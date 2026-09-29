Războiul din Iran a pus o presiune „insuportabilă” asupra economiei mondiale, afirmă Qatarul: „Este o agresiune nejustificată”

Războiul din Iran a exercitat o presiune „insuportabilă” asupra economiei mondiale, a avertizat marți Qatarul, precizând că întâlnirile menite să conducă la un acord continuă, iar Doha și-a reluat rolul de mediator între Washington și Teheran, relatează Euronews.

„Cât timp va mai putea economia internațională să reziste consecințelor evenimentelor din regiunea noastră?”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, dr. Majed Al Ansari, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Doha.

Întrebat despre perspectivele unui acord, Al Ansari a declarat: „În orice acord există obstacole. Rolul nostru este să depășim dificultățile și să încercăm să reducem diferențele dintre cele două părți, iar asta se întâmplă chiar acum”.

El a afirmat că în ultimele zile au avut loc întâlniri, iar Qatarul a transmis mesaje între părți. Nu a dorit să precizeze în ce stadiu se află negocierile.

Al Ansari a afirmat că o nouă escaladare ar aduce și mai multe suferințe în regiune. El a adăugat că Doha continuă să facă presiuni pentru o soluționare pașnică, în ciuda faptului că a fost ținta unor rachete lansate din Iran.

Statele din Golf, Irakul și Iordania nu au ales să ia parte la războiul dintre Iran și SUA, a afirmat Al Ansari. Acestea nu aveau niciun conflict separat de soluționat cu Teheranul, a susținut el.

„Aceasta este o agresiune, o agresiune nejustificată împotriva țărilor noastre”, a spus el, adăugând că Teheranul trebuie să clarifice faptul că nu va ataca țările vecine implicate într-un război la care nu au luat parte.

În ciuda atacurilor, Qatarul a menținut legătura cu Iranul, încercând să medieze încetarea războiului. Al Ansari a afirmat că o soluție durabilă ar necesita, de asemenea, acorduri de securitate regională bazate pe coexistență și neagresiune.

Deocamdată, Doha încerca să aducă părțile mai aproape de un acord și să redeschidă strâmtoarea Ormuz pentru libera navigație, a spus el.

Dr. Al Ansari a afirmat că țările din Golf exportă către întreaga lume mult mai mult decât petrol și gaze, inclusiv uree și amoniac, substanțe importante pentru agricultură și producția de îngrășăminte, precum și heliu, produse petrochimice și aluminiu.

El a subliniat efectele asupra randamentelor agricole în țările vulnerabile și creșterea consumului de cărbune în zonele în care se înregistraseră reduceri. El a avertizat că situația s-ar putea agrava odată cu apropierea iernii.

Războiul care a început cu atacurile comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie a perturbat grav traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru exporturile din Golf.

Qatarul a afirmat în repetate rânduri că dorește restabilirea libertății totale de navigație ca parte a oricărui acord de pace între Washington și Teheran.

Citește și:

Trump neagă că ar fi oferit Iranului relaxarea sancțiunilor pentru a pune capăt războiului. Ce spune Teheranul

Iranul aşteaptă un răspuns din partea SUA după ce au avut loc noi negocieri indirecte. Miza: deschiderea Strâmtorii Ormuz

Editor : A.M.G.