigura retragerea forțelor israeliene, după ce prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a vizitat duminică trupele din sudul Libanului, conform Times of Israel.

„Vom continua să depunem eforturi pentru a pune capăt acestui război, pentru a asigura retragerea israeliană de pe toate teritoriile noastre, întoarcerea tuturor prizonierilor, reconstrucția satelor și orașelor noastre distruse și întoarcerea în siguranță a persoanelor strămutate”, a declarat Salam într-un discurs ținut în ajunul aniversării începutului războiului civil din țară, care a avut loc între 1975 și 1990.

„Ne continuăm eforturile… de a negocia încetarea războiului”, a adăugat el în discursul televizat, înaintea discuțiilor programate pentru marți la Washington între oficiali libanezi, israelieni și americani.

Iran - SUA

Pakistanul menține în continuare legătura atât cu SUA, cât și cu Iranul, în încercarea de a readuce cele două părți la masa negocierilor, relatează Channel 12, conform Times of Israel. Discuțiile maraton de sâmbătă s-au încheiat fără a se ajunge la un acord, iar delegația americană a plecat spre casă în cursul zilei de astăzi.

Conform raportului, principalul punct de divergență îl reprezintă soarta programului nuclear al Iranului și posibilitatea ca țara să continue îmbogățirea uraniului. Negociatorii au declarat pentru publicație că, dacă se va ajunge la un compromis în privința chestiunii nucleare, atunci și celelalte puncte de dispută — rachetele balistice, Strâmtoarea Ormuz, grupările armate aliate — se vor rezolva de la sine.

În plus, Statele Unite au prezentat ceea ce consideră a fi „liniile roșii” în negocierile cu Iranul din weekend, care s-au încheiat fără un acord, conform Times of Israel.

Iranul trebuia să (1) înceteze orice activitate de îmbogățire a uraniului, (2) să demonteze toate instalațiile majore de îmbogățire a uraniului, (3) să recupereze uraniul puternic îmbogățit, (4) să accepte un cadru mai amplu de pace, securitate și dezamorsare a conflictelor care să includă aliații regionali, (5) să înceteze finanțarea grupărilor teroriste Hamas, Hezbollah și Houthi și (6) să deschidă complet Strâmtoarea Ormuz, fără a percepe taxe de trecere, se arată într-o declarație atribuită unui oficial american, trimisă reporterilor care au solicitat informații.

Președintele american Donald Trump a anunțat blocarea Strâmtorii Ormuz, cu scopul de a pune capăt controlului Iranului asupra acesteia, dar nu a anunțat încă reluarea luptelor, întrucât armistițiul extrem de fragil, de două săptămâni, care a început pe 8 aprilie, pare să se mențină.

Totodată, Organizaţia de Medicină Legală din Iran a raportat duminică că a identificat 3.375 de persoane ucise de la începutul războiului lansat pe 28 februarie de Israel şi Statele Unite, relatează AFP.

„În timpul recentului război care ne-a fost impus, au fost identificate cadavrele a 3.375 de martiri”, a declarat Abbas Masjedi, şeful acestei organizaţii subordonate sistemului judiciar iranian, citat de agenţia oficială de ştiri Irna.

El a indicat că acest bilanţ include 2.875 de bărbaţi, fără a preciza dacă sunt adulţi, copii sau civili. ONG-ul Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, anunţase cel puţin 3.597 de morţi, înregistraţi până pe 6 aprilie, între care 1.665 de civili, din care cel puţin 248 de copii. Din cauza restricţiilor impuse mass-media, AFP nu a putut verifica din surse independente aceste cifre.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a explicat că un acord cu SUA „nu este imposibil” dacă administrația Trump respectă dreptul internațional, potrivit postului public de televiziune al țării, conform BBC.

Declarațiile au fost prezentate într-un comunicat referitor la o convorbire telefonică dintre Pezeshkian și președintele rus Vladimir Putin, publicat într-o postare pe Telegram de către Islamic Republic of Iran Broadcasting. Convorbirea a avut loc în urma discuțiilor dintre SUA și Iran de la Islamabad.

