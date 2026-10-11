Live TV

Războiul nuclear și utilizarea rău intenționată a AI, printre pericolele care ar putea duce la dispariția umanității până în 2100

Data publicării:
Testarea unei bombe nucleare în SUA
Riscul unei confruntări nucleare a crescut ca urmare a războiului din Ucraina. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Conform unei noi evaluări a riscurilor la nivel global, specia umană ar putea dispărea până în anul 2100 din cauza utilizării rău intenționate a inteligenței artificiale sau a unui conflict nuclear. Acestea ocupă primul loc într-un top al celor 17 amenințări majore la adresa sănătății umane în următorii 75 de ani, care include, de asemenea, reducerile cheltuielilor pentru ajutorul acordat de țările bogate, criza climatică și malnutriția infantilă, relatează The Guardian.

Experții din cadrul Comisiei The Lancet privind amenințările globale la adresa sănătății din secolul XXI au afirmat că toate aceste pericole interacționează între ele, ceea ce înseamnă că trebuie abordate în mod conjunct – dar au subliniat că există „o cale realistă de acțiune” pentru fiecare dintre ele.

„Deciziile luate astăzi de lideri vor influența starea de sănătate și bunăstarea generației viitoare”, a declarat prof. Christopher Murray, copreședinte al comisiei și director al Institutului pentru Metrici și Evaluare în Sănătate de la Universitatea din Washington.

Pentru a întocmi această listă, comisia a estimat câți ani de viață în stare bună de sănătate ar putea fi pierduți din cauza bolilor, a dizabilităților sau a deceselor premature cauzate de fiecare factor de risc, pe baza tendințelor actuale – o măsură cunoscută sub denumirea de „ani de viață ajustați în funcție de dizabilitate” (DALY).

„Utilizarea rău intenționată a AI, inclusiv sub forma armelor biologice, precum și un conflict nuclear urmat de o foamete nucleară prezintă riscuri de extincție în următorii 75 de ani”, se arată în raport, adăugându-se că, deși probabilitatea acestora rămâne scăzută, ele au potențialul de a duce la dispariția umanității în cazul unui conflict nuclear, prin injectarea unui număr suficient de particule în atmosfera superioară pentru a bloca lumina soarelui și a provoca foamete, sau prin intermediul armelor biologice create de AI. Un editorial din The Lancet, publicat împreună cu raportul, avertiza: „Amploarea dezastrului, în cazul în care aceste scenarii s-ar concretiza, ar provoca o apocalipsă pentru umanitate”.

Printre alte riscuri care ar putea genera peste 1 miliard de DALY-uri cumulate și care, prin urmare, sunt considerate „amenințări catastrofale majore”, se numără poluarea aerului, rezistența la antimicrobiene, malnutriția infantilă și schimbările climatice, precum și conflictele convenționale, reducerea ajutorului extern, consumul ridicat de alcool, hipertensiunea arterială, inegalitatea veniturilor, nivelul scăzut de educație, pandemiile de origine naturală, obezitatea, sănătatea mintală precară, fumatul și îmbătrânirea nesănătoasă.

Pentru a fi incluse pe listă, amenințările trebuiau nu numai să poată cauza un număr mare de ani de viață sănătoși pierduți, ci și să aibă soluții potențiale.

Ibrahim Abubakar, membru al comisiei și profesor de epidemiologie a bolilor infecțioase la UCL, a declarat: „Nu pornim de la perspectiva de genul «uite, vrem să vă speriem – avem X amenințări cu care se confruntă umanitatea»”. Pornim de la premisa că, dacă sunteți astăzi un factor de decizie, fie la nivel multilateral global, fie la nivel național, acestea sunt amenințările potențiale cu care v-ați putea confrunta, iar aceasta este amploarea prin care, dacă acționați, puteți face cu adevărat o diferență”.

Măsurile menite să limiteze încălzirea globală la aproximativ 1,8 °C, în loc să se permită atingerea valorii de 4,4 °C, ar putea preveni pierderea a 1,89 miliarde de ani de viață sănătoasă, potrivit raportului, care a simulat scenariile cele mai optimiste și cele mai pesimiste pentru fiecare amenințare.

În regiunile cu venituri mai ridicate, bolile netransmisibile, precum obezitatea și problemele de sănătate mintală, au reprezentat principalele amenințări, în timp ce în regiunile cu venituri mai scăzute, scăderea stării de sănătate a fost determinată de factori precum nivelul scăzut de educație.

Multe dintre principalele țări donatoare, printre care SUA și Regatul Unit, au anunțat reduceri semnificative ale cheltuielilor destinate ajutorului în ultimul an. Comisia a constatat că o eventuală prăbușire sau o reducere drastică a ajutorului internațional în domeniul sănătății ar putea genera până la 1,5 miliarde de DALY până în 2100, dintre care aproape 70 % ar fi înregistrate în Africa Subsahariană. De asemenea, această regiune este cea mai grav afectată de malnutriția infantilă.

Comisia a fost alcătuită din 35 de experți, iar concluziile sale vor fi prezentate duminică în cadrul Summitului Mondial al Sănătății de la Berlin, Germania. Evaluarea lor va fi actualizată anual pentru a reevalua cele 17 amenințări identificate, luând în considerare datele noi și eventualele pericole emergente.

Autorii au îndemnat liderii să abordeze aceste riscuri înainte ca acestea să se transforme în crize, inclusiv prin investiții în inovații tehnologice și prin consolidarea sistemelor de sănătate.

„Am demarat acest proces acum trei ani, considerând că existau trei amenințări majore: conflictele, schimbările climatice și pandemiile”, a declarat Murray. „Există un număr mult mai mare de amenințări de care trebuie să ne facem griji, iar guvernele trebuie neapărat să aloce fonduri și personal pentru anticiparea, prevenirea și pregătirea în fața acestui set mai divers de amenințări”.

Citește și:

Suprinzătoarea decizie a Anthropic de a avertiza că tehnologia IA poate aduce „un risc catastrofal sau chiar existențial”

„Nu ştim cum să împiedicăm inteligenţa artificială să îşi stabilească propriile obiective”. Avertismentul unui cercetător

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
Oil refinery in Moscow hit by large-scale Ukrainian drone attack, mayor says
2
SUA au amenințat Ucraina că vor întrerupe schimbul de informații dacă mai atacă...
Colaj foto Profimedia
3
Trump anunță că va primi de la Putin milioane de tone de motorină, în urma unei...
Luminile de avarie. Inquam Photos George Călin
4
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute...
Vladimir Putin.
5
Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind motorina rusească
Revine! Gigi Becali a făcut un anunț total neașteptat, după FCSB - Oțelul 1-0
Digi Sport
Revine! Gigi Becali a făcut un anunț total neașteptat, după FCSB - Oțelul 1-0
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Anthropic
Un model AI de la Anthropic a prezentat poliţiei din Philadelphia un raport complet fabricat despre o crimă nerezolvată
claude anthropic
Anthropic interzice abuzurile repetate față de chatbotul Claude. Cum ar trebui să vorbim cu inteligența artificială
Peter Thiel
Peter Thiel îi atacă dur pe Obama și pe Papa Leon în noile sale prelegeri despre „Anticrist”
DC: Trump Departure en route Denton, Texas, Washington, District of Columbia, USA - 01 Oct 2026
Trump îi declară „inamici” pe toți cei care continuă să folosească termenul de „inteligență artificială” în locul celui decis de el
grafica inteligenta artificiala
ONU va instrui parlamentarii români în inteligență artificială. Un deputat PNL explică ce va aborda programul: „E un prim pas serios”
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte...
2026-09-30-7881
Siegfried Mureșan vorbește despre alegerile din 2028 și spune care...
Photo Flash | Explosions heard again in Riyadh
Atac asupra aeroportului din Riad: cel puțin 12 morți și peste 300 de...
2026-10-05-3845
Luca Niculescu a anunțat direcțiile programului său de guvernare...
Ultimele știri
O nouă țară europeană pregătește restricții pentru rețelele sociale. Copiii sub 15 ani, în centrul proiectului
Alexandru Muraru: De 24 de ore, pesediştii şi puciştii din PNL îşi trimit bezele. Primul a dat tonul Grindeanu
Rezultate LOTO - Duminică, 11 octombrie 2026. La 6/49, reportul a ajuns la peste 2,54 milioane de euro. Sumă mare în joc și la Joker
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii încep să vină pentru 4 zodii după 10 octombrie 2026. Următoarele șase luni le pot schimba viața
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult...
Fanatik.ro
Arlauskis, dezvăluire șoc: “Vreau să fiu înmormântat în careul de 6 metri!”
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Cifre horror pentru Ianis Hagi la Alanyaspor în acest sezon! De ce a ajuns rezervă în Turcia
Adevărul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Playtech
Ce salariu încasează Lia Olguța Vasilescu de la Primăria Craiovei. Studiile pe care le are edilul
Digi FM
Michael Douglas recunoaște aventura secretă de pe platourile Basic Instinct. Nu a fost cu Sharon Stone: "Eram...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! Laurențiu Reghecampf și-a anunțat decizia, după FCSB - Oțelul 1-0: "Foarte simplu"
Pro FM
Val de reacții după ce Bianca Censori a apărut într-o nouă ținută provocatoare. Topul nu i-a acoperit bustul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
România, monedă de schimb între marile puteri. Tratatele secrete care ne-au lăsat la cheremul imperiilor
Newsweek
Pensiile nu au fost indexate doi ani. Pot fi recuperați banii? Un avocat spune cum pot acționa pensionarii
Digi FM
Șefa ANM, reacție după dezvăluirile Dianei Buzoianu legate de cumpărăturile de lux: "În 12 august am depus o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Premieră în medicină. Cercetătorii au creat un „atlas al inimii". Ce speră să obțină
Digi Animal World
Parazitul ascuns pe care îl pot avea pisicile. Poate provoca probleme și la oameni
Film Now
Brooke Shields, în costum de baie fără bretele, la 61 de ani: "Cea mai frumoasă din lume". S-a aventurat în...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”