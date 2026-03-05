Războiul în Orientul Mijlociu continuă și în cea de-a șasea zi. Israelul și-a continuat ofensiva în Teheran, anunțând, în a cincea zi, că a distrus zeci de lansatoare de rachete și sisteme de apărare aeriană. De cealaltă parte, Casa Albă a transmis că prezența trupelor terestre în Iran „nu face parte din planul acestei operaţiuni în acest moment”, iar Donald Trump a evaluat performanța americană în războiul în curs cu Iranul cu nota 15 din 10. Mai mult, președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a adresat țărilor vecine Iranului, afirmând că Teheranul a încercat să evite războiul prin diplomație, dar că atacurile SUA-Israel nu i-au lăsat „altă opțiune” decât să riposteze. De asemenea, secretarul de stat american Marco Rubio a calificat drept „inacceptabile” atacurile asupra suveranității Turciei după neutralizarea rachetei iraniene.

Alertă în Israel, după lansarea unor rachete din Iran

ACTUALIZARE 07:33 Armata israeliană a anunţat că a plasat sub alertă joi dimineaţă centrul ţării şi a declanşat apărarea aeriană pentru a intercepta „rachete lansate din Iran către teritoriul israelian”.

Televiziunea de stat iraniană a informat, la rândul său, ca o „nouă serie de rachete” a fost lansată către Israel, potrivit News.ro.

Armata israeliană a declarat că apărarea aeriană a răspuns la rachetele lansate joi din Iran, prima astfel de informaţie în peste şapte ore, declanşând alerte în mai multe zone, inclusiv la Tel Aviv.

Armata spune într-un comunicat că a „identificat rachete lansate din Iran către teritoriul statului Israel. Sistemele de apărare funcţionează pentru a intercepta ameninţarea”, relatează agenţia de ştiri AFP.

Ulterior, alerta a fost anulată şi nu au fost anunţate victime.

La scurt timp, sirenele au sunat în oraşele din nord-estul Israelului şi în nordul Cisiordaniei, după ce IDF a declarat că a detectat o altă lansare de rachete balistice din Iran.

Arabia Saudită afirmă că a interceptat trei rachete de croazieră

Arabia Saudită a anunţat joi că a doborât trei rachete de croazieră în apropierea oraşului Al-Kharj, din centrul ţării, în a şasea zi a războiului din Orientul Mijlociu.

„Trei rachete de croazieră au fost interceptate şi distruse în afara oraşului al-Kharj”, a declarat Ministerul Apărării pe X.

Secretarul de stat american Marco Rubio a avut miercuri o convorbire telefonică cu ministrul de externe al Arabiei Saudite, prinţul Faisal bin Farhan Al Saud, potrivit purtătorului de cuvânt al lui Rubio.

„Secretarul şi-a exprimat recunoştinţa pentru răspunsul Arabiei Saudite la atacul asupra ambasadei SUA din Riad”, a declarat purtătorul de cuvânt Tommy Pigott.

Lider Hamas, ucis într-un atac aerian israelian

Agenţia oficială de ştiri libaneză ANI a relatat joi că un atac aerian israelian a ucis un lider Hamas într-o tabără de refugiaţi palestinieni din nordul Libanului.

Wassim Atallah al-Ali şi soţia sa au fost ucişi peste noapte când o dronă inamică le-a vizat casa din tabăra de refugiaţi Beddawi, lângă Tripoli, a relatat ANI, descriindu-l ca fiind un oficial de rang înalt al Hamas.

Acesta este primul lider al grupării islamiste palestiniene ucis de la începutul ofensivei americano-israeliane împotriva Iranului.

Iranul susţine că a vizat grupările kurde din Irak

Iranul a susţinut joi că a lansat rachete care vizau sediile forţelor kurde din Kurdistanul irakian, potrivit presei de stat.

„Am vizat cu trei rachete sediile grupurilor kurde care se opun revoluţiei din Kurdistanul irakian”, se arată într-un comunicat militar citat de IRNA pe canalul său Telegram.

De la începutul ofensivei americano-israeliane împotriva Teheranului, regiunea autonomă Kurdistan, care găzduieşte trupe americane, a fost ţinta unor atacuri cu drone, majoritatea interceptate de apărarea aeriană.

Qatarul a evacuat locuitorii „din vecinătatea” Ambasadei SUA

Autorităţile din Qatar evacuează locuitorii care trăiesc „în vecinătatea” Ambasadei SUA ca „măsură de precauţie temporară”, a anunţat joi Ministerul de Interne de la Doha, relatează CNN..

Ministerul nu a specificat ce a determinat această măsură, spunând doar că a fost luată pentru a menţine siguranţa publică.

Evacuaţii vor primi cazare adecvată, au declarat autorităţile.

Marţi, Departamentul de Stat a ordonat angajaţilor guvernului SUA care nu se află în situaţii de urgenţă şi membrilor familiilor acestora să părăsească Qatarul din cauza ameninţării unui conflict armat. Dacă este sigur să o facă, americanii ar trebui să părăsească Qatarul acum - era sfatul autorităţilor americane..

Explozie pe un petrolier ancorat în largul coastei Kuweitului

Un petrolier ancorat în largul coastelor Kuweitului a suferit o „explozie puternică” şi pierde hidrocarburi după ce unul dintre tancurile sale a fost avariat, a indicat joi agenţia britanică pentru siguranţă maritimă UKTMO, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Căpitanul unui petrolier ancorat a raportat că a văzut şi a auzit o explozie puternică la babord, apoi a observat o mică ambarcaţiune părăsind zona” în largul regiunii Mubarak al-Kabeer, a declarat agenţia subordonată Marinei Regale.

Din navă s-a scurs petrol, dar echipajul este în siguranţă şi nu a izbucnit niciun incendiu, a precizat agenţia, recomandând prudenţă navelor din regiunea Golfului.

Ministrul de interne al Kuweitului a precizat că incidentul a avut loc în afara apelor teritoriale ale ţării, la peste 60 de kilometri de portul Mubarak al-Kabeer.

Portul este accesibil navelor trecând prin strâmtoarea Ormuz, la ieşirea din Golf.

Miercuri, o navă port-container a fost lovită de două rachete în timp ce încerca să traverseze această arteră strategică a comerţului mondial cu petrol, unde multe nave sunt în prezent imobilizate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice, forţa responsabilă de operaţiunile externe ale Iranului, a revendicat apoi controlul „total” asupra acestui pasaj prin care tranzitează 20% din petrolul şi gazele naturale lichefiate ale lumii.

Israelul afirmă că a făcut „progrese istorice” împreună cu SUA

Israelul a afirmat joi că a făcut „progrese istorice” pentru protecţia sa datorită războiului purtat alături de Statele Unite împotriva Iranului, notează AFP.

„Israelul şi Statele Unite au făcut împreună progrese istorice pentru a ne proteja cetăţenii şi lumea civilizată”, a declarat Shosh Bedrosian, purtătoarea de cuvânt a prim-ministrului Benjamin Netanyahu, într-un mesaj video.

Ea a afirmat, de asemenea, că atacul a fost necesar deoarece Iranul era pe punctul de a-şi reconstrui programul nuclear în "noi buncăre subterane" şi că existau semne că Iranul plănuia „să atace Israelul şi forţele americane din Orientul Mijlociu”.

Iranul ameninţă că va viza instalaţiile nucleare israeliene

Iranul va viza instalaţia nucleară israeliană de la Dimona dacă Israelul şi Statele Unite vor încerca să schimbe regimul din Republica Islamică, a relatat miercuri agenţia de ştiri semi-oficială ISNA, citând un oficial militar iranian, scrie Jerusalem Post.

Instalaţia de la Dimona din deşertul Negev este principalul centru de cercetare nucleară al Israelului şi este asociată cu programul său nuclear nedeclarat.

Oficialul iranian a adăugat că, dacă Washingtonul şi Israelul vor merge mai departe cu un astfel de scenariu, „rachetele finale eficiente” ale Iranului vor viza, de asemenea, toată infrastructura energetică din Orientul Mijlociu. „Este un scenariu pentru care ne-am pregătit deja”, a avertizat oficialul citat de ISNA.

În ultimele zile, premierul Benjamin Netanyahu şi preşedintele Donald Trump au declarat că obiectivul operaţiunii este „crearea condiţiilor necesare pentru ca poporul iranian să înlocuiască regimul”.

Conflictul din Orientul Mijlociu a determinat China să anunțe că va trimite un trimis special pentru a încerca o mediere. Beijingul „va trimite un reprezentant special pentru problemele din Orientul Mijlociu în țările din regiune pentru mediere”, a anunțat ministrul de Externe, Wang Yi.

China este un partener apropiat al Iranului și a declarat că susține Teheranul în apărarea suveranității sale, îndemnând în același timp Statele Unite și Israelul să înceteze atacurile.

Trump a evaluat perfomanța SUA în conflictul cu Iranul

Miercuri, 4 martie, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că Statele Unite lucrează la planuri pentru securizarea Strâmtorii Ormuz .Ea a afirmat în cadrul unei conferințe de presă că operațiunea Epic Fury va garanta că „Iranul nu va mai putea restricționa libera circulație a energiei printr-o cale navigabilă care controlează aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol”.

Totodată, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a adaugat că SUA au distrus peste 20 de nave iraniene, dublând numărul de acum două zile.

Întrebată despre rapoartele potrivit cărora SUA ar lua în considerare înarmarea luptătorilor kurzi împotriva Iranului, Leavitt a negat acest lucru, afirmând că Trump a discutat recent cu liderii kurzi doar despre baza militară americană din nordul Irakului.

Președintele american Donald Trump a evaluat performanța americană în războiul în curs cu Iranul cu nota 15 din 10.

„Cineva a întrebat: «Pe o scară de la 1 la 10, ce notă i-ați da?». Eu am răspuns că aproximativ 15”, a declarat Trump în discursul de deschidere al unui eveniment organizat la Casa Albă.

„Dacă nu am fi făcut-o noi primii, ei ar fi făcut-o cu Israelul și ne-ar fi dat o șansă, dacă ar fi fost posibil”, a spus liderul american.

„Ne aflăm într-o poziție foarte puternică în prezent, iar conducerea lor se destramă rapid. Toți cei care par să vrea să devină lideri sfârșesc prin a muri”, a mai spus Trump.

Președintele SUA a precizat că războiul va provoca probabil o „mică pauză” în scăderea prețurilor și în creșterea pieței.

Marco Rubio, despre neutralizarea rachetei iraniene

Totodată, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că atacurile asupra suveranității Turciei, aliat al NATO, sunt „inacceptabile”, după ce alianța a doborât o rachetă iraniană, care, potrivit unui oficial turc, s-a abătut de la traiectoria sa.

Într-o convorbire telefonică cu ministrul de externe Hakan Fidan, Rubio a afirmat că „atacurile asupra teritoriului suveran al Turciei sunt inacceptabile și a promis sprijinul deplin al Statelor Unite”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Amintim că o rachetă balistică detectată ca fiind lansată din Iran și îndreptată către spațiul aerian turc după ce a traversat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei a fost neutralizată de unitățile de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei, a declarat Ministerul Apărării Naționale din Turcia într-un comunicat.

Editor : A.M.G.