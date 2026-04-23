Războiul din Iran continuă și în ziua 55, în condițiile unui armistițiu prelungit fără termen-limită clar și al unor negocieri blocate de divergențele dintre Washington și Teheran. Casa Albă susține că așteaptă o propunere unitară din partea liderilor iranieni, în timp ce oficialii de la Teheran acuză blocada navală americană și presiunile economice drept principalele obstacole în calea unui acord și avertizează că redeschiderea Strâmtorii Ormuz rămâne un obiectiv „imposibil” de stabilit în aceste condiții. În paralel, tensiunile din regiune persistă, de la incidente maritime în Golf până la atacuri în sudul Libanului, semn că armistițiul rămâne fragil.

Președintele Iranului și principalul său negociator au cerut încetarea blocadei americane asupra navelor și porturilor iraniene, pe care o consideră principalul obstacol în calea unui acord. Aceștia au enumerat motivele pentru care negocierile sunt în impas și au avertizat că redeschiderea Strâmtorii Ormuz este „imposibilă” atât timp cât măsurile impuse de SUA rămân în vigoare.

De cealaltă parte, Casa Albă susține că blocada „de succes” „strangulează” economia Iranului, chiar și în contextul armistițiului, și insistă că așteaptă o propunere „unitară” din partea liderilor de la Teheran pentru a avansa negocierile.

În paralel, creșterea accentuată a prețurilor la combustibilul pentru avioane, determinată de război, a dat peste cap industria aviatică globală, obligând companiile aeriene să reducă zborurile, să majoreze tarifele și să introducă taxe suplimentare.

Prețul combustibilului pentru avioane a crescut în ultimele săptămâni de la 85 - 90 de dolari pe baril la 150 - 200 de dolari pe baril. Anita Mendiratta, consilier global în aviație și turism, a explicat pentru Al Jazeera cât timp poate susține industria această situație.

„Răspunsul la întrebarea cât timp depinde foarte mult de regiunea în care este pusă”, a spus ea, subliniind că anumite zone se apropie de sezonul de vârf al călătoriilor de vară, când cererea pentru zboruri pe distanțe scurte, medii și lungi este foarte ridicată.

Mendiratta a evidențiat anunțul „surprinzător” al companiei Lufthansa, care va elimina 20.000 de zboruri pe distanțe scurte din program până în octombrie, echivalentul a aproximativ 40.000 de tone de combustibil pentru avioane.

„Totul ține de modul în care companiile aeriene își calculează decizia de a anula zboruri sau de a le scoate temporar din program, atunci când se confruntă cu o situație în care o resursă esențială, precum combustibilul pentru avioane, este foarte limitată”, a declarat ea. „Chiar și înainte de criză, combustibilul pentru avioane reprezenta 30% din costurile de operare ale unui avion, deci afecta deja puternic marjele. Când prețul combustibilului se dublează din cauza conflictului, devine pur și simplu imposibil pentru multe companii aeriene să mențină toate aeronavele în aer, însă sunt retrase doar unele dintre ele.”

Citește și Erdogan avertizează că războiul din Orientul Mijlociu slăbește Europa. Ce așteaptă Turcia de la NATO

