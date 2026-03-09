Live TV

Războiul din Iran lovește piețele: Croația și Coreea de Sud plafonează combustibilul, Bangladesh sporește paza la benzinării

Data publicării:
sonda de petrol care foreaza pe fondul unui apus de soare
Deși era combustibililor fosili se apropie de sfârșit, prețul la benzină, gaze și cărbune continuă să crească Foto: Guliver/GettyImages
Din articol
În Bangladesh, motorina mai ajunge doar pentru următoarele două săptămâni Măsuri în alte țări din Asia

Guvernele din întreaga lume se străduiesc să limiteze impactul asupra economiilor şi consumatorilor al extinderii războiului din Iran, care a alimentat luni o creştere record a preţurilor petrolului, după ce principalii producători au redus producţia, iar Teheranul a semnalat că linia dură a regimului va rămâne la putere.

Săptămâna a început cu o creştere fulminantă a preţurilor petrolului şi cu o nouă creştere a costurilor gazelor pe pieţele globale. Asfel, guvernul croat a impus preţuri plafonate pentru vânzarea cu amănuntul a combustibilului.

Măsura va fi aplicată începând de marţi şi va rămâne în vigoare timp de cel puţin două săptămâni, relatează BBC, citată de news.ro.

Prim-ministrul Andrej Plenkovic a declarat că preţul benzinei Eurosuper va fi plafonat la 1,50 euro pe litru, iar al motorinei Eurosuper la 1,55 euro. El a adăugat că, fără măsurile guvernamentale, preţurile ar fi crescut la 1,55 euro şi, respectiv, 1,72 euro.

Citește și: Scenariile analizate de Guvern pentru a păstra prețul combustibilului sub 10 lei/litru (surse)

Croaţia a reglementat preţurile combustibililor şi în urma invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, dar a pus capăt măsurilor în iulie anul trecut.

Şi autorităţile din Coreea de Sud au anunţat că vor introduce un plafon similar, pentru prima dată în aproape 30 de ani. Coreea de Sud achiziţionează 70% din petrolul său din Orientul Mijlociu. Preşedintele Lee Jae Myung a avertizat, de asemenea, în privinţa cumpărării excesive de combustibili sub imperiul panicii. Vorbind la o şedinţă de urgenţă, Lee a calificat criza drept „o povară semnificativă pentru economia sud-coreeană, care depinde în mare măsură de comerţul global şi de importurile de energie din Orientul Mijlociu”.

Duminică, un membru senior al Parlamentului japonez a declarat că guvernul a dat instrucţiuni unui depozit naţional de rezervă de petrol să se pregătească pentru o eventuală eliberare de ţiţei, deşi secretarul şef al cabinetului ţării a declarat ulterior că nu s-a luat nicio decizie cu privire la folosirea stocurilor.

Ca semn al îngrijorării crescânde a guvernelor cu privire la întreruperile în aprovizionare, miniştrii de finanţe din G7 vor discuta luni despre posibilitatea unei scoateri coordonate de petrol din rezervele strategice.

În Bangladesh, motorina mai ajunge doar pentru următoarele două săptămâni

Bangladeshul a decis închiderea tuturor universităţilor începând de luni, devansând sărbătorile de Eid al-Fitr ca parte a măsurilor de urgenţă pentru conservarea energiei electrice şi a combustibilului. Vineri, Bangladeshul, care depinde de importuri pentru 95% din necesarul său de energie, a impus limite zilnice asupra vânzărilor de combustibil după ce au avut loc achizţii pentru stocarea de combustibil, sub imperiul panicii.

În urma atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului şi a represaliilor Teheranului în întreaga regiune a Golfului, compania naţională de petrol Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) a restricţionat duminică vânzările de combustibil pentru majoritatea vehiculelor. BPC a declarat într-un comunicat că, dacă ar putera fi redus consumul de combustibil cu 25%, ţara va mai avea motorină pentru 14 zile. Guvernul a cerut populaţiei să nu mai cumpere sub imperiul panicii şi a ordonat instanţelor mobile să înceapă să funcţioneze în capitala Dhaka, pentru a acuza şi amenda persoanele acuzate de încălcarea regulilor privind stocarea de combustibil, contrabandă sau vânzare de combustibil pe piaţa liberă.

Citește și: Cât câștigi la un rezervor de carburant dacă alimentezi în Bulgaria

Luni, pentru a doua zi consecutiv, s-au format cozi lungi de maşini la benzinării. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Energiei, Mohammad Arif Sadek, a declarat că poliţia şi armata au primit ordine pentru a asigura securitatea la benzinării şi depozitele importante.

De asemenea, ministrul de interne Salahuddin Ahmed a anunţat reducerea iluminatului decorativ care împodobeşte de obicei clădirile guvernamentale, atât pentru Ziua Independenţei din 26 martie, cât şi pentru Eid. Centrele comerciale, care de obicei sunt şi ele împodobite cu decoraţiuni strălucitoare, au fost rugate să oprească iluminatul.

Nazmul Haque, preşedintele Asociaţiei Proprietarilor de Benzinării din Bangladesh, a declarat că a redus la jumătate cantitatea de combustibil pe care o vinde zilnic, avertizând că vor avea loc o serie de altercaţii pe măsură ce furia consumatorilor creşte.

Măsuri în alte țări din Asia

Vietnamul intenţionează să elimine tarifele de import pentru combustibili pentru a asigura aprovizionarea în contextul perturbărilor, a declarat guvernul, adăugând că măsura este preconizată să dureze până la sfârşitul lunii aprilie.

Indonezia va creşte suma alocată subvenţiilor pentru combustibili în bugetul de stat, a declarat luni ministrul finanţelor. În prezent, ţara cu cea mai numeroasă populaţie musulmană din lume a alocat 381,3 trilioane de rupii (22,5 miliarde de dolari) pentru subvenţii energetice şi pentru a compensa compania de stat Pertamina şi compania de utilităţi PLN în eforturile lor de a menţine unele preţuri ale combustibililor şi tarifele la energie electrică la un nivel accesibil.

Citește și: Petrolul, mai scump cu 25%, aurul se ieftinește. Donald Trump: „un preț mic de plătit”. Ce alte scumpiri provoacă războiul din Iran

Indonezia, cel mai mare producător mondial de ulei de palmier, ar putea relansa planul de lansare a B50 - un amestec format din 50% biodiesel pe bază de ulei de palmier şi 50% motorină convenţională, a declarat un oficial al ministerului energiei.

China a cerut rafinăriilor să înceteze semnarea de noi contracte pentru exportul de combustibil şi să încerce să anuleze livrările deja angajate, au declarat săptămâna trecută surse avizate citate de Reuters. Această recomandare nu se aplică realimentării cu combustibil pentru zborurile internaţionale, aprovizionării cu combustibil în regim de antrepozit vamal sau livrărilor către Hong Kong sau Macao, au precizat sursele.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Parkinson
1
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
Lebanon Israel Iran
2
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
3
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
petrolier în ocean
4
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
5
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
"Telenovela" s-a încheiat, la scurt timp după ce Gigi Becali l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat, la scurt timp după ce Gigi Becali l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Precision Strike Missile racheta orientul mijlociu sua iran
A doua rachetă trimisă de Iran spre Turcia. Proiectilul a fost distrus de sistemele de apărare ale NATO
„Noaptea s-a transformat în zi”: iranienii descriu atacurile asupra depozitelor de petrol din Teheran. „Miros de ars și fum peste tot”
photo-collage.png (83)
Cum s-a implicat Marea Britanie în războiul cu Iranul: baze militare pentru SUA, avioane și nave trimise în regiune
Portul Kyrenia din Cipru
Războiul din Iran afectează turismul european. Care este țara cea mai expusă conflictului: „Nu mai este deloc sigur”
volodimir zelenski la birou
Zelenski anunță că Ucraina a trimis drone de interceptare și specialiști pentru a proteja bazele SUA din Iordania
Recomandările redacţiei
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
Război în Orientul Mijlociu, ziua 10. Mii de iranieni jură credință...
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Noi negocieri în Coaliție, după blocajul pe buget. Guvernul va...
Carburant Bulgaria
Cât câștigi la un rezervor de carburant dacă alimentezi în Bulgaria
Industrial gas storage tank. LNG or liquefied natural gas storage tank. Energy price crisis. Gas tank in petroleum refinery. Energy crisis. Natural gas storage industry and global market consumption.
Avertisment de la Bruxelles: UE are resurse energetice, dar...
Ultimele știri
Vulturii suri revin în România după mai bine de 70 de ani. Primele 25 de exemplare au ajuns în Masivul Făgăraș
Adolescent din Sibiu, arestat pentru omor. El este acuzat că a lovit un bărbat cu bâta în cap, apoi l-a lăsat în stradă
Iranul acuză țările europene că au contribuit la „crearea condițiilor” pentru operațiunea SUA-Israel: „Au fost de acord”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
Cum a vrut fondatoarea partidului patronat spiritual de Călin Georgescu să scape de executarea silită. În joc...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Fanii olteni au înnebunit când au aflat că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB: „Un arogant de doi lei!“. Mesaje...
Adevărul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi...
Playtech
Ce se întâmplă cu un apartament moștenit dacă unul dintre frați nu vrea să vândă
Digi FM
A fost om al străzii, avea o zi grea la muncă, dar viața lui s-a schimbat peste noapte: Una dintre cele mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
Pro FM
Pink, soțul și copiii, zâmbete largi și energie bună, la scurt timp după ce presa americană a scris despre un...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre lecția pe care a învățat-o la 60 de ani: „Nu am timp de irosit în relații toxice sau...
Adevarul
Ce relație au avut strămoșii românilor cu neamurile iraniene. Legăturile din secolul XX, alimentate de țiței
Newsweek
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
Digi FM
James Van Der Beek, comemorat de soție în ziua în care ar fi împlinit 49 de ani: "Îmi lipsești enorm. Voi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Michael J. Fox și Christopher Lloyd, împreună la 40 de ani de la „Back To The Future”: Cina cu cel mai bun...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...