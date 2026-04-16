O nouă rundă de negocieri între Statele Unite și Iran ar putea avea loc săptămâna viitoare la Islamabad, capitala Pakistan, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.

Reprezentanții administrației conduse de Donald Trump au declarat că sunt optimiști în privința șanselor de a ajunge la un acord, însă nu a fost luată încă o decizie privind prelungirea armistițiului actual, care urmează să expire în aproximativ o săptămână. Casa Albă a respins, totodată, informațiile potrivit cărora ar fi solicitat oficial o prelungire de două săptămâni a acestuia.

Tensiuni în jurul Strâmtorii Ormuz

Negocierile sunt descrise drept „în curs” și „productive”, iar implicareaca mediator rămâne esențială, după ce o delegație pakistaneză a ajuns recent lapentru discuții cu oficialii iranieni.

În paralel cu eforturile diplomatice, tensiunile din jurul Strâmtoarea Ormuz continuă. Președintele american Donald Trump a declarat că lucrează pentru redeschiderea rutei maritime, pe care o consideră vitală pentru comerțul global și pentru aprovizionarea energetică.

El a afirmat că omologul său chinez, Xi Jinping, ar aprecia această măsură, sugerând că reluarea traficului ar beneficia atât China, cât și restul lumii.

Cu toate acestea, datele analizate de presa internațională indică faptul că o navă sub pavilion chinez ar fi făcut o întoarcere completă din drum, aparent din cauza blocadei americane asupra porturilor iraniene, semn că situația din teren rămâne tensionată.

Autoritățile iraniene au avertizat că ar putea viza navele dinșidacă blocada navală impusă de forțele americane va continua.

Blocada a fost instituită la începutul săptămânii, iar oficialii militari americani susțin că traficul maritim iranian a fost complet oprit în primele 48 de ore. În schimb, presa iraniană a raportat că mai multe nave ar fi reușit totuși să ajungă în porturi, sugerând o situație disputată privind eficiența măsurilor.

Discuții despre o posibilă încetare a focului în Liban

Pe un alt front, guvernul din Israel analizează o posibilă încetare a focului cu Liban. Cabinetul de securitate al premierului Benjamin Netanyahu s-a reunit pentru a evalua evoluțiile recente și opțiunile disponibile.

Deși discuțiile privind o eventuală pauză a ostilităților sunt în desfășurare, forțele israeliene continuă operațiunile împotriva grupării Hezbollah, despre care oficialii israelieni afirmă că ar putea fi „copleșită” în anumite zone din sudul Libanului.

Reprezentanții Hezbollah au transmis, la rândul lor, că o încetare a focului ar putea fi posibilă în viitorul apropiat, semn că negocierile indirecte ar putea produce rezultate în perioada următoare.

Conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran a escaladat semnificativ în ultimele săptămâni, odată cu impunerea unei blocade navale americane asupra porturilor iraniene și intensificarea operațiunilor militare în regiune.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care tranzitează o mare parte din exporturile globale de petrol. Orice blocaj în această zonă are impact direct asupra piețelor energetice internaționale și asupra economiei globale.

În paralel, tensiunile dintre Israel și gruparea Hezbollah din Liban au crescut în contextul conflictului regional mai amplu, ridicând temeri privind extinderea ostilităților pe mai multe fronturi.

Citește și:

Flota fantomă a Iranului și-a găsit nașul în blocada SUA. Rețeaua clandestină a Teheranului se confruntă cu o nouă provocare