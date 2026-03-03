Războiul în Orientul Mijlociu a intrat într-o nouă fază în cea de-a patra zi, odată cu atacul Qatarului asupra Iranului. Doha a lansat ofensiva ca răspuns la atacurile de represalii ale Teheranului în Golful Persic, relatează Canalul 12 din Israel, citând surse occidentale anonime familiarizate cu problema, conform Times of Israel.

Un înalt oficial israelian a declarat postului public de televiziune Kan că Israelul estimează că Arabia Saudită va ataca și ea Iranul în curând, după ce ieri a fost atacată de această țară.

Statele din Golf nu au luat încă măsuri ofensive publice în cadrul campaniei de bombardamente americane-israeliene în curs, deși unele au interceptat atacuri iraniene.

Acțiunea Qatarului a venit după ce țara a declarat că a dejucat o tentativă de atac asupra Aeroportului Internațional Hamad din Doha, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, Majed al-Ansari, citate de N12. Al-Ansari a spus că Qatarul nu a primit niciun avertisment prealabil din partea Iranului înainte de lansarea rachetelor, conform The Jerusalem Post.

Un reportaj al N12 News despre atacuri, citând și surse occidentale, a afirmat că atacul Qatarului a avut loc în ultima zi. Rețeaua nu a furnizat detalii despre ținte, tipul atacului sau amploarea operațiunii raportate. Qatarul nu a anunțat public un atac în Iran în declarațiile citate în reportajul N12.

Iranul nu a comentat imediat atacurile.

Al-Ansari a descris incidentul dejucat de la Aeroportul Internațional Hamad ca parte a unui model mai amplu de atacuri iraniene care, potrivit lui, depășeau obiectivele militare.

„Nu am primit niciun avertisment prealabil din partea Iranului cu privire la atacurile cu rachete”, a declarat acesta, potrivit N12. „Ținta nu include doar instalațiile militare, ci întregul teritoriu al statului. Atacuri de acest gen nu vor rămâne fără răspuns.”

Citește și:

Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)

Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească loviturile asupra Iranului (Bloomberg)

Editor : A.M.G.