„Războiul dintre Rusia și Ucraina, o oportunitate pentru afacerea noastră”: rublele rusești au inundat orașele de frontieră din China

Îmbrăcat într-un trening albastru închis și adidași înalți în culori vii, Wang Runguo se mișcă agitat. Fugind pe podelele strălucitoare ale showroom-ului său imens de mașini, bărbatul de 45 de ani, originar dintr-una dintre cele mai sărace provincii din China, este pe cale să încheie încă o afacere. Este o zi obișnuită de muncă pentru omul al cărui salariu s-a dublat în ultimul an datorită unei schimbări de direcție la momentul potrivit: de la porumb la mașini; de la China la Rusia, relatează The Guardian.

Anul trecut, pe vremea asta, Wang lucra pentru o companie agricolă care cultiva porumb și soia pentru piața internă. Acum este manager la Xingyun International Automobile Export, o companie înființată în august 2025 pentru a răspunde cererii din industria în plină expansiune a exportului de mașini noi din Suifenhe, un mic oraș din nord-estul Chinei, situat la granița cu Rusia. „În ultima perioadă, China și Rusia s-au apropiat tot mai mult”, spune Wang. „Pe măsură ce ne apropiem, tot mai multe mașini ajung acolo”.

Un manager de la Suifenhe Hengchi International Trade, unul dintre cele mai mari saloane auto din oraș, o spune mai direct: „Războiul dintre Rusia și Ucraina… a reprezentat o oportunitate bună pentru afacerea noastră”.

În contextul vizitei pe care președintele Rusiei, Vladimir Putin, o efectuează în China, Moscova speră probabil că Beijingul va continua să recunoască avantajele unei relații strânse. Iar la granița Chinei cu Rusia, unde Statele Unite sunt o realitate îndepărtată, dar unde rușii își cheltuiesc banii, oamenii de afaceri locali afirmă că nu sunt preocupați de sancțiunile occidentale.

China respinge sancțiunile occidentale și afirmă că acestea nu respectă dreptul internațional. La începutul acestei luni, ambasada Chinei în Regatul Unit a formulat „proteste ferme” la adresa Londrei cu privire la măsurile restrictive aplicate companiilor chineze acuzate că ar fi furnizat drone și echipamente militare Rusiei. Un purtător de cuvânt al guvernului chinez a declarat: „Schimburile și cooperarea normale dintre întreprinderile chineze și ruse nu ar trebui să fie afectate” de sancțiuni.

De când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, la câteva săptămâni după ce Xi Jinping și Vladimir Putin au declarat un parteneriat „fără limite”, relațiile dintre cele două țări s-au consolidat. Comerțul bilateral a atins niveluri record, spre nemulțumirea liderilor occidentali, care acuză Beijingul că oferă Moscovei un sprijin economic vital în timp ce aceasta se angajează într-un război de agresiune.

„Dependența este reciprocă, dar asimetrică”

Potrivit datelor colectate de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat, Beijingul a achiziționat combustibili fosili ruși în valoare de peste 316,5 miliarde de euro de la începutul invaziei pe scară largă, depășind cu mult achizițiile oricărei alte țări. În plus, companiile chineze s-au grăbit să umple golurile lăsate pe piața rusă de retragerea întreprinderilor occidentale. Anul trecut, exporturile către Rusia din Heilongjiang, provincia în care se află Suifenhe, au crescut cu 22%.

„Dependența este reciprocă, dar asimetrică”, afirmă Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie pentru Rusia și Eurasia. În prezent, China achiziționează aproape 30% din exporturile Rusiei, în timp ce doar aproximativ 3% din exporturile Chinei se îndreaptă în sens invers.

Însă, în anumite sectoare, Rusia joacă un rol mult mai important în evoluția economică a Chinei. Un astfel de sector este cel al automobilelor, care se confruntă în China cu o ofertă excesivă și cu o cerere internă redusă. Vehiculele reprezintă una dintre principalele exporturi ale orașului Suifenhe.

Între 2021 și 2024, cota de piață a mărcilor chineze pe piața auto din Rusia a crescut de la 7% la aproape 60%, potrivit datelor furnizate de Asociația Chineză a Producătorilor de Autoturisme. În 2024, China a vândut peste un milion de vehicule în Rusia, aceasta devenind astfel cea mai importantă destinație pentru autovehiculele chinezești, deși, între timp, a coborât pe locul al doilea, după Mexic.

Volumele au crescut și datorită exportului de autovehicule fabricate în China, dar sub mărci străine. În ciuda sancțiunilor impuse Rusiei, zeci de mii de autoturisme de la mărci precum BMW, Honda și Volkswagen continuă să fie vândute în Rusia în fiecare an, prin intermediul unor reprezentanțe auto chinezești.

BMW-ul lui Wang, un model second-hand, s-a vândut cu 120.000 de yuani (17.600 de dolari). Prețul este mic în comparație cu cele din Rusia, spune cumpărătorul, un om de afaceri stabilit în Rusia. Iar pentru consumatorii chinezi este prea scump, spune Wang. Este o situație în care toată lumea are de câștigat.

Deși China a ținut economia rusă pe linia de plutire, rublele rusești susțin, la rândul lor, multe sectoare din China, unde economia depinde în mare măsură de exporturi, iar consumatorii locali nu sunt dispuși sau nu își permit să cheltuiască bani.

Gao Bin, directorul companiei Suifenhe Hengchi International Trade, spune că firma sa s-a reorientat către exportul de mașini către Rusia în urmă cu trei ani. Prima mașină pe care au transportat-o peste graniță a fost un Toyota Camry negru. „După ce a izbucnit războiul, a apărut o cerere în Rusia”, spune el. Anul trecut, a vândut peste 7.000 de mașini în Rusia, comparativ cu doar câteva zeci pe piața internă. „Vânzările interne s-au oprit practic”.

Suifenhe, un oraș cu doar 60.000 de locuitori situat în regiunea industrială în declin economic din China, este un microcosmos al acestei relații. Semnele în alfabet chirilic sunt peste tot, iar prețurile sunt afișate în ruble la fel de des ca și în yuani. Dar majoritatea magazinelor sunt închise. De pe anumite vârfuri de deal poți zări sate rusești pustii, deși un turn de observație cu mai multe etaje, conceput pentru a atrage turiști, a fost lăsat abandonat și neterminat de ani de zile.

Fiind primul oraș din China care a permis utilizarea rublei ca monedă cu putere legală, Suifenhe găzduiește de mult timp o comunitate numeroasă de oameni de afaceri și turiști ruși, fenomen amplificat de introducerea, în septembrie, a regimului fără vize pentru turiștii ruși. Orașul se află la doar două ore de mers cu trenul de Vladivostok. Iar, potrivit oamenilor de afaceri locali, rușii sunt singurii care cheltuiesc bani.

Ning Qiang, care deține un salon de înfrumusețare destinat exclusiv rușilor, afirmă că numărul clienților a crescut cu aproximativ 50% de la introducerea politicii de liberă circulație. Până la ora 17:00, într-o marți, primise deja trei clienți. „Când relațiile dintre China și Rusia sunt bune, viața oamenilor obișnuiți este mai bună”, spune el. „Locuitorii din Suifenhe nu cumpără prea multe”.

Potrivit presei de stat chineze, provincia Heilongjiang a înregistrat o creștere de peste 60% a numărului de vizitatori din Rusia în primele șase luni de la introducerea politicii de liberă circulație. Gabuev afirmă că dificultățile întâmpinate în obținerea vizelor europene îi determină pe tot mai mulți ruși să călătorească spre est. „Și se întorc, în mare parte, cu adevărat fascinați și dornici să revină. Este un lucru pozitiv pentru chinezi”, spune el.

Una dintre rusoaicele care își cheltuie banii în China, nu în Rusia, este Mariia Publichuk, o femeie de 36 de ani din Vladivostok care locuiește în Suifenhe împreună cu fiica sa de opt ani. Publichuk s-a mutat în Suifenhe anul trecut pentru ca fiica ei să poată studia limba chineză. Cele două își petrec diminețile la o școală primară locală, înconjurate de gălăgia copiilor chinezi. Seara, cântă și dansează în piața centrală din Suifenhe, pe ritmul melodiilor din difuzoarele amplasate pe toată suprafața pieței. „Engleza este cea mai utilă limbă din lume”, spune Publichuk. „Iar a doua este chineza”.

Însă pentru cei a căror existență depinde de yuan, și nu de ruble, vremurile sunt grele. Directorul unui centru logistic local care se ocupă de transportul transfrontalier și intern afirmă că acesta a fost cel mai dificil an de când și-a preluat funcția, acum șase ani. Războiul din Orientul Mijlociu a dus la creșterea prețurilor la combustibil pentru camioanele sale, iar comenzile sunt în scădere. „Nici măcar în timpul pandemiei... nu a fost așa”, spune Wang, care refuză să-și dezvăluie prenumele. „Anul acesta, în toate sectoarele... cererea din China este în scădere. Pur și simplu, oamenii nu mai au bani în buzunare”.

Statisticile naționale confirmă această tendință. În ciuda războiului comercial dintre SUA și China, care a dus anul trecut la majorarea tarifelor americane aplicate produselor chinezești până la 145%, mărfurile chinezești continuă să fie exportate în străinătate într-un ritm uimitor. Anul trecut, excedentul comercial al Chinei a atins un nivel record de 1,2 trilioane de dolari. În primele trei luni ale anului 2026, exporturile au crescut cu aproape 15% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce vânzările cu amănuntul pe piața internă au crescut în martie cu doar 1,7% față de perioada similară a anului trecut.

Președintele SUA, Donald Trump, a părăsit Beijingul săptămâna trecută, după un summit de două zile plin de fast, cu promisiuni privind „acorduri comerciale fantastice”. Cu toate acestea, nu s-au făcut prea multe anunțuri publice cu privire la tarife. Sâmbătă, Ministerul Comerțului din China a declarat că cele două părți vor înființa un comitet comercial pentru a discuta „reducerile tarifare”, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Obiectivul Chinei

Obiectivul pe termen lung al Chinei este de a reduce dependența economiei de exporturi. În luna martie, premierul Li Qiang a declarat că Beijingul „trebuie să respecte principiul strategic al extinderii cererii interne”.

Probleme structurale precum îmbătrânirea populației, criza din sectorul imobiliar și lipsa încrederii consumatorilor în urma pandemiei fac ca această tranziție să fie dificil de realizat. Exportul de bunuri, ale căror prețuri sunt menținute la un nivel scăzut, în parte datorită aprovizionării cu energie la preț redus pe care China o primește din Rusia, este mult mai ușor.

În ciuda încetinirii economice, Beijingul deține în continuare controlul asupra relației dintre China și Rusia. China dispune de opțiuni în materie de comerț internațional de care Rusia nu beneficiază. Bloomberg a raportat recent că 90% din tehnologia rusă supusă sancțiunilor este importată din China. Iar cu Trump la Casa Albă, Xi se află sub o presiune mai mică ca niciodată în ceea ce privește relația sa cu Putin. Războiul din Ucraina abia a fost menționat la summitul SUA-China de săptămâna trecută. „Solicitarea lui Trump către Xi Jinping de a contribui la eforturile de pace din Ucraina nu este o presiune foarte serioasă”, spune Gabuev. „Nu că Xi Jinping ar simți că are vreo responsabilitate în acest sens”.

În Suifenhe, chiar și cei mai înverșunați rusofili consideră Rusia o țară în declin, în ciuda situației economice dificile în care se află propriul lor oraș.

La marginea orașului, într-un sat dărăpănat și aproape pustiu, o casă construită în stilul unei căsuțe rusești din lemn, vopsită în albastru și galben strălucitor, iese în evidență pe fundalul cenușiu. Locuitorul ei este Song Lu, un artist pensionar în vârstă de 67 de ani, a cărui familie trăiește în Suifenhe de generații întregi. Pasionat de artă și meșteșuguri rusești, el construiește în timpul liber machete de trăsuri tradiționale rusești din lemn și a construit chiar și o saună tubulară albastră în grădina din fața casei. „Rușilor le-ar putea fi greu să recunoască, dar, în realitate, China a devenit deja fratele mai mare”, spune el.

