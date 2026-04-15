Războiul din Orientul Mijlociu continuă pentru a 47-a zi consecutiv. Primele 24 de ore ale blocadei navale impuse de Statele Unite au fost caracterizate de o implementare inegală, pe fondul pregătirilor operaționale încă în desfășurare. Deși autoritățile americane au susținut că nicio navă nu a reușit să treacă prin zona de restricție, datele privind traficul maritim arată că mai multe nave cu legături cu Iranul au tranzitat totuși zona. Peste 20 de nave comerciale au traversat Strâmtoarea Ormuz pe parcursul zilei de marți, relatează Wall Street Journal, citând surse oficiale americane. Între timp, președintele american Donald Trump a anunțat marți reluarea negocierilor cu Iranul „în următoarele două zile”.

Forțele israeliene continuă să bombardeze sudul Libanului și să înconjoare orașul Bint Jbeil

ACTUALIZARE 07:45 În ciuda discuțiilor purtate de ambasadorii libanez și israelian în Statele Unite, atacul israelian asupra sudului Libanului a continuat, scrie Al Jazeera.

Atacurile aeriene israeliene asupra sudului Libanului au continuat să lovească zeci de localități pe parcursul zilei și s-au prelungit până noaptea. Au avut loc atacuri aeriene asupra orașelor Tyr și Aabbasiyyeh, unde cel puțin două persoane au fost ucise.

Armata israeliană are, de asemenea, mii de soldați pe teren în sudul Libanului, iar aceștia au încercat să avanseze spre nord în Liban până la ceea ce au început să numească acum „linia antitanc”, care se află la o distanță de aproximativ 4-6 km [2,5-3,7 mile] în raza de acțiune a unei rachete antitanc, și spun că fac acest lucru pentru a împiedica Hezbollah să poată trage asupra Israelului.

Ca parte a acestui efort, ei încearcă de câteva zile să cucerească orașul Bint Jbeil. Ei spun că au finalizat încercuirea acelui oraș și că îl vor avea sub control deplin în câteva zile. Acest lucru este susținut de imagini din satelit, precum și de rapoarte privind tancurile israeliene din centrul acelui oraș.

Au existat, de asemenea, rapoarte privind explozii despre care se crede că provin de la demolarea caselor din Bint Jbeil. Se pare că Israelul a început acolo ceea ce a făcut în mai multe sate și orașe de-a lungul regiunii de frontieră în ultimele două săptămâni, și anume minarea caselor cu explozivi și detonarea acestora, urmând o politică de distrugere a tuturor clădirilor din aceste orașe și sate de-a lungul frontierei.

„Iisus Hristos nu susține genocidul”: Protestatarii îl huiduie pe Vance

ACTUALIZARE 07:42 JD Vance a fost întrerupt de mai multe ori de protestatari care s-au pronunțat împotriva războiului genocid al Israelului împotriva Gazei, în timpul discursului său de la Turning Point USA.

Unul dintre protestatari a strigat: „Iisus Hristos nu susține genocidul!”

Vance a răspuns: „Sunt de acord, Iisus nu susține genocidul, oricine ar fi strigat asta din întuneric. Cu siguranță nu o face.” Ulterior, el a spus că persoana respectivă ar trebui să fie recunoscătoare că președintele Trump a negociat un armistițiu în Gaza.

„Noi suntem administrația care a rezolvat problema”, a spus el.

Ulterior, un alt protestatar a strigat: „Omorâți copii! Bombardați copii!” Nu era clar dacă se refereau la războiul din Gaza sau la războiul SUA împotriva Iranului, comentează Al Jazeera.

Secretarul Trezoreriei SUA afirmă că Beijingul nu va putea să se aprovizioneze cu petrol din Iran

ACTUALIZARE 07:40 Scott Bessent a declarat că SUA vor bloca petrolierele chineze care transportă petrol iranian în Strâmtoarea Ormuz.

„Nu vor putea să-și procure petrolul. Pot să-și procure petrol, dar nu petrol iranian”, a declarat Bessent reporterilor la Washington, DC.

El a continuat să critice China, care cumpără cea mai mare parte a petrolului iranian, afirmând că aceasta este un „partener global nesigur”, inclusiv prin acumularea de rezerve de petrol și limitarea exporturilor anumitor mărfuri. El a spus că a discutat cu oficialii chinezi pe această temă, dar a refuzat să răspundă la o întrebare privind posibilitatea ca disputa să afecteze planul lui Trump de a vizita Beijingul la mijlocul lunii mai.

„Cred că mesajul vizitei este stabilitatea. Am avut o mare stabilitate în relație încă de vara trecută; aceasta emană de sus în jos”, a spus Bessent. „Cred că comunicarea este cheia.”

Trump „nu vrea un acord minor”; el dorește un „acord de amploare”, afirmă Vance

ACTUALIZARE 07:35 Vance a afirmat că SUA s-au oferit să normalizeze relațiile economice cu Iranul dacă acesta ar fi „dispus să se comporte ca o țară normală” și că politica fundamentală a lui Trump este de a împiedica Teheranul să obțină o armă nucleară, scrie Al Jazeera.

„Avem acest armistițiu în vigoare, cred că are șase sau șapte zile. Acest armistițiu se menține”, a spus Vance. „Președintele nu vrea să încheie un acord minor; el vrea să încheie marele acord.”

Vicepreședintele a mai spus că recunoaște faptul că „tinerii alegători nu apreciază politica pe care o avem în Orientul Mijlociu”.

„Nu spun că trebuie să fiți de acord cu mine în toate privințele”, a spus Vance. „Ceea ce spun este să nu vă dezangajați pentru că nu sunteți de acord cu administrația pe o singură temă. Implicați-vă mai mult; faceți-vă vocea auzită și mai mult.”

Un distrugător american a oprit două petroliere iraniene

ACTUALIZARE 07:30 Agenția de știri Reuters relatează că un distrugător american a oprit două petroliere care încercau să părăsească Iranul și le-a ordonat să se întoarcă, scrie Al Jazeera.

Citat de un oficial american care a vorbit sub condiția anonimatului, Reuters a precizat că incidentul a avut loc marți.

Potrivit oficialului, navele plecaseră din portul Chabahar, din Golful Oman, și au fost contactate de nava de război prin comunicații radio.

Oficialul a spus că cele două petroliere se aflau printre cele șase nave comerciale despre care Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a declarat marți, într-un comunicat, că au urmat ordinele de a „se întoarce pentru a reintra într-un port iranian din Golful Oman”.

CENTCOM a declarat că nicio navă nu a reușit să treacă de blocadă de când aceasta a intrat în vigoare luni la ora 10:00 în Washington, DC (14:00 GMT).

Moscova își oferă ajutorul în criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu

ACTUALIZARE 07:25 Rusia este pregătită să „compenseze” deficitul energetic cu care se confruntă numeroase țări din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul vizitei sale de miercuri la Beijing, relatează Le Monde.

„Rusia poate, fără îndoială, să compenseze deficitul de resurse care a apărut, atât pentru Republica Populară Chineză, cât și pentru toate țările dornice să colaboreze cu noi într-un mod echitabil și reciproc avantajos”, a spus Lavrov în cadrul unei conferințe de presă separate de întâlnirea sa cu președintele chinez, Xi Jinping.

Lavrov a confirmat, de asemenea, o vizită în China a președintelui rus, Vladimir Putin, în prima jumătate a anului 2026. Președintele chinez ar putea astfel să primească succesiv, în următoarele săptămâni, omologul american, Donald Trump, anunțat la jumătatea lunii mai, și omologul rus, într-o perioadă de tensiuni geostrategice puternice, comentează Le Monde.

Președintele chinez l-a primit pe șeful diplomației ruse la Beijing

ACTUALIZARE 07:23 Președintele chinez, Xi Jinping, l-a primit miercuri la Beijing pe ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a relatat agenția oficială Xinhua, fără a oferi deocamdată detalii cu privire la conținutul discuțiilor, scrie Le Monde.

Șeful diplomației ruse a sosit marți în capitala chineză pentru o vizită de două zile, în cadrul căreia China și Rusia, parteneri economici și diplomatici importanți, vor discuta în special despre conflictul din Orientul Mijlociu.

Emmanuel Macron convoacă miercuri un consiliu de apărare

ACTUALIZARE 07:20 Un consiliu de apărare și securitate națională, la care vor participa președintele francez, Emmanuel Macron, precum și miniștrii și responsabilii însărcinați cu problemele de securitate, va avea loc miercuri la ora 11:00, după încheierea ședinței de guvern, pentru a discuta situația din Orientul Mijlociu, a anunțat seara Palatul Elysée, fără a oferi mai multe detalii, scrie Le Monde.

Acest consiliu va avea loc cu două zile înaintea unei reuniuni a țărilor „nebeligerante” dispuse să participe la o misiune de restabilire a libertății de navigație în strâmtoarea Ormuz. Președintele francez și prim-ministrul britanic, Keir Starmer, vor coprezida, vineri, această videoconferință privind o misiune „pur defensivă” – distinctă de eforturile Statelor Unite în strâmtoarea Ormuz – „atunci când condițiile de securitate o vor permite”, a anunțat marți Palatul Elysée.

În acest stadiu, Parisul și Londra nu au menționat numărul de participanți la această reuniune, al cărei principiu fusese anunțat luni de Emmanuel Macron.

Iranul a blocat de facto această strâmtoare maritimă crucială pentru transportul petrolului, ca răspuns la războiul declanșat împotriva sa la sfârșitul lunii februarie de către Statele Unite și Israel. După anunțarea unui armistițiu și eșecul negocierilor americano-iraniene din acest weekend, Donald Trump a anunțat un blocaj naval al porturilor iraniene, care a intrat în vigoare luni.

Emmanuel Macron lansase încă din luna martie ideea unei misiuni care să însoțească redeschiderea strâmtorii, odată ce armele vor tăcea. Franța și Regatul Unit asigură că au început lucrările de planificare împreună cu țările voluntare.

Democrații pregătesc un nou vot în Senat pentru a limita prerogativele de război ale lui Trump

ACTUALIZARE 07:15 Democrații din Senatul SUA intenționează să organizeze miercuri un nou vot „pentru a opri războiul nejustificat al lui Trump în Iran”.

Senatoarea Tammy Duckworth, o democrată din Illinois care a depus Rezoluția privind prerogativele de război, a declarat că războiul ales de Trump „pune viețile americanilor în străinătate într-un risc și mai mare și face ca prețurile să crească vertiginos pentru americanii de acasă”.

Ea a spus că Senatul „trebuie să-și îndeplinească datoria constituțională și să voteze pentru a-l opri imediat, înainte ca economia să sufere încă o lovitură și să se piardă și mai multe vieți”.

Constituția SUA prevede că Congresul, și nu președintele, poate declara război.

Democrații din Senat și din Camera Reprezentanților au încercat în repetate rânduri să adopte rezoluții privind prerogativele de război pentru a-l obliga pe Trump să obțină autorizația Congresului înainte de a lansa operațiuni militare. Însă colegii republicani ai lui Trump din Congres, care dețin o majoritate fragilă atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, au blocat aceste inițiative.

Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, un democrat din New York, a declarat că democrații din Senat vor continua să supună problema la vot în fiecare săptămână, atâta timp cât războiul continuă.

Trump declară pentru ABC News că nu are în vedere prelungirea armistițiului cu Iranul

ACTUALIZARE 07:10 Președintele SUA, Donald Trump, i-a declarat marți reporterului ABC News, Jonathan Karl, că nu are în vedere prelungirea armistițiului cu Iranul, scrie Haaretz.

„Situația s-ar putea încheia în orice fel, dar cred că un acord este de preferat, deoarece astfel ei vor putea reconstrui”, i-a spus Trump reporterului.

Rafael Grossi, directorul general al AIEA: Durata interdicției privind îmbogățirea uraniului în Iran este o decizie politică

ACTUALIZARE 07:05 Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a declarat miercuri că decizia privind durata moratoriului asupra îmbogățirii uraniului, pe care Iranul trebuie să-l respecte în cadrul oricărui acord cu SUA, este una politică, scrie Reuters.

Oficialii americani și iranieni au încheiat la sfârșitul săptămânii trecute discuțiile privind încetarea conflictului cu Iranul, fără a ajunge la un acord cu privire la diferențele de opinie, printre care și durata suspendării de către Teheran a îmbogățirii uraniului, despre care SUA și Occidentul susțin că ar fi utilizat pentru fabricarea de arme.

CENTCOM afirmă că blocada americană asupra porturilor iraniene se aplică navelor tuturor națiunilor

ACTUALIZARE 07:05 Comandamentul Central al SUA afirmă că blocada asupra porturilor iraniene „este aplicată în mod imparțial împotriva navelor tuturor națiunilor care intră sau ies din zonele de coastă sau din porturile din Iran”.

Acesta a precizat că distrugătoarele cu rachete ghidate ale Marinei SUA se numără printre mijloacele care execută blocada împotriva porturilor iraniene.

„Un distrugător tipic are un echipaj de peste 300 de marinari, care sunt foarte bine pregătiți pentru desfășurarea operațiunilor maritime ofensive și defensive”, se adaugă în declarație.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, afirmă că „blocada porturilor iraniene a fost pusă în aplicare în totalitate” și că forțele americane își mențin superioritatea maritimă în Orientul Mijlociu.

„Se estimează că 90 % din economia Iranului se bazează pe comerțul internațional maritim”, a declarat el pe X. „În mai puțin de 36 de ore de la punerea în aplicare a blocadei, forțele americane au oprit complet traficul comercial maritim către și dinspre Iran.”

Departamentul de Stat al SUA: Rubio s-a întâlnit cu ministrul egiptean de Externe și a discutat despre dezarmarea Hamas

ACTUALIZARE 07:00 Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, s-a întâlnit cu ministrul egiptean de Externe, Badr Abdelatty, a anunțat Departamentul de Stat. Potrivit comunicatului, cei doi au discutat despre eforturile de dezarmare a Hamas, precum și despre încetarea focului cu Iranul.

Vance: „Există multă neîncredere” între SUA și Iran, dar negociatorii doreau un acord

ACTUALIZARE 06:45 Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat marți că neîncrederea dintre Washington și Teheran rămâne ridicată, dar că negociatorii iranieni păreau interesați să ajungă la un acord.

„Există multă neîncredere între Iran și Statele Unite. Nu vei rezolva asta peste noapte”, a spus Vance la un eveniment organizat de Turning Point USA. „Negociatorii iranieni doreau să ajungă la un acord. Sunt foarte optimist în privința situației în care ne aflăm.”

Președintele Donald Trump a declarat că discuțiile menite să pună capăt războiului cu Iranul ar putea fi reluate în Pakistan în următoarele două zile, după ce negocierile din weekend au eșuat.

Canada, Australia, Regatul Unit și alte țări solicită „încetarea urgentă a ostilităților în Liban”

ACTUALIZARE 06:40 Canada, Regatul Unit, Australia, Japonia, Brazilia, Columbia, Indonezia, Iordania, Sierra Leone și Elveția au emis o declarație comună, exprimându-și profunda îngrijorare cu privire la „agravarea situației umanitare și a crizei strămutărilor din Liban”, scrie Al Jazeera.

Salutând încetarea focului dintre SUA, Israel și Iran, țările au solicitat, de asemenea, „încetarea urgentă a ostilităților în Liban”.

„Civilii și infrastructura civilă trebuie protejați de efectele ostilităților. Personalul umanitar, care se dedică protejării și asistării celor mai vulnerabili, trebuie respectat și protejat”, se arată în declarație.

„Atacurile care amenință siguranța și securitatea personalului umanitar trebuie să înceteze. Dreptul internațional umanitar trebuie respectat de toate părțile implicate în conflict, în orice circumstanțe”, se adaugă în declarație.

Țările au condamnat, de asemenea, „în termenii cei mai fermi, acțiunile care au dus la moartea unor membri ai forțelor de menținere a păcii ale ONU și au crescut semnificativ riscurile cu care se confruntă personalul umanitar din sudul Libanului”.

Statele Unite afirmă că au blocat complet traficul comercial maritim către și dinspre Iran

ACTUALIZARE 06:30 Armata americană a declarat marți seara că forțele americane au blocat complet traficul comercial maritim către și dinspre Iran prin intermediul unei blocade, informează Reuters, preluată de Haaretz.

Conform unei postări pe rețelele de socializare a Comandamentului Central al SUA, blocada asupra porturilor iraniene a fost „implementată integral” în termen de 36 de ore de la lansare.

Canada va suspenda taxele federale pe benzină și motorină

ACTUALIZARE 06:15 Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat că guvernul său va suspenda acciza federală pe combustibili pentru benzină și motorină până pe 7 septembrie, din cauza întreruperilor în aprovizionare provocate de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, relatează Al Jazeera.

Măsura va intra în vigoare luni, a anunțat Biroul Primului Ministru într-un comunicat.

„Se preconizează că aceasta va reduce cheltuielile canadienilor la benzinărie cu 10 cenți pe litru pentru benzina obișnuită și cu 4 cenți pentru motorină. Guvernul suspendă, de asemenea, temporar acciza federală pe combustibilii pentru aviație”, a adăugat acesta.

Comunicatul a menționat, de asemenea, că această măsură este „una responsabilă, care va reduce costurile de exploatare pentru transportatorii rutieri și întreprinderi” și va ajuta canadienii să economisească bani.

Trump afirmă că războiul cu Iranul „este pe cale să se încheie”

ACTUALIZARE 06:00 Președintele SUA a declarat pentru Fox News că războiul cu Iranul s-ar putea încheia în curând, informează Al Jazeera.

„Cred că este pe cale să se încheie, da”, a spus el într-un fragment din interviul difuzat de postul de televiziune american.

„Adică, eu consider că este foarte aproape de final”, a adăugat el.

Președintele a declarat din nou pentru Fox News că, dacă nu ar fi declanșat războiul împotriva Iranului, țara ar fi avut deja o armă nucleară. „Și dacă ar fi avut o armă nucleară, i-ați fi numit pe toți de acolo «domnule». Iar voi nu vreți să faceți asta”, a spus el.

Trump a afirmat că războiul s-ar putea încheia în curând și că Iranului i-ar lua 20 de ani să se refacă după devastarea cauzată de atacurile SUA și ale Israelului.

„Și nu am terminat”, a spus el. „Vom vedea ce se va întâmpla. Cred că vor foarte mult să încheie un acord.”

Agenția de supraveghere nucleară a ONU a declarat că nu existau dovezi că Iranul construia o armă nucleară înainte de începerea războiului.

Peste 20 de nave comerciale au traversat Strâmtoarea Ormuz în 24 de ore, relatează Wall Street Journal, citând surse oficiale americane, deși Comandamentul Central al armatei americane a declarat că nicio navă nu a reușit să treacă de blocada navală a SUA, impusă asupra porturilor și zonelor de coastă ale Iranului, iar șase nave comerciale au respectat ordinele de a se întoarce din drum.

În plan diplomatic, administrația americană încearcă să mențină deschis canalul de dialog cu Teheranul. Un oficial american a declarat pentru NBC News că există contacte continue între cele două părți, în ciuda faptului că prima rundă de negocieri desfășurată la Islamabad s-a încheiat fără un acord.

Președintele Donald Trump a sugerat că discuțiile ar putea fi reluate rapid, afirmând că „s-ar putea întâmpla ceva” în următoarele două zile și susținând că partea iraniană este interesată de ajungerea la un compromis. Principalele puncte de blocaj rămân calendarul privind suspendarea îmbogățirii uraniului și cererile Washingtonului privind demontarea unor instalații nucleare iraniene.

În paralel cu tensiunile dintre Washington și Teheran, alte evoluții regionale indică o posibilă reconfigurare diplomatică. După discuții directe desfășurate la Washington, D.C., Israelul și Libanul au convenit să continue negocierile într-un format ulterior, la o dată și într-un loc stabilite de comun acord. Oficiali americani au descris aceste contacte drept un pas important, deși au avertizat că procesul va rămâne complex.

Reacțiile internaționale la blocada americană au fost rapide. Ministerul de Externe al China a calificat măsura drept „periculoasă și iresponsabilă”, în timp ce autoritățile iraniene au acuzat o încălcare directă a suveranității statului.

La rândul său, președintele iranian Masoud Pezeshkian a avertizat că tensiunile din jurul strâmtorii ar putea avea „consecințe pe scară largă pentru lume”, sugerând că cererile formulate de Statele Unite sunt excesive și riscă să amplifice criza regională.

SUA vor reinstaura sancțiunile complete asupra petrolului iranian

Statele Unite vor reinstaura sancțiunile complete asupra petrolului iranian în acest weekend, după expirarea unei derogări temporare de 30 de zile acordate luna trecută pentru a limita impactul asupra aprovizionării globale cu energie.

Măsura, decisă de administrația de la Washington, a fost introdusă inițial pentru a evita șocuri majore pe piețele energetice internaționale, într-un moment marcat de tensiuni crescute în regiunea Golfului și de riscuri legate de transportul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz.

Derogarea de 30 de zile a permis unor actori internaționali să continue temporar anumite tranzacții legate de petrolul iranian, reducând presiunea asupra prețurilor și asupra lanțurilor de aprovizionare globale. Odată cu expirarea acesteia în acest weekend, exporturile iraniene ar putea fi din nou afectate semnificativ, cu posibile consecințe asupra veniturilor Teheranului și asupra echilibrului piețelor energetice.

Decizia survine într-un context tensionat, marcat de negocieri dificile între Washington și Teheran și de măsuri suplimentare de presiune economică asupra Iranului. Reinstaurarea sancțiunilor complete este considerată un instrument cheie prin care autoritățile americane încearcă să limiteze resursele financiare ale Iranului și să forțeze reluarea negocierilor pe teme sensibile, inclusiv programul nuclear.

Analiștii avertizează că revenirea la sancțiuni totale ar putea influența prețul petrolului la nivel global, mai ales dacă măsura coincide cu restricții suplimentare asupra traficului maritim din regiune sau cu reducerea volumelor exportate de Iran către piețele asiatice.

