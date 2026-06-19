Mii de oameni au fost uciși în Orientul Mijlociu de la începutul războiului dintre SUA, Israel și Iran, în februarie, iar în prezent s-a ajuns la un acord pentru încetarea conflictului, conform cifrelor oficiale raportate de BBC. Peste 7.300 de persoane au fost ucise în Iran și Liban începând cu 28 februarie, potrivit rapoartelor oficiale privind victimele din aceste țări. Printre acestea se numără sute de copii și zeci de lucrători din domeniul sănătății. Zeci de alte persoane au fost ucise în întreaga regiune. Cu toate acestea, unii analiști afirmă că cifrele sunt, aproape sigur, subestimate, iar experții au declarat presei britanice că restricțiile impuse asupra Internetului, mass-media și de către guvern - alături de cifrele nesigure datorate prezenței grupurilor armate în unele zone - au îngreunat raportarea.

Dr. Iain Overton - director executiv al organizației caritabile britanice Action on Armed Violence - a afirmat că, având în vedere faptul că acest conflict se desfășoară în mai multe țări, cifrele privind victimele „sunt adesea incomplete, întârziate sau imposibil de verificat în mod independent”.

El a adăugat că „numărul final al victimelor va rămâne probabil contestat” timp de ani de zile după încheierea conflictului.

Iran

Conform cifrelor oficiale ale guvernului iranian, până la jumătatea lunii aprilie, cel puțin 3.468 de iranieni, dintre care 499 de femei, au fost uciși de la începutul atacurilor americane și israeliene. Din acest număr, 1.460 erau civili și 2.008 militari, a raportat agenția de știri de stat IRNA pe 26 aprilie. Însă Agenția de Știri a Activistilor pentru Drepturile Omului (HRANA), cu sediul în SUA, a afirmat că numărul lor era mai mare, ajungând la 3.636 de morți.

Într-un raport publicat pe 18 mai, HRANA a precizat că cifra sa include 1.701 de civili, dintre care 307 copii, 1.221 de militari și 714 persoane a căror identitate sau statut nu au putut fi confirmate.

Organizația a precizat că cifrele documentate de aceasta ar trebui considerate „minimele absolute”, întrucât obținerea de informații privind decesele a fost sever limitată de dificultățile de acces la locurile respective, de blocajele de internet impuse de guvern și de represiunea politică.

„Autoritățile ascund în mod sistematic informații despre victime, iar familiile pot fi supuse presiunilor pentru a nu vorbi public despre circumstanțele unui deces”, a declarat Skylar Thompson, directorul adjunct al organizației.

Echipele de căutare și salvare afiliate municipalității desfășoară operațiuni în zonă după ce clădirea postului de televiziune Al Araby a fost lovită în urma atacului lansat de SUA și Israel împotriva Iranului, la Teheran. Foto: Profimedia

Autoritățile iraniene au acuzat SUA și Israelul că au lovit infrastructura civilă în cadrul unor atacuri aeriene desfășurate pe întreg teritoriul țării. Mai multe anchete au stabilit că un atac cu rachete al SUA, în prima zi a războiului, a lovit o școală din orașul Minab, atac despre care oficialii iranieni afirmă că a provocat moartea a 168 de persoane, dintre care 110 copii. Armata SUA a declarat că investighează acest atac.

Câteva zile mai târziu, autoritățile iraniene au declarat că 20 de persoane au fost ucise atunci când o rachetă a lovit o sală de sport în timpul unui meci de volei feminin din orașul Lamerd.

Statele Unite au negat că ar fi fost responsabile de atac, dar experții au declarat pentru BBC Verify că, probabil, în atac a fost utilizată o rachetă de precizie (PrSM) de fabricație americană.

Liban

Conflictul dintre Israel și Hezbollah a reizbucnit pe 2 martie, când Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului ca represalii pentru asasinarea liderului suprem al Iranului. Israelul a răspuns cu o campanie de atacuri aeriene și o invazie terestră în sudul Libanului.

De atunci, autoritățile sanitare libaneze afirmă că 3.912 de persoane au fost confirmate ca fiind ucise în atacurile israeliene, printre care 366 de femei și 247 de copii. Nu este clar dacă printre aceștia se află luptători ai Hezbollahului și, dacă da, câți. BBC a contactat Ministerul Sănătății, dar nu a primit un răspuns.

Deși Hezbollah nu a publicat propriile cifre, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luna trecută că 3.000 de luptători au fost uciși de la începutul războiului cu Iranul.

La începutul lunii martie, Ministerul Sănătății din Liban a declarat că 41 de persoane au fost ucise într-o operațiune aeriană și terestră israeliană de amploare în jurul unui oraș din estul Văii Bekaa. Armata israeliană (IDF) a afirmat că trupele sale recuperau rămășițele unui aviator militar israelian care dispăruse în timpul unui conflict anterior din Liban, acum 40 de ani, dar oficialii libanezi au declarat că trei dintre soldații lor au fost uciși - alături de un număr de civili și copii.

Război în Orientul Mijlociu. Foto: Profimedia Images

Iar pe 8 aprilie, un val masiv de atacuri israeliene a provocat moartea a cel puțin 361 de persoane în decurs de 10 minute, potrivit autorităților libaneze. Forțele de Apărare Israeliene (IDF) afirmă că au vizat 250 de membri ai Hezbollah în acea zi. Însă Ministerul Sănătății din Liban a contestat această afirmație, susținând că marea majoritate a celor uciși erau civili.

Între timp, Organizația Națiunilor Unite afirmă că șapte dintre membrii forțelor sale de menținere a păcii au fost, de asemenea, uciși în Liban, cel mai recent caz având loc pe 4 iunie.

Campania israeliană a stârnit critici semnificative pentru că a provocat numeroase victime în rândul civililor. Marți, președintele SUA, Donald Trump, a criticat dur comportamentul Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), afirmând că „prea mulți oameni au fost uciși” în urma atacurilor. „Nu trebuie să dărâmi un bloc de locuințe de fiecare dată când cauți pe cineva, pentru că în acele blocuri locuiesc mulți oameni, iar nu toți sunt membri ai Hezbollah”, a declarat Trump la summitul G7 de la Paris.

Israel

Autoritățile israeliene afirmă că 60 de persoane au fost ucise, majoritatea în urma atacurilor iraniene și a luptelor cu Hezbollah. Printre acestea se numără 29 de civili, dintre care 21 au fost uciși în urma atacurilor cu rachete iraniene, potrivit cifrelor guvernamentale furnizate de BBC. Alți 31 de soldați ai IDF au fost uciși în luptă. O persoană a fost ucisă în urma unui incident de foc prietenos, a declarat guvernul.

Israelul a acuzat frecvent Iranul că folosește muniție cu submuniție împotriva centrelor populate din țară. Într-un atac, Armata de Apărare a Israelului (IDF) a declarat că un cuplu în vârstă de 70 de ani a fost ucis în timp ce se îndrepta către un adăpost antiaerian, după ce submunițiile lansate de o bombă cu submuniție au lovit orașul Ramat Gan.

Război în Orientul Mijlociu. Foto: Profimedia Images

În martie, Human Rights Watch (HRW) a acuzat Teheranul că a comis crime de război prin țintirea centrelor civile cu muniții cu dispersie.

„Submunițiile se împrăștie pe o suprafață extinsă, ceea ce le face să fie utilizate în mod ilegal și nediscriminatoriu, încălcând legile războiului”, a declarat Patrick Thompson, cercetător în domeniul crizelor, conflictelor și armamentului la HRW.

Decese în Orientul Mijlociu

Răspunsul inițial al Iranului la atacurile americano-israeliene a constat și în lansarea unor atacuri împotriva statelor arabe vecine care găzduiesc baze americane.

Forțele iraniene au lansat valuri de rachete balistice și drone explozive, multe dintre acestea lovind diverse obiective civile, inclusiv aeroporturi, instalații energetice și porturi. În multe cazuri, resturile rezultate în urma interceptării au căzut asupra zonelor rezidențiale.

BBC a documentat anterior atacuri asupra bazelor militare din opt țări - Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite (EAU), Qatar, Kuweit, Irak, Iordania, Bahrain și Oman.

Valul de atacuri a stârnit reacții furioase din partea vecinilor Iranului. Dr. Anwar Gargash - consilier al președintelui EAU - a scris pe X: „Războiul vostru nu este cu vecinii voștri, iar prin această escaladare confirmați narațiunea celor care consideră Iranul principala sursă de pericol din regiune.”

Este dificil să se stabilească un număr total definitiv al deceselor din întreaga regiune, întrucât nu toate statele au publicat cifrele cumulate. Cu toate acestea, declarațiile oficiale și relatările mass-media au înregistrat decese în majoritatea statelor din Golf, inclusiv 13 în Emiratele Arabe Unite, potrivit Ministerului Apărării din această țară.

Război în Orientul Mijlociu. Foto: Profimedia Images

În Irak, peste 100 de persoane și-au pierdut viața, conform cifrelor colectate de Al Jazeera și Agence France Presse. Dintre acestea, cel puțin 80 ar fi fost membri ai Forțelor de Mobilizare Populară (PMF) - o formațiune paramilitară dominată de milițiile șiite susținute de Iran -, uciși în urma atacurilor americane și israeliene.

Între timp, 13 membri ai personalului militar american staționați în Orientul Mijlociu au fost, de asemenea, uciși, șapte în urma atacurilor iraniene și șase într-un accident al unui avion de realimentare în Irak, potrivit Pentagonului.

Organizația Maritimă Internațională a declarat că 14 marinari de diferite naționalități au murit în urma atacurilor asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz și din alte părți ale Orientului Mijlociu.

Dr. Overton a remarcat că „restricțiile de acces, infrastructura avariată și sensibilitățile politice” din anumite părți ale Orientului Mijlociu au limitat raportarea și, în unele cazuri, au ascuns complet numărul victimelor.

„Experiența conflictelor din Irak, Siria și din alte părți sugerează că bilanțul final al victimelor va rămâne probabil contestat și s-ar putea dovedi substanțial mai mare decât cifrele disponibile în prezent”, a afirmat dr. Overton.

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Editor : C.A.