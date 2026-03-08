Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat acum în a doua săptămână. Depozite de petrol din Teheran au fost lovite, oficiali libanezi spun că patru persoane au fost ucise într-un atac israelian asupra unui hotel din Beirut, iar Israelul susține că a lovit „comandanți cheie” ai Corpului Libanez al Forței Quds, brațul de operațiuni externe al Gărzilor Revoluționare (IRGC). Statele din Golf au raportat, de asemenea, atacuri cu rachete și drone.

„Flăcările războiului” se răspândesc, avertizează China

ACTUALIZARE 08:14 Cel mai înalt diplomat al Chinei a prezentat ţara sa ca un apărător al păcii şi stabilităţii, în contextul războiului din Iran, adoptând în acelaşi timp un ton conciliant faţă de Statele Unite înaintea summitului mult aşteptat dintre liderii celor două naţiuni. Detalii aici

Știrea inițială

Armata israeliană anunță un nou val de atacuri împotriva Iranului

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat pe X că tocmai au „lansat un alt val de atacuri în Iran”, adăugând că vizează infrastructura din întreaga țară.

Anunțul a venit în jurul orei 08:30 la Teheran (în jurul orei 07:00, ora României), în timp ce capitala se trezea după o noapte de atacuri asupra rafinăriilor sale de petrol.

Cu aproximativ o jumătate de oră mai devreme, IDF anunțase că lucrează la interceptarea rachetelor din Iran.

Autoritățile libaneze au raportat victime după atacul asupra unui hotel din Beirut

Ministerul Sănătății din Liban a anunțat peste noapte că un atac israelian asupra unui hotel din centrul Beirutului a ucis patru persoane și a rănit alte 10.

Hotelul găzduia persoane strămutate din cauza luptelor din sudul Libanului și din suburbiile sudice ale Beirutului, potrivit agenției de știri Reuters.

Unii au fost văzuți părăsind clădirea de teama unor noi atacuri.

Israelul a efectuat un atac asupra forțelor iraniene la Beirut

Armata israeliană (IDF) a declarat într-o postare pe Telegram că a efectuat un „atac precis” care a vizat „comandanți cheie din Corpul Libanez al Forței Quds a IRGC care operau la Beirut”, potrivit BBC.

Forța Quds este brațul de operațiuni externe al IRGC sau Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice. IDF a declarat la începutul acestei săptămâni că l-a ucis pe comandantul temporar al Corpului Libanez, Daoud Alizadeh.

În declarația despre atacul de sâmbătă noapte, IDF a acuzat Forța Quds că „a operat pentru a iniția atacuri teroriste împotriva statului Israel și a civililor săi” și a declarat că „va continua să elimine cu precizie comandanții regimului terorist iranian oriunde ar opera aceștia”.

Declarația nu a specificat locația exactă a atacului. Oficialii iranieni nu par să fi comentat până acum atacul.

Atacuri de amploare în Kuweit

Armata kuweitiană a anunțat că instalațiile civile din Kuweit au fost avariate de căderea de resturi după interceptările cu drone.

„Unele instalații civile au suferit pagube materiale ca urmare a căderii de resturi și șrapneluri în urma operațiunilor de interceptare”, a declarat un purtător de cuvânt oficial al Ministerului Apărării, într-o postare pe X, distribuită de Armata kuweitiană.

Imagini de pe rețelele sociale au arătat un incendiu de amploare care a cuprins un turn din Kuweit.

Forțele aeriene ale țării „continuă să atace ținte aeriene ostile”, a declarat purtătorul de cuvânt, în timp ce armata îndeamnă cetățenii și locuitorii să „respecte instrucțiunile de siguranță și securitate”.

Adunarea Experților din Iran se reunește duminică pentru a alege succesorul lui Khamenei (presă)

Adunarea Experților, consiliul format din 88 de lideri religioși, se va reuni duminică pentru a alege următorul lider suprem al Iranului, după uciderea lui Ali Khamenei, anunță presa israeliană, preluând informații din mass-media iraniene.

Ayatollah Mozafari, unul dintre cei 88 de membri ai adunării, ar fi confirmat că reuniunea va avea loc, potrivit Jerusalem Post.

„Reprezentanții poporului din Adunarea Experților așteaptă cu nerăbdare discuțiile privind alegerea unui nou lider și succesor al imamului”, a declarat Mozafari sâmbătă, potrivit mass-media iraniene, preluate de publicația israeliană Ynet Global.

„Avem mari speranțe că, cu ajutorul lui Dumnezeu, acest lucru se va realiza în următoarele 24 de ore.”

Conform Constituției Iranului, Adunarea Experților este responsabilă de numirea liderului suprem al țării atunci când funcția devine vacantă. Liderul deține autoritatea supremă asupra statului, inclusiv comanda forțelor armate și ultimul cuvânt în politica externă și internă.

