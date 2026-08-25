Războiul împotriva Iranului. Ce l-a convins pe Trump să ignore avertismentele și să mizeze totul pe forță

Cu câteva zile înainte de a intra în război cu Iranul în februarie, președintele Trump și-a chemat șeful serviciilor secrete în Biroul Oval pentru a-l întreba dacă un atac total este o idee bună. Iranul se afla în punctul cel mai slab din ultimele decenii, i-au spus consilieri de rang înalt și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, oferindu-i lui Trump rara oportunitate de a demonta programul nuclear al Iranului și de a-și consolida moștenirea de conciliator. Întrebarea era dacă un atac la scară largă ar funcționa și, eventual, ar răsturna regimul, scrie Wall Street Journal (WSJ).

Tulsi Gabbard, directoarea de atunci a Serviciilor Naționale de Informații, a prezentat evaluările aparatului de informații american. Potrivit unor persoane familiarizate cu întâlnirea, ea i-a spus lui Trump că uciderea liderului suprem al Iranului ar putea inaugura un regim mai intransigent, deschis achiziționării de arme nucleare. Teheranul s-ar grăbi să închidă Strâmtoarea Ormuz, destabilizând piața energetică globală. Și ar lovi forțele americane și partenerii din Orientul Mijlociu, stârnind semne de întrebare cu privire la hotărârea și fiabilitatea Americii în relația cu aliații.

Notele de precauție au făcut ecou avertismentelor pe care Trump le primea din toate părțile. Lideri militari de rang înalt i-au spus președintelui că un război ar duce la victime, îngrijorări cu privire la stocul de arme și probleme de pregătire pentru o forță suprasolicitată, a relatat WSJ.

Trump a ordonat un atac care a început pe 28 februarie și i-a îndemnat pe iranieni să răstoarne guvernul. Aproape șase luni mai târziu, un conflict despre care președintele a promis că se va încheia în șase săptămâni continuă fără a se întrevedea un final clar.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) controlează țara și trage asupra navelor comerciale din strâmtoare. Regimul condus de Mojtaba Khamenei, liderul suprem care i-a succedat tatălui său ucis, nu dă semne că va capitula. Blocajul l-a determinat pe Trump să ia în considerare declararea victoriei în cazul în care calea navigabilă se va deschide, chiar și fără un acord nuclear.

Acum, Trump se bazează pe sancțiuni și o blocadă perpetuă care epuizează forțele americane pentru a zdrobi economia Iranului, o strategie de așteptare și observare despre care susține că va pune regimul în genunchi.

Se estimează că 3.000 de iranieni și 18 militari americani au murit în operațiunile de luptă, iar Pentagonul afirmă că încă 756 de soldați americani au fost răniți. Războiul a avariat, de asemenea, baze americane, a epuizat rezervele de petrol și a diminuat stocurile de muniții. Conflictul afectează perspectivele republicanilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului și scade rezultatele sondajelor lui Trump la cel mai scăzut nivel din președinția sa.

Unii foști oficiali ai Casei Albe și ai securității naționale spun că nu există o modalitate ușoară pentru Trump de a obține ceea ce își dorește: un acord care limitează activitatea nucleară a Iranului pe termen nelimitat și îl marchează drept un președinte istoric în timp de război.

„Toate acestea erau previzibile și prevăzute”, a declarat Eric Brewer, vicepreședinte adjunct la Inițiativa împotriva Amenințării Nucleare, care a lucrat în administrațiile democrate și republicane. „Se poate trage o linie dreaptă de la faptul că războiul a fost lansat fără un obiectiv politic clar la diplomația defectuoasă gestionată în încercarea de a-i pune capăt.”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a declarat într-un comunicat că Trump a decimat instalațiile militare și nucleare ale Iranului și se pregătește acum să zdrobească economia țării cu o blocadă navală și sancțiuni. „Nu va permite niciodată Iranului să dețină o armă nucleară”, a spus Wales. „Ar fi înțelept ca Iranul să ajungă la un acord. Altfel, ei știu ce s-ar putea întâmpla”.

Argumentul pentru război

La începutul acestui an, Trump și-a dorit o altă șansă de a etala puterea americană în urma unei operațiuni din iunie 2025 de a ataca trei instalații nucleare iraniene și a unui raid din ianuarie pentru capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro, potrivit oficialilor americani.

Netanyahu a sugerat Iranul ca următoarea arenă a Washingtonului.

Nu toată lumea a fost de acord cu argumentele în favoarea războiului. Oficialii au declarat că vicepreședintele JD Vance a promovat o abordare mai prudentă. Iranul ar putea să-și încheie programul nuclear prin negocieri, i-a spus el președintelui. Obținerea unui acord era un risc, dar mai puțin costisitor decât un război cu consecințe grele. În plus, economia Iranului se prăbușea din cauza sancțiunilor dure impuse de SUA.

Dacă această cale se dovedește a fi inutilă, Trump ar avea mai multă legitimitate să atace Iranul într-o operațiune rapidă și copleșitoare, a spus Vance.

Oficialii americani au declarat că Trump a ascultat, dar în cele din urmă a fost influențat de prezentările Pentagonului privind opțiunile „decisive” .

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, și amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, l-au informat pe președinte de mai multe ori despre planurile de a ataca ținte iraniene, inclusiv utilizarea lansatoarelor de rachete, a radarelor, a instalațiilor de producție a armelor, a depozitelor de mine și a navelor de război. Ideea era de a domina Republica Islamică și de a-i paraliza forțele, în timp ce Israelul îi ucidea pe liderii de top ai Iranului.

În ciuda avertismentelor din partea înalților oficiali din domeniul securității naționale, Trump a respins îngrijorările în timpul întâlnirilor, sugerând că armata ar putea gestiona orice probleme pe măsură ce acestea ar apărea.

Hegseth și Caine au răspuns în repetate rânduri că vor gestiona orice complicații, au declarat oficialii care au participat la întâlniri.

Aplauze, apoi îndoieli

Directorul Agenției Centrale de Informații (CIA), John Ratcliffe, și Steve Witkoff, unul dintre principalii trimiși ai lui Trump pentru Iran, au intrat la o strângere de fonduri la Mar-a-Lago după începerea războiului pe 28 februarie pentru a-l informa pe Trump că Israelul l-a ucis pe liderul suprem iranian Ali Khamenei. Trump a fost atât de încântat încât le-a spus să transmită vestea mulțimii.

Sala a izbucnit în aplauze. Trump, savurând laudele din partea consilierilor săi și a invitaților, și-a încrucișat brațele și a umflat pieptul, au declarat persoane familiarizate cu evenimentul.

Fericirea lui Trump nu avea să dureze. Pierderile de pe câmpul de luptă și daunele aduse echipamentelor și bazelor americane au ridicat semne de întrebare cu privire la ce câștigau SUA din conflict.

Durerea militară a fost agravată de o piață energetică agitată. Închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran a oprit drastic o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze, provocând o creștere vertiginosă a prețurilor combustibililor.

Mai mulți lideri din țările din Golf, inclusiv ai Arabiei Saudite și Qatarului, au contactat Casa Albă solicitând încetarea luptelor și o soluție diplomatică pentru salvarea aparențelor pentru toți cei implicați. Republicanii l-au sunat și ei pe Trump, spunându-i că războiul afectează perspectivele partidului în alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Oficialii au declarat că Trump s-a arătat în privat indignat de reacția adversă. El i-a întrebat pe consilierii săi de ce Iranul nu dă înapoi în contextul campaniei de bombardamente neîncetate.

Eforturile diplomatice au eșuat, apoi au dus la un armistițiu. Oficialii apărării au urmărit cum Iranul a profitat de pauza luptelor pentru a lansa zeci de mine în Strâmtoarea Ormuz, deși acestea erau limitate la o mică zonă a căii navigabile.

La mijlocul lunii aprilie, Trump era încă indecis în privința celei mai bune căi de urmat. Un prieten care l-a vizitat pe Trump l-a îndemnat pe președinte să pună capăt războiului. Trump l-a întrebat dacă ar trebui să „bombardeze Iranul” până la capăt, a declarat o persoană familiarizată cu conversația. Prietenul a spus nu, avertizând că acest lucru nu ar face decât să atragă SUA și mai adânc într-un conflict din Orientul Mijlociu care se extinde.

Pe 17 iunie a avut loc progresul major – un acord de pace interimar pentru redeschiderea strâmtorii, deschizând calea pentru 60 de zile de discuții nucleare. Întrebat de confidenți de ce a optat pentru un acord temporar, președintele a făcut referire la un nou sondaj intern al Casei Albe: aproape 80% dintre americani își doreau un acord pentru a pune capăt conflictului, indiferent de conținutul acestuia.

Teheranul a reluat rapid atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz după acordul interimar din iunie. Trump a considerat că a fost o trădare.

Ciclul frustrant s-a reluat. Trump a anunțat un acord, doar pentru a-l vedea prăbușit. Apoi a amenințat că va forța capitularea Iranului. Uneori a lansat atacuri, dar alteori a dat înapoi, invocând progrese reînnoite în ceea ce privește un acord de dezmembrare a programului nuclear al Iranului.

La sfârșitul lunii iulie, Trump a ordonat un atac de amploare, despre care a susținut că va fi mai mare decât oricare altul de la Al Doilea Război Mondial încoace. Dar s-a retras după ce liderii regionali i-au spus să evite noi violențe.

Perioada de 60 de zile pentru negocierile nucleare s-a încheiat pe 17 august. Trei zile mai târziu, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că Trump a apelat la o campanie de presiune economică pentru a „prăbuși regimul” în cadrul a ceea ce s-ar numi Operațiunea „Proscris Economic”.

La șase luni după începerea războiului, subiectul de discuție despre „schimbarea regimului” a revenit.

Editor : Ș.R.