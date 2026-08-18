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Războiul cu Iran forțează SUA să-și regândească prezența în Orientul Mijlociu. Pentagonul analizează retragerea de trupe din Golf (WP)

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US orders some military personnel at Qatar base to depart by today
Donald Trump la baza militară Al Udeid din Qatar. Foto: Profimedia
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Pentagonul își evaluează amprenta militară în Orientul Mijlociu, un semn timpuriu al potențialului războiului cu Iranul de a transforma prezența SUA în regiune, susțin opt persoane familiarizate cu analiza, consultate de Washington Post.

Unul dintre domeniile cheie pe care Departamentul Apărării le evaluează este dacă să retragă trupele din Golful Persic, unde marile baze militare americane au fost afectate de luni de zile de atacuri iraniene, au declarat două persoane familiarizate cu analiza în curs.

Daunele aduse acestor instalații au creat o șansă unică într-o generație pentru Pentagon de a-și reconsidera prezența în regiune. Departamentul Apărării a semnalat deja că este posibil să nu își reconstruiască bazele așa cum erau înainte de conflict.

Evaluarea este condusă de biroul de politici al Pentagonului, deși un oficial de rang înalt al Pentagonului, care, la fel ca alții, a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta analiza sensibilă, a declarat că Statul Major Întrunit și Comandamentul Central al SUA studiază, de asemenea, problema.

Oficialul a declarat că secretarul Apărării, Pete Hegseth, nu ordonase încă o revizuire oficială a poziției SUA în regiune. În schimb, oficialul a descris analiza drept o „planificare prudentă” care ar putea, în cele din urmă, prefața modul în care administrația va aborda problema reconstruirii bazelor avariate în timpul războiului.

„Va trebui să se ia decizii cu privire la unele dintre aceste lucruri”, a spus oficialul.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), care conduce operațiunile militare americane în Orientul Mijlociu, staționează în mod normal aproximativ 40.000 de soldați în aproape 20 de locații pe un arc de 2.400 de kilometri, din Iordania până în Oman.

De la începutul acestui an, armata a trimis în regiune nave de război, avioane de vânătoare, mijloace de apărare aeriană și alte echipamente militare pentru a apăra forțele americane și a efectua peste 13.000 de atacuri împotriva Iranului.

Cele mai mari baze ale Americii din Orientul Mijlociu se află în Golful Persic, unde Bahrain găzduiește sediul Flotei a Cincea a SUA și unde alte state, precum Kuweitul, găzduiesc resurse ale Armatei și Forțelor Aeriene.

Aliații din Golf s-au bazat timp de decenii pe forțele americane pentru apărarea lor. Orice retragere regională ar putea lăsa statele incapabile să se apere împotriva atacurilor iraniene. Investițiile în capacități interne sau parteneriatele cu alte puteri pentru a compensa deficitul ar putea dura luni sau chiar ani.

Persoane familiarizate cu analiza Pentagonului au declarat că această problemă va intensifica probabil o dezbatere între taberele din cadrul administrației care susțin intervențiile militare și altele care au susținut că Pentagonul ar trebui să își reducă unele dintre angajamentele de securitate pentru a se concentra din nou pe apărarea teritoriului SUA sau pe descurajarea adversarilor mai puternici, precum China.

Discuțiile l-au implicat și pe amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, care susține deliberările privind posibila mutare a trupelor americane spre vest din Golful Persic, a declarat un oficial american.

Înainte de începerea războiului în februarie, CENTCOM a evacuat multe dintre bazele sale, considerându-le prea vulnerabile la atacurile cu rachete și drone iraniene pentru a menține niveluri normale de personal. Unele dintre mutările de la principalele instalații din Golf ar putea dura și după război, a declarat o persoană familiarizată cu ajustările de postură.

„Iranul crede că ne aflăm în locurile tradiționale”, a spus persoana respectivă, refuzând să specifice schimbările pentru a nu-i pune în pericol pe militarii americani. „Și nu suntem.”

Șase militari americani au fost uciși într-un atac din martie asupra portului Shuaiba, o instalație militară din Kuweit, iar peste 200 de instalații americane au fost avariate sau distruse în timpul conflictului, a relatat The Washington Post în luna mai.

În timp ce își apăra personalul din regiune, Armata SUA a folosit și peste 1.000 de interceptoare sofisticate de apărare aeriană, epuizând stocul de rachete Patriot și Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) al Pentagonului.

„Războiul a scos cu adevărat în evidență vulnerabilitatea forțelor americane din regiune”, a declarat Michael Ratney, un fost diplomat care a ocupat funcția de ambasador al SUA în Arabia Saudită și adjunct al șefului misiunii în Qatar.

Mutarea trupelor și echipamentelor mai la vest, în Iordania, Israel sau pe coasta Mării Roșii din Arabia Saudită, ar putea ajuta la atenuarea unei părți din presiune, a susținut el, menționând în același timp că distanța suplimentară nu este „o soluție perfectă la această problemă”.

Iranul a demonstrat deja că poate ataca ținte îndepărtate în Iordania și Israel. Luna trecută, un atac iranian asupra Iordaniei a ucis patru militari americani.

Atacurile de retorsiune ale Teheranului împotriva bazelor din Golful Persic au aruncat regiunea în criză și alimentează frustrarea aliaților principali ai SUA de acolo, care simt că nu au fost consultați în mod corespunzător de administrația Trump înainte de începerea războiului.

Editor : Ș.R.

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