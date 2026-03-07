Războiul în Orientul Mijlociu a ajuns în ziua a opta. În ziua a șaptea a conflictului, Israelul a anunțat că a lovit peste 400 de ținte militare în vestul Iranului, fiind vizate inclusiv lansatoare de rachete balistice și depozite de drone. De cealaltă parte, președintele iranian Masoud Pezeshkian l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că-și adaptează discursul în funcție de publicul căruia i se adresează. Mai mult, armata iraniană a susținut că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, dar orice navă israeliană sau americană va fi vizată. Totodată, conform Casei Albe, campania militară a SUA împotriva Teheranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni. Karoline Leavitt a adăugat că Washingtonul este pe cale să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian.

ACTUALIZARE 08:05 Statele Unite vor desfășura un al treilea portavion în Orientul Mijlociu pentru a se alătura războiului în curs împotriva Iranului, a relatat Fox News. Portavionul USS George H.W. Bush va traversa Atlanticul și se va îndrepta spre estul Mediteranei după ce portavionul USS Gerald R. Ford a intrat în Canalul Suez și a navigat în Marea Roșie.

Ar fi al treilea portavion desfășurat în apropierea Iranului. USS George HW Bush ar putea participa la potențiale operațiuni împotriva houthilor yemeniți, în cazul în care aceștia se alătură ostilităților.

ACTUALIZARE 07:40 Explozii s-au auzit, sâmbătă dimineaţă, în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, şi în capitala Bahrainului, Manama, potrivit corespondenţilor AFP aflaţi la faţa locului, în cea de-a opta zi a războiului din Orientul Mijlociu.

„Cetăţenii şi rezidenţii sunt rugaţi să rămână calmi şi să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, a scris Ministerul de Interne din Bahrain pe X.

De asemenea, o explozie a avut loc sâmbătă dimineaţă la Ierusalim, potrivit unei jurnaliste AFP, după declanşarea unei alerte aeriene privind sosirea unei rachete iraniene. Apărarea aeriană „lucrează pentru a intercepta ameninţarea”, a declarat armata israeliană, care a ridicat alerta puţin mai târziu.

Israelul a lansat noi bombardamente asupra Teheranului, unde s-a raportat un incendiu la Aeroportul Internaţional Mehrabad. La rândul său, Iranul a atacat Tel Aviv.

Israelul și acuzațiile lansate de președintele iranian la adresa lui Benjamin Netanyahu

Forțele aeriene israeliene au anunțat vineri, 6 martie, că au lovit peste 400 de ținte militare în vestul Iranului, în cadrul unei noi serii de atacuri în zonă, conform Times of Israel.

Printre țintele lovite în vestul Iranului s-au numărat lansatoare de rachete balistice și depozite care conțineau drone, potrivit armatei israeliene. IDF a estimat că Iranul mai are încă 100-200 de lansatoare de rachete balistice, după ce a raportat că a distrus peste 300 dintre acestea până în prezent în războiul actual.

Armata a mai susținut că va continua să „vâneze” lansatoarele pentru a „reduce cât mai mult posibil raza de acțiune a focului asupra Israelului”. În plus, IDF a precizat că a efectuat un atac aerian împotriva unui sistem mobil de apărare aeriană în timp ce soldații iranieni încercau să îl mute din Shahrud — la est de Teheran — într-o altă locație din Iran.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu de „înșelăciune bazată pe geografia audienței”, conform Al Jazeera.

Pezeshkian a afirmat că, în fața iranienilor, Netanyahu vorbește despre „libertate”, în timp ce, în fața „publicului său sionist”, îi numește „amaleciți”. Amaleciții erau un trib biblic asociat cu răul irațional și antisemitismul. Președintele iranian a mai afirmat că, în fața americanilor, Netanyahu vorbește despre „amenințarea nucleară” iraniană.

SUA și anunțul privind durata campaniei contra Teheranului

Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, a anunțat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că SUA sunt pe cale să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian.

Leavitt, care a vorbit vineri înaintea unei întâlniri între liderul american şi principalii contractori din domeniul apărării, a spus reporterilor de la Casa Albă că SUA dispun de suficiente stocuri de arme pentru a-şi satisface toate nevoile operaţionale în Iran.

Ea a adăugat că SUA analizează o serie de potenţiali candidaţi pentru conducerea Iranului, dar nu a dat detalii. „Ştiu că există o serie de persoane pe care agenţiile noastre de informaţii şi guvernul Statelor Unite le analizează, dar nu voi da mai multe detalii în acest sens”, a spus purtătoarea de cuvânt.

De asemenea, președintele american Donald Trump a declarat că va accepta un lider nedemocratic al Iranului, atât timp cât acesta va fi prietenos cu SUA și Israelul, potrivit NBC News.

Întrebat într-un interviu telefonic acordat CNN dacă Iranul trebuie să fie o democrație, Trump a răspuns: „Nu, spun că trebuie să existe un lider care să fie corect și drept”.

El a adăugat: „Să facă o treabă bună. Să trateze bine Statele Unite și Israelul și să trateze bine și celelalte țări din Orientul Mijlociu – toate sunt partenerele noastre”.

Trump a mai spus că este deschis la ideea de a avea un lider religios în Iran. „Păi, da, s-ar putea, depinde de cine este persoana respectivă”, a declarat el pentru CNN. „Nu mă deranjează liderii religioși. Am de-a face cu mulți lideri religioși și sunt fantastici”, a completat el.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă, când SUA și Israelul au lansat atacuri comune asupra Iranului. Președintele SUA a declarat, joi, că vrea să aibă un cuvânt de spus în alegerea următorului lider suprem.

Iran

Armata iraniană a susținut vineri, 6 martie, că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, dar orice navă israeliană sau americană va fi vizată. Un purtător de cuvânt al armatei a declarat că Iranul nu intenționează să închidă această rută maritimă vitală, ci că motivul scăderii traficului prin strâmtoare îl reprezintă pericolul reprezentat de războiul în curs, conform Al Jazeera.

„Nu vom împiedica nicio navă care dorește să traverseze strâmtoarea Ormuz, dar responsabilitatea pentru siguranța acesteia revine navei în sine”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Vom viza orice navă aparținând entității sioniste [Israel] și Americii dacă aceasta va încerca să traverseze strâmtoarea Ormuz.”

În aceeași zi, viceministrul iranian de externe Majid Takht-Ravanchi a afirmat, într-un interviu acordat postului de televiziune France 24, că statele membre ale Uniunii Europene care se alătură atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului vor deveni „ținte legitime” pentru Teheran, conform Times of Israel.

„Orice țară care se alătură agresiunii împotriva Iranului, care se alătură Americii și Israelului în agresiunea împotriva Iranului, va deveni, cu siguranță, o țintă legitimă pentru represaliile Iranului”, a afirmat Takht-Ravanchi.

În timp ce unele țări ale UE, precum Franța, Grecia și Italia, au trimis nave de război în Orientul Mijlociu și majoritatea înalților oficiali ai UE au condamnat atacurile iraniene din regiune, aceștia au cerut în principal încetarea conflictului și o soluție diplomatică.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că Berlinul colaborează cu partenerii săi pentru a găsi o soluție care să pună capăt conflictului cu Iranul, afirmând totodată că țara sa împărtășește obiectivele Statelor Unite și ale Israelului.

