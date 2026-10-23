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„Războiul deschis” care nu dă semne că se încheie. Cinci țări au încercat să-l rezolve, dar nu au reușit

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Luptător taliban care stă de pază la un punct de control, după un atac al Pakistanului. Foto: Profimedia
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China a încercat să medieze, fără succes. La fel și Rusia, Turcia, Arabia Saudită și Qatar. Și totuși, conflictul dintre Pakistan și Afganistan nu dă semne de sfârșit, iar fiecare parte pare să fi abandonat diplomația. Grupurile proxy joacă, de asemenea, un rol din ce în ce mai important în lupte, scrie New York Times.

În ultima rundă de lupte de sâmbătă, Armata pakistaneză susține că a distrus o tabără militară de-a lungul graniței accidentate și poroase și a ucis soldați afgani. Un purtător de cuvânt provincial al Armatei afgane a negat existența unor victime afgane și a susținut în schimb că talibanii au ucis 13 soldați pakistanezi.

Conflictul ar putea deveni și mai imprevizibil, a declarat Ibraheem Bahiss, expert în Afganistan la International Crisis Group, pentru că ambele părți au grupuri de proxy: talibanii din Afganistan sunt acuzați că nu au reușit să limiteze incursiunile grupurilor armate din zona de frontieră care vizează Pakistanul, în timp ce Pakistanul este înclinat spre ideea de a sprijini opoziția armată anti-talibană.

Pe 27 septembrie, talibanii au declarat că au ucis 28 de membri ai miliției și au capturat alți 32 care încercaseră să intre în Afganistan din Pakistan. Guvernul pakistanez a numit acuzațiile „nefondate”.

Lupta proxy se intensifică, iar aceasta este o escaladare mai periculoasă”, a atras atenția Bahiss.

Oficialii militari și ai serviciilor de informații pakistaneze s-au întâlnit în ultimele luni cu liderii grupurilor armate anti-talibani pentru a le oferi un potențial sprijin, potrivit unui oficial al serviciilor de informații pakistaneze, unui fost oficial al securității naționale informat despre întâlniri și unui membru afgan de rang înalt al uneia dintre aceste grupări.

Conflictul dintre cele două țări, care a escaladat când Pakistanul a declarat „război deschis” la sfârșitul lunii februarie, a zădărnicit luni de eforturi de negociere a păcii și a ucis sau rănit cel puțin 1.100 de civili afgani. Peste 730 de civili au fost uciși în atacuri ale militanților în Pakistan în acest an, potrivit South Asia Terrorism Portal, o platformă de monitorizare cu sediul la New Delhi.

În aprilie, China a găzduit discuții care nu au dus la niciun rezultat. Pe 5 octombrie, o întâlnire de la Moscova pe tema securității în Afganistan între 10 țări din regiune nu a reușit să producă o declarație comună din cauza dezacordurilor dintre delegațiile afgană și pakistaneză, potrivit reprezentantului special al lui Vladimir Putin.

„Cele două părți sunt atât de fixate pe propria poziție și pe justețea argumentelor lor încât nimeni nu are capacitatea de a le constrânge sau de a le forța mâna, nici măcar China”, a declarat Bahiss.

Se transformă într-o confruntare de grad scăzut într-un conflict înrădăcinat, care are potențialul de a scăpa de sub control”, a declarat Amira Jadoon, profesor asociat de științe politice la Universitatea Clemson și expert în securitatea Asiei de Sud. „Dar problema de fond nu este niciodată rezolvată.”

Problema este sprijinul talibanilor pentru Tehreek-e-Taliban Pakistan, cunoscut și ca talibanii pakistanezi. Mii de militanți din cadrul grupării navighează prin granița poroasă pentru a organiza atacuri asupra forțelor de securitate pakistaneze. Experții și oficialii în domeniul securității atribuie creșterea accentuată a atacurilor asupra Pakistanului mediului permisiv oferit de talibanii afgani din 2021.

În acest an, a avut loc, în medie, mai mult de un atac militant pe zi asupra forțelor de securitate pakistaneze, potrivit unui bilanț realizat de Institutul Pakistanez de Studii pentru Pace, un centru de cercetare cu sediul în Islamabad, capitala Pakistanului.

Talibanii au negat că ar fi oferit vreun sprijin atacurilor militanților asupra Pakistanului.

Public, ambele părți declară că rămân deschise către diplomație, dar Guvernul pakistanez spune că nu va negocia cu talibanii până când aceștia nu se angajează să înceteze sprijinirea grupărilor militante.

Până atunci, liderii militari și politici pakistanezi consideră acțiunea militară drept singura opțiune rămasă, potrivit lui Aarish Khan, analist la un centru de cercetare finanțat de guvern din Islamabad, chiar dacă acest lucru i-ar putea împinge pe talibani să se bazeze și mai mult pe militanții care atacă Pakistanul.

„Nu pare a fi atât o strategie pe termen lung, cât rezultatul unei frustrări acumulate”, a spus Khan, șeful programului pentru Afganistan de la Institutul de Studii Regionale. „Și frustrarea acumulată nu este viabilă pe termen lung.”

Civilii de ambele părți ale frontierei spun că ei suportă cea mai mare parte a violenței.

În provincia pakistaneză Khyber Pakhtunkhwa, unii locuitori au spus că sunt îngrijorați că o recentă acaparare a puterii de către guvernul federal împotriva oficialilor provinciali ar putea oferi armatei o mână și mai liberă în lansarea operațiunilor fără nicio responsabilitate.

„Va cauza din nou strămutări și va crea și mai mult haos”, a declarat Amjad Wazir, un student din regiune.

De cealaltă parte a graniței, Mohammad Idris Zazi, un șofer de taxi din provincia Paktia, unde au izbucnit ciocnirile de sâmbătă, a declarat că nu poate lucra din cauza atacurilor aeriene și a bombardamentelor neîncetate. Bărbatul se întreabă: „Cu ce am greșit noi ca să merităm să devenim victime ale disputelor dintre cele două țări?”

Editor : Ș.R.

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