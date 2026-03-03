Live TV

Video Războiul în Orientul Mijlociu escaladează: Qatarul, a treia țară care a atacat Iranul după loviturile Teheranului în Golf

Data actualizării: Data publicării:
Iran highlighted on political map under magnifying glass
Harta Iranului sub lupă Foto: Profimedia

Războiul în Orientul Mijlociu a intrat într-o nouă fază în cea de-a patra zi, odată cu atacul Qatarului asupra Iranului. Doha a lansat ofensiva ca răspuns la atacurile de represalii ale Teheranului în Golful Persic, relatează Canalul 12 din Israel, citând surse occidentale anonime familiarizate cu problema, conform Times of Israel.

Un înalt oficial israelian a declarat postului public de televiziune Kan că Israelul estimează că Arabia Saudită va ataca și ea Iranul în curând, după ce ieri a fost atacată de această țară.

Statele din Golf nu au luat încă măsuri ofensive publice în cadrul campaniei de bombardamente americane-israeliene în curs, deși unele au interceptat atacuri iraniene.

Acțiunea Qatarului a venit după ce țara a declarat că a dejucat o tentativă de atac asupra Aeroportului Internațional Hamad din Doha, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, Majed al-Ansari, citate de N12. Al-Ansari a spus că Qatarul nu a primit niciun avertisment prealabil din partea Iranului înainte de lansarea rachetelor, conform The Jerusalem Post.

Un reportaj al N12 News despre atacuri, citând și surse occidentale, a afirmat că atacul Qatarului a avut loc în ultima zi. Rețeaua nu a furnizat detalii despre ținte, tipul atacului sau amploarea operațiunii raportate. Qatarul nu a anunțat public un atac în Iran în declarațiile citate în reportajul N12.

Iranul nu a comentat imediat atacurile.

Al-Ansari a descris incidentul dejucat de la Aeroportul Internațional Hamad ca parte a unui model mai amplu de atacuri iraniene care, potrivit lui, depășeau obiectivele militare.

„Nu am primit niciun avertisment prealabil din partea Iranului cu privire la atacurile cu rachete”, a declarat acesta, potrivit N12. „Ținta nu include doar instalațiile militare, ci întregul teritoriu al statului. Atacuri de acest gen nu vor rămâne fără răspuns.”

Citește și: 

Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)

Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească loviturile asupra Iranului (Bloomberg)

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
2
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
3
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
4
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Royal Air Force Typhoon
5
Un avion britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digi Sport
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cladire qom lat
Clădirea în care clericii regimului se adunau pentru a alege noul lider suprem al Iranului, distrusă în urma unui atac aerian
Incendiu la portul Bin Zayed din Abu Dhabi, în războiul SUA și Israelului împotriva Iranului.
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
donald trump
Donald Trump susține că Statele Unite au suficiente arme pentru a lupta „la nesfârșit”: „Rezervă practic nelimitată”
pompa de benzina
Carburanții ar putea ajunge la 10 lei pe litru, recunoaște ministrul Energiei. „Nu putem controla situația din Orientul Mijlociu”
Centrala nucleară Bushehr
Rusia a oprit operaţiunile la centrala nucleară iraniană de la Bushehr. Întreg personalul a fost evacuat de teama „unui nou Cernobîl”
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Schița bugetului pe 2026: instituțiile care vor primi cei mai mulți...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Avarii la complexul nuclear...
militar american la baza de la deveselu
Ce spune ministrul Apărării după ce a fost crescut nivelul de alertă...
Razvan Nicolescu
Răzvan Nicolescu, despre piața energiei: „La gaze nu sunt motive de...
Ultimele știri
Naționala feminină de fotbal a Iranului a refuzat să cânte imnul țării înaintea meciului de deschidere din Cupa Asiei
Noi imagini cu unul dintre piloții avioanelor F-15 prăbușite în Kuweit. „Înapoi! Sunt american!”
Elev de 14 ani, mort după ce i s-a făcut rău la ora de sport. Anchetă în Botoșani pentru ucidere din culpă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt transformate de intrarea lui Marte în Pești. Nu e vremea confruntărilor inutile sau a...
Cancan
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Fanatik.ro
Detalii de ultimă oră despre situația din Golf: „Este singurul aeroport de unde se zboară. Toată lumea vine...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile...
Adevărul
Maria Dinulescu, fosta actriță, dezvăluie că este momentul perfect pentru investiții în Dubai: „Când alții se...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "O lună...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Fanii au ajuns să spună că e o sosie după ce l-au văzut pe Jim Carrey la Paris. Adevărul din spatele...
Adevarul
„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți pacienți ajung cu glicemii...
Newsweek
O veste bună și una rea pentru pensionari. Se dă ajutorul la pensie - mai mic și mai puțini beneficiari
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...