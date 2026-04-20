Pe 7 aprilie, Statele Unite și Iranul au convenit oficial asupra unui armistițiu, aducând o pauză temporară celor aproape șapte săptămâni de lupte din Orientul Mijlociu. Totuși, calea către o pace mai permanentă rămâne incertă, o rundă de discuții de pace încheindu-se fără niciun acord, iar SUA anunțând o blocadă navală a Iranului. Deși armistițiul fragil continuă să fie valabil, este clar că postura de apărare a Statelor Unite în Indo-Pacific este tensionată de cerințe operaționale concurente, potrivit unei analize The Diplomat.

Conflictul a făcut ca SUA să cheltuiască miliarde de dolari în rachete, să realoce o Unitate Expediționară a Pușcașilor Marini din Japonia și să mute 48 de interceptoare THAAD în largul Peninsulei Coreene.

Reaprovizionarea stocului de muniții va necesita cu siguranță timp și bani, la fel și redistribuirea sistemelor de armament înapoi în Coreea de Sud.

Recunoscând că Statele Unite vor deține mai puține capabilități în Indo-Pacific în lunile următoare, unii comentatori și-au exprimat îngrijorarea că Beijingul ar putea considera acesta un moment oportun pentru a urmări unificarea cu Taiwanul.

Această posibilitate a stârnit îngrijorare în rândul unor oficiali taiwanezi din domeniul securității, unul dintre ei fiind îngrijorat că „acesta este un moment pentru ca China să își exercite influența”.

Dovezile de până acum arată că, deși China a început să aplice anumite măsuri, în special campanii de persuasiune, nu a escaladat din punct de vedere militar în Strâmtoarea Taiwan – și probabil că este în continuare descurajată să facă acest lucru. Chiar și așa, conflictul ar putea crea oportunități pentru Beijing de a intensifica tacticile coercitive, în afara războiului, pentru a testa noi granițe și a stabili un nou status quo.

Taipei și Washington ar trebui să evalueze modul în care conflictul ar putea modela căile Beijingului către unificare. Traiectoria și rezultatul final al războiului din Iran nu numai că vor influența perspectivele unei invazii de succes a Taiwanului, dar vor avea un impact și asupra utilizării eficiente de către Beijing a unor măsuri care nu se limitează la război, inclusiv persuasiunea, coerciția și operațiunile cinetice limitate.

Evaluarea riscurilor și a recompenselor: Calculul Beijingului pentru o invazie a Taiwanului

În primele sale discursuri în calitate de secretar general al Partidului Comunist Chinez (PCC), Xi Jinping a enunțat ca obiectiv principal al națiunii „întinerirea națiunii chineze ” – care trebuie atinsă până în 2049, centenarul națiunii. Elementul central al acestei viziuni a fost integrarea Chinei continentale cu Taiwanul. Beijingul mai are la dispoziție aproximativ două decenii pentru a îndeplini acest obiectiv.

China, însă, ar putea încerca să profite de această oportunitate înainte de această dată. Se pare că Xi a ordonat Armatei Populare de Eliberare (PLA) să se pregătească pentru o invazie a Taiwanului până în 2027.

Având în vedere că Washingtonul este preocupat în Orientul Mijlociu, Beijingul ar putea lua în considerare ideea de a cuceri Taiwanul mai devreme. Taipeiul nu a achiziționat încă multe dintre capacitățile militare pe care le dorește, multe platforme de arme americane achiziționate de Taiwan confruntându-se cu ani de zile de întârzieri la livrare.

Beijingul ar putea percepe Taipeiul ca fiind vulnerabil din punct de vedere militar, susținut de un Washington care este lent - sau nu dorește - să ofere sprijin militar insulei. Acești factori ar putea crește șansele de succes ale Beijingului, limitând în același timp numărul de victime pe care le-ar putea suferi.

Cu toate acestea, o invazie pe termen scurt pare în cele din urmă puțin probabilă, pentru că există trei riscuri semnificative pentru Beijing.

În primul rând, capacitatea Chinei de a cuceri Taiwanul prin forță rămâne sub semnul întrebării. Din 2022, Xi a epurat peste 100 de oficiali de rang înalt și a demis ofițeri din fiecare serviciu și comandă regională a Armatei Populare de Eliberare. Atât comandantul, cât și comandantul adjunct al Comandamentului Teatrului de Est al PLA, comandamentul regional care supraveghează Strâmtoarea Taiwan, au fost demiși în 2025. În prezent, doar 21% din pozițiile cheie de conducere ale PLA sunt ocupate.

Raportul privind puterea militară a Chinei din 2025, elaborat de Departamentul Apărării al SUA, a evaluat că aceste demiteri „riscă foarte probabil perturbări pe termen scurt ale eficacității operaționale a Armatei Populare de Eliberare”.

Într-adevăr, demiterile comandanților operaționali de rang înalt au afectat negativ capacitatea Armatei Populare de Eliberare de a coordona exerciții la scară largă, în mai multe domenii. Exercițiile din Strâmtoarea Taiwan au necesitat perioade de planificare mai lungi și par mai puțin organizate decât cele desfășurate înainte de epurări.

Cu o structură de comandă fracturată, capacitatea Armatei Populare de Eliberare de a obține „victoria decisivă strategică” pe care o prevede Xi pare improbabilă.

În al doilea rând, administrația Trump a demonstrat un apetit mai mare pentru acțiunea cinetică decât predecesorii săi. Disponibilitatea Washingtonului de a apăra Taiwanul – și percepția Beijingului asupra acestui aspect – rămâne un factor decisiv în calculele Chinei.

Războiul din Iran demonstrează disponibilitatea lui Trump de a folosi forța militară pentru a menține „pacea prin forță”. Acest lucru complică calculele lui Xi, care au echilibrat ani de zile cu atenție asertivitatea cu reținerea. Hărțuirea de către Beijing a navelor de pescuit filipineze în Marea Chinei de Sud, de exemplu, are scopul de a intimida, dar se oprește la atingerea forței letale. Xi a avut grijă să prevină scăparea de sub control a tensiunilor. Imprevizibilitatea lui Trump și disponibilitatea sa de a utiliza operațiuni cinetice ar putea transforma Taiwanul într-un joc de noroc cu mize mari pe care Xi nu și-l poate permite.

În cele din urmă, războiul din Iran servește ca o amintire puternică a lipsei de experiență în luptă a Armatei Populare de Eliberare (PLA). Operațiunile recente ale SUA - inclusiv misiunea din Venezuela care l-a capturat pe președintele Nicolás Maduro și atacurile anterioare asupra instalațiilor nucleare iraniene - au demonstrat priceperea puterii militare americane, prezentând o coordonare, o letalitate și o putere de foc excepționale.

Conflictul din Iran a inclus până acum operațiuni impresionante integrate cu inteligență artificială, extragerea cu risc ridicat a unui aviator american doborât și capacitatea de a efectua atacuri în mare măsură împotriva unor ținte întărite.

Prin contrast, PLA nu a mai purtat un conflict convențional major și susținut din 1979, lăsând majoritatea trupelor fără o experiență reală de luptă. Experiențele Marinei PLA în lumea reală rămân limitate la operațiuni expediționare mici, cum ar fi misiunile anti-piraterie din Golful Aden. Înalți oficiali ai PLA au numit această deficiență „boala păcii”. Împotriva forțelor testate în luptă ale Statelor Unite, lipsa unei experiențe reale de luptă a PLA l-ar putea face pe Xi să se gândească de două ori.

Unificarea prin mijloace fără război: persuasiune, coerciție și operațiuni cinetice limitate

Invazia armată nu este singurul mijloc prin care China poate urmări și realiza unificarea. Comunitatea de informații a SUA, în Evaluarea Anuală a Amenințărilor din 2026, a considerat că liderii chinezi „nu intenționează în prezent să execute o invazie a Taiwanului în 2027”, ci „probabil... încearcă să stabilească condițiile pentru o eventuală unificare cu Taiwanul, în caz de conflict”.

Printre acțiunile în caz de conflict se numără persuasiunea, câștigarea inimilor și minților populației taiwaneze; coerciția, valorificarea amenințărilor economice și militare; sau operațiuni cinetice limitate, utilizând o utilizare restrictivă a forței letale. Fiecare dintre cele trei tactici are avantaje distincte și pot fi folosite și în tandem.

Pe 18 martie, Guvernul chinez a oferit Taiwanului garanții energetice în schimbul acceptării unificării pașnice. Biroul pentru Afaceri Taiwaneze din Beijing a remarcat că China are „mai mult decât suficientă energie pentru a satisface nevoile de energie electrică ale companiilor din Taiwan” și a susținut că unificarea ar permite gospodăriilor taiwaneze să fie scutite de „grijile legate de penuria de energie și întreruperi”.

Taiwanul importă 96% din rezerva sa de energie. Transporturile de petrol sunt restricționate la trecerea prin Strâmtoarea Ormuz, chiar și cu armistițiul în vigoare și promisiunea declarată a Iranului de a permite trecerea navelor. Taiwanul începe să simtă presiunea asupra aprovizionării cu energie, pentru că importurile sunt în scădere, ceea ce face ca o astfel de ofertă să pară tentantă.

Beijingul a propus oferta prin canale diplomatice oficiale, dar a încercat în același timp să creeze presiune de jos în sus prin diseminarea dezinformării pe rețelele sociale populare. Douăzeci de postări făcute de conturi chineze de pe Douyin au afirmat în mod fals că Taiwanul își va epuiza rezerva de gaze naturale lichefiate în mai puțin de două săptămâni și va începe să se confrunte cu pene de electricitate. Aceste videoclipuri au fost redistribuite de nenumărate ori, acumulând mii de vizualizări.

Asta face parte din campania mai amplă de război cognitiv a Chinei, menită să modeleze narațiunea predominantă și să influențeze modul în care oamenii gândesc și acționează. În contextul războiului din Iran, scopul este de a prezenta Taiwanul într-o situație gravă și de a convinge publicul taiwanez că doar unificarea poate oferi stabilitate energetică.

Până în prezent, propaganda Chinei a fost în mare parte ineficientă în Taiwan, sondajele arătând că majoritatea publicului taiwanez se opune din ce în ce mai mult unificării cu partea continentală. Atunci când persuasiunea nu funcționează, Beijingul apelează adesea la coerciție și își întărește cererile cu amenințări. Cea mai evidentă formă de coerciție din ultimii ani a fost prezența aeriană și navală tot mai mare a Beijingului în Strâmtoarea Taiwan. Prin menținerea unei prezențe militare sporite în jurul insulei, Beijingul își poate face amenințările să pară mai credibile.

Pentru a combate această agresiune, unii observatori au recomandat ca Statele Unite să își adapteze postura de forță la nivelul în continuă evoluție al coerciției chineze. Însă, având în vedere că războiul din Iran necesită o redistribuire a activelor americane, s-ar putea contura și inversul: schimbarea posturii forței americane să intensifice coerciția exercitată de Beijing.

Până în prezent, Statele Unite au redistribuit portavionul USS Abraham Lincoln din clasa Nimitz, lăsând în urmă un singur portavion american desfășurat în Asia-Pacific. Dacă războiul se prelungește, SUA ar putea continua să își mute resursele pentru a sprijini operațiunile din Iran și ar putea începe să limiteze operațiunile militare nevitale, inclusiv patrulele maritime și exercițiile comune. Misiunile de recunoaștere americane în Marea Chinei de Sud au scăzut deja cu 30% de la începutul războiului.

Beijingul ar putea vedea acest lucru ca pe o oportunitate de a-și intensifica treptat nivelurile de bază de coerciție.

Incursiunile Armatei Populare de Apărare în zona de identificare a apărării aeriene a Taiwanului și dincolo de linia mediană stabilită de insulă au crescut în fiecare an din 2022, stabilind recorduri succesive. Beijingul ar putea vedea o oportunitate de a normaliza în continuare activitatea aeriană și maritimă a PLA în Strâmtoarea Taiwan. Asta încearcă să facă Taiwanul să creadă că o invazie este iminentă și să folosească această amenințare pentru a impune unificarea.

Totuși, aceste scenarii sunt doar posibilități. Până în prezent, Beijingul nu a folosit conflictul iranian pentru a-și spori semnificativ prezența militară în jurul insulei și nici nu a dat semne de mobilizare pentru o operațiune cinetică limitată. Mai mult, SUA continuă să mențină o postură de forță credibilă, capabilă să descurajeze agresiunea chineză în Indo-Pacific. De asemenea, menține o rețea robustă de alianțe cu Japonia, Coreea de Sud, Australia și Filipine, care este în mare parte neafectată de conflict și rămâne capabilă să contribuie cu sprijin defensiv.

Războiul, însă, nu a ajuns încă la un sfârșit definitiv. Dacă armistițiul se menține și dacă va duce la o încetare permanentă a ostilităților va avea un impact asupra capacității Statelor Unite de a redirecționa atenția și resursele înapoi către Indo-Pacific. Cel puțin, SUA, Taiwanul și coaliția mai largă condusă de americani ar trebui să continue să recunoască importanța păstrării status quo-ului în Strâmtoarea Taiwan. Dacă armistițiul se prăbușește și SUA sunt atrase în operațiuni militare reluate în Orientul Mijlociu, Washingtonul nu ar trebui să piardă din vedere pericolele existențiale care se profilează în Strâmtoarea Taiwan și ar trebui să acționeze rapid pentru a-și consolida postura indo-pacifică odată ce conflictul cu Iranul se încheie.

