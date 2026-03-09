Războiul din Iran lovește piețele: Croația și Coreea de Sud plafonează combustibilul, Bangladesh sporește paza la benzinării

Guvernele din întreaga lume se străduiesc să limiteze impactul asupra economiilor şi consumatorilor al extinderii războiului din Iran, care a alimentat luni o creştere record a preţurilor petrolului, după ce principalii producători au redus producţia, iar Teheranul a semnalat că linia dură a regimului va rămâne la putere.

Săptămâna a început cu o creştere fulminantă a preţurilor petrolului şi cu o nouă creştere a costurilor gazelor pe pieţele globale. Asfel, guvernul croat a impus preţuri plafonate pentru vânzarea cu amănuntul a combustibilului.

Măsura va fi aplicată începând de marţi şi va rămâne în vigoare timp de cel puţin două săptămâni, relatează BBC, citată de news.ro.

Prim-ministrul Andrej Plenkovic a declarat că preţul benzinei Eurosuper va fi plafonat la 1,50 euro pe litru, iar al motorinei Eurosuper la 1,55 euro. El a adăugat că, fără măsurile guvernamentale, preţurile ar fi crescut la 1,55 euro şi, respectiv, 1,72 euro.

Croaţia a reglementat preţurile combustibililor şi în urma invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, dar a pus capăt măsurilor în iulie anul trecut.

Şi autorităţile din Coreea de Sud au anunţat că vor introduce un plafon similar, pentru prima dată în aproape 30 de ani. Coreea de Sud achiziţionează 70% din petrolul său din Orientul Mijlociu. Preşedintele Lee Jae Myung a avertizat, de asemenea, în privinţa cumpărării excesive de combustibili sub imperiul panicii. Vorbind la o şedinţă de urgenţă, Lee a calificat criza drept „o povară semnificativă pentru economia sud-coreeană, care depinde în mare măsură de comerţul global şi de importurile de energie din Orientul Mijlociu”.

Duminică, un membru senior al Parlamentului japonez a declarat că guvernul a dat instrucţiuni unui depozit naţional de rezervă de petrol să se pregătească pentru o eventuală eliberare de ţiţei, deşi secretarul şef al cabinetului ţării a declarat ulterior că nu s-a luat nicio decizie cu privire la folosirea stocurilor.

Ca semn al îngrijorării crescânde a guvernelor cu privire la întreruperile în aprovizionare, miniştrii de finanţe din G7 vor discuta luni despre posibilitatea unei scoateri coordonate de petrol din rezervele strategice.

În Bangladesh, motorina mai ajunge doar pentru următoarele două săptămâni

Bangladeshul a decis închiderea tuturor universităţilor începând de luni, devansând sărbătorile de Eid al-Fitr ca parte a măsurilor de urgenţă pentru conservarea energiei electrice şi a combustibilului. Vineri, Bangladeshul, care depinde de importuri pentru 95% din necesarul său de energie, a impus limite zilnice asupra vânzărilor de combustibil după ce au avut loc achizţii pentru stocarea de combustibil, sub imperiul panicii.

În urma atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului şi a represaliilor Teheranului în întreaga regiune a Golfului, compania naţională de petrol Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) a restricţionat duminică vânzările de combustibil pentru majoritatea vehiculelor. BPC a declarat într-un comunicat că, dacă ar putera fi redus consumul de combustibil cu 25%, ţara va mai avea motorină pentru 14 zile. Guvernul a cerut populaţiei să nu mai cumpere sub imperiul panicii şi a ordonat instanţelor mobile să înceapă să funcţioneze în capitala Dhaka, pentru a acuza şi amenda persoanele acuzate de încălcarea regulilor privind stocarea de combustibil, contrabandă sau vânzare de combustibil pe piaţa liberă.

Luni, pentru a doua zi consecutiv, s-au format cozi lungi de maşini la benzinării. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Energiei, Mohammad Arif Sadek, a declarat că poliţia şi armata au primit ordine pentru a asigura securitatea la benzinării şi depozitele importante.

De asemenea, ministrul de interne Salahuddin Ahmed a anunţat reducerea iluminatului decorativ care împodobeşte de obicei clădirile guvernamentale, atât pentru Ziua Independenţei din 26 martie, cât şi pentru Eid. Centrele comerciale, care de obicei sunt şi ele împodobite cu decoraţiuni strălucitoare, au fost rugate să oprească iluminatul.

Nazmul Haque, preşedintele Asociaţiei Proprietarilor de Benzinării din Bangladesh, a declarat că a redus la jumătate cantitatea de combustibil pe care o vinde zilnic, avertizând că vor avea loc o serie de altercaţii pe măsură ce furia consumatorilor creşte.

Măsuri în alte țări din Asia

Vietnamul intenţionează să elimine tarifele de import pentru combustibili pentru a asigura aprovizionarea în contextul perturbărilor, a declarat guvernul, adăugând că măsura este preconizată să dureze până la sfârşitul lunii aprilie.

Indonezia va creşte suma alocată subvenţiilor pentru combustibili în bugetul de stat, a declarat luni ministrul finanţelor. În prezent, ţara cu cea mai numeroasă populaţie musulmană din lume a alocat 381,3 trilioane de rupii (22,5 miliarde de dolari) pentru subvenţii energetice şi pentru a compensa compania de stat Pertamina şi compania de utilităţi PLN în eforturile lor de a menţine unele preţuri ale combustibililor şi tarifele la energie electrică la un nivel accesibil.

Indonezia, cel mai mare producător mondial de ulei de palmier, ar putea relansa planul de lansare a B50 - un amestec format din 50% biodiesel pe bază de ulei de palmier şi 50% motorină convenţională, a declarat un oficial al ministerului energiei.

China a cerut rafinăriilor să înceteze semnarea de noi contracte pentru exportul de combustibil şi să încerce să anuleze livrările deja angajate, au declarat săptămâna trecută surse avizate citate de Reuters. Această recomandare nu se aplică realimentării cu combustibil pentru zborurile internaţionale, aprovizionării cu combustibil în regim de antrepozit vamal sau livrărilor către Hong Kong sau Macao, au precizat sursele.

