Războiul din Orientul Mijlociu continuă pentru a 50-a zi consecutiv. Donald Trump afirmă că un acord de pace cu Iran este „foarte aproape”, după ce Teheranul a anunțat redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, iar Israel și Liban au intrat într-un armistițiu de 10 zile. În paralel, prețurile petrolului au scăzut brusc, iar Washingtonul a anunțat că blocada navală asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare până la un acord final, arată The Times of Israel.

Șeful Marinei SUA neagă existența unei penurii de alimente pe portavion și pe nava de asalt amfibie

ACTUALIZARE 08:00 Biroul Șefului Operațiunilor Navale a declarat că informațiile privind penuria de alimente la bordul portavionului USS Abraham Lincoln și al navei USS Tripoli sunt „falsificate”.

Imaginile recente publicate pe rețelele de socializare arată tăvi cu mâncare aproape goale, care ar fi fost servite trupelor de pe portavion și de pe nava de asalt amfibie, ambele aflate în prezent în Orientul Mijlociu.

„Atât USS Abraham Lincoln, cât și USS Tripoli au suficiente provizii de alimente la bord pentru a le oferi echipajelor opțiuni sănătoase”, a declarat șeful operațiunilor navale într-o declarație pe X.

„Sănătatea și bunăstarea marinarilor și a pușcașilor marini sunt prioritatea mea principală, iar fiecare membru al echipajului continuă să primească mese complete și echilibrate din punct de vedere nutrițional”, se arată în declarație.

IDF anunţă că a efectuat aproape 11.000 de atacuri asupra Iranului

ACTUALIZARE 07:45 Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au publicat noi cifre privind bombardamentele asupra Iranului, afirmând că au efectuat aproximativ 10.800 de atacuri asupra acestei ţări.

Human Rights Activists News Agency (Hrana), cu sediul în SUA, a raportat un bilanţ de 1.701 de civili iranieni morţi până la data de 7 aprilie, ziua în care preşedintele american Donald Trump a anunţat un armistiţiu condiţionat de două săptămâni cu Iranul.

IDF afirmă, de asemenea, că este responsabilă pentru peste 14.900 de lovituri de artilerie şi 2.500 de lovituri aeriene în Liban şi că a lovit aproximativ 165 de clădiri cu mai multe etaje.

Autorităţile sanitare libaneze afirmă că 2.100 de persoane au fost ucise în cele şase săptămâni de conflict din Liban, iar peste un milion, adică aproximativ una din cinci persoane din populaţie, au fost strămutate.

Trump: Armistițiul cu Iranul se va încheia dacă nu se ajunge la un acord până miercuri; SUA ar putea „începe din nou să arunce bombe”

ACTUALIZARE 07:30 Președintele Donald Trump a declarat că s-ar putea să nu prelungească armistițiul temporar cu Iranul dacă negocierile nu vor duce la un acord până miercuri, scrie Reuters.

„Poate că nu-l voi prelungi”, a spus Trump când a fost întrebat la bordul avionului Air Force One, despre situația actuală. „Așa că veți avea un blocaj și, din păcate, va trebui să începem din nou să aruncăm bombe”, a adăugat el.

Statele Unite împrumută companiilor petroliere 26 de milioane de barili de petrol din rezerva strategică

ACTUALIZARE 07:25 Departamentul Energiei al Statelor Unite a împrumutat încă 26,03 milioane de barili de țiței din Rezerva Strategică de Petrol de la baza West Hackberry către nouă companii petroliere.

Aceasta este a treia eliberare de acest fel în cadrul angajamentului de 172 de milioane de barili asumat de administrația Trump față de acțiunea colectivă a Agenției Internaționale pentru Energie de stabilizare a aprovizionării globale cu petrol.

Până în prezent, administrația Trump a distribuit 126 de milioane de barili în trei tranșe către industrie, companii precum BP Products North America, ExxonMobil Oil Corp și Marathon Petroleum primind împrumuturile de combustibil, potrivit unui comunicat al Departamentului Energiei.

„Prin acest schimb de urgență, departamentul ia măsuri rapide pentru a sprijini nevoile de aprovizionare pe termen scurt, consolidând în același timp Rezerva strategică de petrol pe termen lung”, a declarat Kyle Haustveit, secretar adjunct al Oficiului pentru hidrocarburi și energie geotermală.

„Prin returnarea unor barili suplimentari de calitate superioară fără costuri pentru contribuabili, acest schimb consolidează fiabilitatea pieței în prezent și oferă o valoare semnificativă poporului american atunci când acești barili sunt returnați.”

Prețurile combustibililor maritimi scad, dar rămân „foarte ridicate”, spun analiștii din industria maritimă

ACTUALIZARE 07:20 Lloyd’s List a raportat că prețul mediu al păcurii cu conținut foarte scăzut de sulf (VLSFO), un combustibil utilizat pentru propulsarea navelor, a scăzut la 856 de dolari pe tonă.

Acest preț este cu 19% mai mic față de maximul atins în perioada de criză, relatează site-ul de știri din industria maritimă, dar este deocamdată cu 73% mai mare decât media din ianuarie și februarie.

Prețul combustibilului cu conținut ridicat de sulf (HSFO), un combustibil greu utilizat și el de nave, a scăzut cu 23% față de maximul de 708,50 dolari pe tonă, rămânând totuși cu 66% mai mare decât la începutul acestui an.

Australia decide să mențină standarde mai scăzute privind calitatea combustibilului, pe fondul crizei energetice

ACTULIZARE 07:15 Ministrul australian al Energiei, Chris Bowen, a anunțat că standardele privind calitatea combustibilului vor fi relaxate până în septembrie, în contextul în care Australia continuă să se confrunte cu impactul conflictului din Iran asupra aprovizionării sale cu combustibil, scrie Al Jazeera.

„Am decis să prelungesc perioada în care se permite un conținut mai ridicat de sulf în benzină în Australia”, a declarat Bowen vineri.

Modificarea, anunțată pentru prima dată în martie, crește cantitatea de sulf permisă în combustibil la 50 de părți pe milion, față de cele 10 părți obișnuite.

Australia s-a confruntat cu penurii locale de combustibil din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Prim-ministrul Anthony Albanese a vizitat trei țări asiatice săptămâna aceasta în încercarea de a asigura combustibil suplimentar pentru țara sa.

Prima navă de croazieră traversează Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului

ACTUALIZARE 07:10 Site-ul de monitorizare a navelor MarineTraffic a anunțat că o navă de croazieră, care se pare că naviga fără pasageri, a traversat cu succes Strâmtoarea Ormuz, fiind prima navă de pasageri care a reușit acest lucru de la începutul războiului.

Potrivit MarineTraffic, nava Celestyal Discovery, sub pavilion maltez, a fost ancorată în Dubai timp de aproape 47 de zile, după ce a sosit acolo la începutul lunii martie.

MarineTraffic a precizat că nava a traversat Strâmtoarea Ormuz vineri și se îndreaptă în prezent spre Muscat, Oman, unde se estimează că va ajunge mai târziu în cursul zilei de astăzi.

Marea Britanie va aduce o „contribuție militară amplă” la inițiativa privind Strâmtoarea Ormuz, afirmă ambasadorul său

ACTUALIZARE 07:05 În timp ce președintele american Trump a criticat dur inițiativa multinațională condusă de Franța și Marea Britanie privind securizarea Strâmtorii Ormuz, ambasadorul Marii Britanii la Washington a declarat că Londra va aduce „o contribuție militară amplă” la această inițiativă de securitate.

Ambasadorul Christian Turner a declarat în cadrul unui eveniment organizat la Washington că misiunea multinațională are ca scop asigurarea siguranței navelor care utilizează această cale navigabilă strategică odată ce conflictul cu Iranul se va încheia, relatează Press Association din Marea Britanie, preluată de Al Jazeera.

Turner a mai spus că participarea a aproape 50 de țări la un summit virtual vineri, coprezidat de Marea Britanie și Franța, a semnalat hotărârea globală de a preveni impunerea de taxe sau restricții asupra rutei maritime.

Anterior, Trump a scris într-o postare pe Truth Social: „Acum că situația din Strâmtoarea Ormuz s-a încheiat, am primit un telefon de la NATO în care mi s-a cerut dacă avem nevoie de ajutor. LE-AM SPUS SĂ STAI DEPARTE, DOAR DACĂ NU VOR DOAR SĂ-ȘI ÎNCARCE NAVELE CU PETROL. Au fost inutili când a fost nevoie de ei, un tigru de hârtie!”

SUA prelungesc derogarea care permite țărilor să cumpere petrol rusesc

ACTUALIZARE 07:00 Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit o derogare care permite țărilor să cumpere petrol și produse petroliere rusești sancționate pe mare pentru o perioadă de aproximativ o lună, în contextul în care administrația Trump încearcă să stimuleze aprovizionarea cu petrol din cauza perturbărilor globale provocate de războiul său împotriva Iranului.

Trezoreria a permis achiziționarea petrolului încărcat pe nave începând de vineri până pe 16 mai, o prelungire a derogării inițiale care a expirat pe 11 aprilie, potrivit unui document publicat pe site-ul web al departamentului.

Trimisul prezidențial al Rusiei, Kirill Dmitriev, a declarat că prima derogare va elibera 100 de milioane de barili de țiței rusesc, echivalentul producției globale de aproape o zi.

Iranul afirmă că nu va percepe „taxe tradiționale” în Strâmtoarea Ormuz

ACTUALIZARE 06:55 Ebrahim Rezaei, purtătorul de cuvânt al Comitetului Național de Securitate al Iranului, a declarat pentru Al Jazeera Mubasher că Teheranul nu va percepe taxe pentru trecerea navelor prin strâmtoare în mod tradițional.

Rezaei a spus că Parlamentul iranian pregătește în prezent un proiect de lege care ar stabili taxe legate de „securizarea strâmtorii”, adăugând că trecerea prin această cale navigabilă se va face exclusiv prin coordonare cu autoritățile iraniene.

El a spus că navele militare ostile, în special cele din SUA și Israel, nu vor avea voie să treacă sub nicio formă, în timp ce navele prietenoase vor putea trece în urma unei coordonări prealabile cu forțele iraniene.

El a mai spus că Iranul respinge orice rol al Statelor Unite în gestionarea sau securizarea strâmtorii.

Așa cum am raportat anterior, agenția de știri iraniană ISNA a declarat că oficialul iranian Mahmoud Nabavian a afirmat că unor nave comerciale li se va permite să traverseze Strâmtoarea Ormuz, dar numai după achitarea unor taxe.

Nabavian a legat deschiderea strâmtorii de încetarea focului în Liban, în ciuda faptului că Trump a negat că cele două chestiuni ar fi asociate.

Armata americană afirmă că 21 de nave s-au conformat blocadei porturilor iraniene

ACTUALIZARE 06:50 Navele care au încercat să intre sau să părăsească porturile iraniene s-au conformat instrucțiunilor forțelor americane de a se întoarce și de a se îndrepta spre Iran, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

Până în prezent, 21 de nave s-au conformat și și-au schimbat cursul, a postat CENTCOM pe X vineri seara.

Guided-missile destroyer USS Michael Murphy (DDG 112) patrols the Arabian Sea, April 17, as U.S. forces enforce the naval blockade on ships attempting to enter or exit Iranian ports. Since commencement of the blockade, 21 ships have complied with direction from U.S. forces to…

Blocada, care a început pe 13 aprilie, vizează nave de orice naționalitate și se concentrează pe porturile și zonele de coastă iraniene.

În cele patru zile de la începerea blocadei, SUA au declarat că nicio navă nu a încălcat cordonul maritim.

Teheranul a condamnat blocada ca fiind ilegală, iar Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, a postat vineri pe X un mesaj în care a avertizat că Strâmtoarea Ormuz nu va rămâne deschisă dacă blocada va continua.

۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.

۲- با این دروغگویی‌ها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.

۳- با ادامهٔ محاصره، تنگهٔ هرمز باز نخواهد ماند. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026

El a adăugat că tranzitul pe această cale navigabilă, care este vitală pentru piața mondială a petrolului și a gazelor, se va desfășura pe o „rută stabilită” și cu „autorizația Iranului”.

Iranul neagă că ar fi acceptat să transfere uraniul îmbogățit

ACTUALIZARE 06:45 Ebrahim Rezaei, purtătorul de cuvânt al Comitetului Național de Securitate al Iranului, a declarat că Teheranul nu va accepta ca uraniul îmbogățit să fie transferat în afara țării și a negat că s-ar fi asumat vreun angajament în acest sens, în ciuda afirmațiilor contrare ale Statelor Unite, scrie Al Jazeera.

Rezaei a declarat la Al Jazeera Mubasher că Teheranul „respinge categoric” orice măsură legată de reducerea la zero a activităților de îmbogățire a uraniului sau de oprirea programului său nuclear pașnic, considerând că aceasta reprezintă o linie roșie strategică.

Președintele Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că Iranul va preda stocul său de uraniu îmbogățit și a scris într-o postare vineri că „SUA vor obține tot «praf»-ul nuclear”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a respins, de asemenea, afirmațiile lui Trump.

„Uraniul îmbogățit este la fel de sacru pentru noi ca și pământul iranian și nu va fi transferat nicăieri, în niciun caz”, a declarat Baghaei pentru agenția de știri Tasnim.

Aproape 50 de miliarde de dolari din producţia de petrol, pierdute după 50 de zile de război cu Iranul

ACTUALIZARE 06:40 Economia globală a pierdut peste 50 de miliarde de dolari în producţie de petrol care nu a mai fost realizată de la începutul războiului cu Iranul, în urmă cu aproape 50 de zile, iar efectele crizei energetice ar putea fi resimţite luni sau chiar ani, potrivit analiştilor şi calculelor Reuters.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat vineri că Strâmtoarea Ormuz este deschisă după armistiţiul convenit în Liban, în timp ce preşedintele american Donald Trump a spus că se aşteaptă ca un acord pentru încheierea războiului cu Iranul să apară „în curând”, deşi momentul exact rămâne incert.

De la începutul crizei, la sfârşitul lunii februarie, peste 500 de milioane de barili de petrol brut şi condensat au dispărut din piaţa globală, potrivit datelor firmei Kpler. Este cea mai mare perturbare a aprovizionării energetice din istoria modernă.

Potrivit analistului Iain Mowat de la Wood Mackenzie, această cantitate de petrol pierdută este echivalentă cu: reducerea cererii globale de combustibil pentru aviaţie timp de 10 săptămâni; oprirea completă a transportului rutier la nivel mondial timp de 11 zile; lipsa totală de petrol pentru economia globală timp de aproximativ cinci zile.

Conform estimărilor Reuters, 500 de milioane de barili reprezintă aproape o lună de consum de petrol în Statele Unite sau mai mult de o lună de consum pentru întreaga Europă.

Aceeaşi cantitate ar acoperi aproximativ şase ani de consum de combustibil al armatei americane, pe baza unui consum anual de circa 80 de milioane de barili, sau ar putea alimenta industria mondială de transport maritim timp de aproximativ patru luni.

Datele indică mai multe perturbări majore ale pieţei energetice.

Donald Trump afirmă că uraniul iranian va fi „adus înapoi în Statele Unite”

ACTUALIZARE 06:30 Președintele american a declarat vineri că uraniul îmbogățit stocat de Iran va fi „adus înapoi în Statele Unite”, la scurt timp după ce a afirmat că se apropie un acord cu Teheranul pentru a pune capăt conflictului.

„Vom merge împreună cu Iranul” pentru a recupera uraniul îmbogățit, a afirmat el în cadrul unui eveniment al organizației conservatoare Turning Point din Arizona, înainte de a adăuga: „Vom merge să-l luăm, îl vom aduce înapoi în Statele Unite în scurt timp.”

Traficul rămâne redus în strâmtoarea Ormuz, pe fondul incertitudinilor legate de redeschiderea acesteia

ACTUALIZARE 06:20 Datele furnizate de Kpler, o firmă de analiză, au arătat că, până la ora 18:00 GMT de vineri, opt nave comerciale traversaseră strâmtoarea Ormuz, comparativ cu cinci nave în ziua precedentă.

Kpler a declarat că „piețele au reacționat cu un optimism prudent” la anunțul privind redeschiderea strâmtorii atât de către SUA, cât și de către Iran, dar a avertizat că dinamica ofertei rămâne limitată și că „normalizarea completă a comerțului și a încrederii va dura probabil luni, nu săptămâni”.

Trump a declarat că Strâmtoarea Ormuz este acum complet deschisă și că blocada SUA împotriva porturilor iraniene va continua.

Sâmbătă dimineața la prima oră, Mohammad-Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, care a condus negocierile pentru Teheran, a declarat că strâmtoarea „nu va rămâne deschisă” dacă blocada SUA asupra porturilor iraniene va continua.

„Dacă blocada va continua, strâmtoarea Ormuz nu va rămâne deschisă”, a scris Mohammad Bagher Ghalibaf pe X, adăugând că traversarea strâmtorii de către nave va trebui, în orice caz, să se facă cu „autorizația Iranului”.

Redeschiderea Strâmtorii Ormuz este „condiționată”, afirmă Ministerul Apărării din Iran

ACTUALIZARE 06:10 Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Iran a declarat că Strâmtoarea Ormuz este „deschisă doar în condițiile unui armistițiu și în mod condiționat”, potrivit agenției de știri iraniene Fars.

Fars l-a citat pe generalul de brigadă Reza Talaei-Nik, care a afirmat că „navele militare și cele afiliate forțelor ostile nu au dreptul să treacă prin Strâmtoarea Ormuz”.

Purtătorul de cuvânt a mai spus că situația actuală din strâmtoare este „temporară” și că ruta maritimă ar putea fi închisă din nou dacă situația din Liban se schimbă, potrivit Fars.

Wall Street răsuflă din nou ușurată odată cu redeschiderea Strâmtorii Ormuz

ACTUALIZARE 06:15 Bursa din New York a încheiat ziua de vineri în creștere, atingând noi recorduri, susținută de perspectiva reluării traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, anunțată de Iran ca fiind redeschisă, precum și de ipoteza mai generală a unei detensionări a situației în Orientul Mijlociu, scrie Le Monde.

Indicele extins S&P 500, referință pe piața americană, a atins un nou maxim, la 7 126,06 puncte (+ 1,20 %). Nasdaq (+ 1,52 %) a atins, de asemenea, un maxim pentru a treia sesiune consecutivă, în timp ce Dow Jones a crescut cu 1,79 %.

Iranul afirmă că declarațiile americane sunt „pline de contradicții și minciuni”, relatează Al-Jazeera

ACTUALIZARE 06:00 Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a declarat că afirmațiile oficialilor americani referitoare la Strâmtoarea Ormuz sunt contradictorii, ceea ce denotă „disperare și neputință”, relatează Al-Jazeera.

„Nu trebuie să ne lăsăm influențați de tweet-urile celeilalte părți”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Declarațiile oficialilor americani sunt pline de contradicții și minciuni, iar acest lucru nu este nimic nou.”

El a adăugat că „deschiderea sau închiderea Strâmtorii Ormuz nu se decide pe rețelele de socializare, ci pe teren”.

Trump afirmă că „lucrurile par să meargă foarte bine cu Iranul”

ACTUALIZARE 05:50 Președintele SUA a postat pe Truth Social că omologul său chinez, Xi Jinping, este „foarte mulțumit că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și/sau se deschide rapid”.

Trump a vorbit și despre viitoarea sa vizită în China, spunând că întâlnirea sa cu Xi va fi „una specială și, potențial, istorică”.

„Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu președintele Xi — se vor realiza multe lucruri!”, a adăugat el.

Trump spune că a primit „vești destul de bune” și că „lucrurile par să meargă foarte bine cu Iranul”.

Președintele SUA a mai spus însă că „poate nu voi prelungi” armistițiul dacă nu se ajunge la un acord cu Iranul până miercuri și că blocada americană asupra porturilor iraniene va continua.

Știrea inițială

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu există „puncte de blocaj” în negocierile dintre Statele Unite și Iran și că un acord de pace este „foarte aproape”, în contextul unor evoluții majore care au schimbat dinamica conflictului din Orientul Mijlociu.

Într-un interviu acordat AFP, Trump a afirmat că negocierile avansează rapid. „Suntem foarte aproape să obținem un acord”, a declarat liderul american, adăugând că nu vede obstacole majore între cele două părți.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Declarațiile vin după o serie de mesaje publicate pe platforma Truth Social, în care Trump și-a exprimat satisfacția față de anunțul Iranului privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și evoluțiile recente legate de programul nuclear iranian. Liderul american a precizat însă că dorește un acord formalizat în scris înainte de a anunța oficial finalizarea negocierilor.

„Strâmtoarea va fi deschisă, ei sunt deja deschiși. Iar lucrurile merg foarte bine”, a declarat Trump, într-o intervenție realizată de la Las Vegas.

Blocada SUA rămâne în vigoare, în ciuda redeschiderii Strâmtorii Ormuz

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a anunțat că Strâmtoarea Ormuz este „complet deschisă” pentru navele comerciale pe durata rămasă a armistițiului dintre Israel și Liban.

Totuși, navele care tranzitează zona trebuie să utilizeze o „rută coordonată” stabilită de autoritățile maritime iraniene, ceea ce indică menținerea unui control strict asupra traficului maritim.

Donald Trump a reacționat rapid, mulțumind Iranului pentru decizie într-un mesaj publicat online. Într-o postare ulterioară, însă, liderul american a subliniat că blocada navală americană asupra porturilor iraniene va rămâne „ÎN PLINĂ VIGOARE” până la semnarea unui acord final cu Teheranul.

Armistițiu fragil între Israel și Liban

În paralel cu negocierile americano-iraniene, Israel și Liban au intrat într-un armistițiu de zece zile, care a intrat în vigoare joi după-amiază. Acordul a fost mediat de Statele Unite și vizează oprirea luptelor dintre Israel și gruparea Hezbollah, susținută de Iran.

În Beirut, intrarea în vigoare a armistițiului a fost marcată de sărbători și focuri de artificii, după un conflict de șase săptămâni care a provocat pierderi umane semnificative și distrugeri masive.

Potrivit datelor oficiale, peste 2.000 de persoane au fost ucise în Liban, iar una din cinci persoane a fost strămutată. Israelul a anunțat că doi civili și 13 soldați ai săi au fost uciși în același conflict.

Negocieri istorice în pregătire

Trump a anunțat că premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele libanez Joseph Aoun vor fi invitați la Casa Albă pentru discuții pe care liderul american le-a descris drept primele negocieri semnificative dintre cele două state din 1983.

Departamentul de Stat american a precizat că scopul acestor discuții este crearea condițiilor pentru o pace durabilă, inclusiv prin recunoașterea reciprocă a suveranității și reducerea influenței grupărilor armate nestatale.

Joseph Aoun a declarat vineri că Libanul nu va mai fi „scena războaielor nimănui”, subliniind că statul libanez își recâștigă autonomia decizională după decenii de conflicte regionale.

Citește și:

Prima navă de croazieră traversează Strâmtoarea Ormuz după izbucnirea războiului cu Iranul

Evoluțiile recente au alimentat speranțele privind o posibilă stabilizare mai amplă în Orientul Mijlociu. Totuși, negocierile rămân fragile, iar diferențele dintre cererile Washingtonului și Teheranului continuă să reprezinte un risc major pentru procesul diplomatic.

În timp ce optimismul privind un acord crește, menținerea blocadei navale și incertitudinile legate de programul nuclear iranian arată că regiunea se află încă într-un punct critic, în care fiecare decizie diplomatică poate influența echilibrul geopolitic global.

Editor : C.A. | M.C