Războiul în Orientul Mijlociu a ajuns la a șaptea zi. Israelul a transmis, în cea de-a șasea zi a conflictului, că a distrus 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului, anunțând că va trece la „următoarea etapă a campaniei”. De cealaltă parte, Donald Trump a declarat că ar saluta lansarea unei ofensive împotriva regimului iranian de către grupurile de opoziție kurde. În schimb, Iranul s-a declarat pregătit pentru o invazie terestră a Statelor Unite, șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi susținând: „Pentru că suntem încrezători că îi putem înfrunta, iar asta ar fi un mare dezastru pentru ei”. Totodată, Europol a atenționat că grupurile legate de Iran ar putea încerca să desfășoare „activități destabilizatoare” în cadrul UE.

Șeful Statului Major al Armatei Israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, a declarat într-o conferință de presă că Israelul a distrus 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului „și a obținut o superioritate aeriană aproape completă în spațiul aerian al Iranului”, conform Times of Israel.

Generalul-locotenent Eyal Zamir a mai transmis că Israelul trece la „următoarea etapă a campaniei” împotriva Iranului.

„După finalizarea etapei atacului surpriză inițial, în care am obținut superioritatea aeriană și am distrus arsenalul de rachete balistice, trecem acum la următoarea etapă a campaniei, în care vom spori pagubele aduse fundamentelor regimului și capacităților sale militare”, a declarat el.

Referitor la o ofensivă împotriva regimului iranian a grupurilor de opoziție kurde,președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar saluta inițiativa, conform Times of Israel.

„Cred că este minunat că vor să facă asta, aș fi total de acord”, a spus liderul de la Casa Albă. Întrebat dacă SUA vor oferi sau au oferit acoperire aeriană, el a replicat: „Nu pot să vă spun asta”, dar a adaugat că obiectivul kurzilor ar fi „să câștige”.

„Dacă vor face asta, e bine”, a mai spus Donald Trump.

Iranul, despre o posibilă invazie terestră a SUA: „Îi așteptăm”

Agenția de știri Fars, considerată a fi apropiată Gărzii Revoluționare Iraniene, a citat o sursă militară care a declarat că țara a lansat până acum peste 2.000 de drone în războiul care a început sâmbăta trecută, când Iranul a fost atacat de Statele Unite și Israel, conform Al Jazeera.

Iranul a lansat peste 500 de rachete balistice și de croazieră de la începutul războiului, a declarat o sursă militară iraniană pentru agenția de știri iraniană Fars, relatează Times of Israel. Raportul susține că 40% din atacurile iraniene au vizat Israelul, iar restul de 60% au vizat obiective americane din regiune.

Șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi a declarat astăzi că Teheranul este pregătit pentru o invazie terestră a Statelor Unite. El a refuzat, de asemenea, orice negocieri cu SUA și a afirmat că Iranul nu a solicitat un armistițiu, conform NBC News.

Araghchi a vorbit cu prezentatorul „NBC Nightly News”, Tom Llamas, într-un interviu video din Teheran, în timp ce bombele americane și israeliene continuă să lovească țara.

Întrebat dacă se teme de o posibilă invazie terestră a SUA, Araghchi a adoptat un ton provocator. „Nu, îi așteptăm”, a spus el și a adăugat: „Pentru că suntem încrezători că îi putem înfrunta, iar asta ar fi un mare dezastru pentru ei”.

Araghchi a mai spus că Iranul nu a cerut încetarea focului, în ciuda atacurilor americane și israeliene din toată țara.

Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a răspuns la unele rapoarte care sugerează deschiderea SUA către o invazie terestră limitată, afirmând că țara sa este mai mult decât pregătită, potrivit Al Jazeera.

„Unii oficiali americani au declarat că intenționează să intre pe teritoriul iranian cu câteva mii de soldați. Fiii curajoși ai imamului Khomeini și ai imamului Khamenei vă așteaptă, gata să-i facă de rușine pe acei oficiali americani corupți, ucigând și capturând mii dintre ei”, a scris el într-o postare pe X.

„Pământul sacru al Iranului nu este un loc pentru slujitorii iadului”, a adăugat el la începutul postării.

Avertismentul Europol

Conflictul din Orientul Mijlociu va avea „repercusiuni imediate” asupra securității Uniunii Europene, cu o amenințare crescută de terorism, criminalitate gravă și organizată, precum și extremism violent și atacuri cibernetice, a declarat Europol, organismul polițienesc european, pentru agenția de știri spaniolă EFE, conform Times of Israel.

Purtătorul de cuvânt al Europol, Jan Op Gen Oorth, a declarat că se așteaptă la o creștere a numărului de atacuri cibernetice împotriva infrastructurii europene și la o intensificare a fraudelor online, care utilizează inteligența artificială din ce în ce mai sofisticată și exploatează fluxul de informații care circulă online cu privire la conflict, a raportat EFE.

Grupurile legate de Iran ar putea încerca să desfășoare „activități destabilizatoare” în cadrul UE, a adaugat el, referindu-se la grupurile legate de așa-numita Axă a Rezistenței, rețeaua de miliții șiite antiamericane și antiisraeliene din țări precum Irak, Liban și Yemen. Acestea ar putea include atacuri teroriste, campanii de intimidare, finanțarea terorismului și criminalitatea cibernetică.

„Nivelul amenințării teroriste și al extremismului violent pe teritoriul UE este considerat ridicat”, a declarat el agenției de știri. Amenințarea teroristă ar putea fi accentuată de indivizi care acționează singuri sau de celule mici care acționează din proprie inițiativă, a spus el. „Răspândirea rapidă a conținutului polarizant pe internet poate accelera procesele de radicalizare pe termen scurt în rândul comunităților din diaspora din UE și al altor persoane”, a mai adăugat el.

