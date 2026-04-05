Site-ul de investigații Bellingcat a identificat, într-o amplă analiză, mai multe incidente de mare amploare în care autoritățile din Emiratele Arabe Unite au minimalizat pagubele, au caracterizat greșit interceptările și, în unele cazuri, nu au recunoscut atacurile cu drone iraniene reușite asupra țării.

Oameni arestați pentru filmarea atacurilor

O analiză a declarațiilor oficiale arată că relatările publice nu se aliniază întotdeauna cu ceea ce se poate observa din surse deschise. Acest lucru se întâmplă în contextul în care Emiratele Arabe Unite se confruntă cu atacuri aeriene susținute asupra infrastructurii civile și economice, punând sub semnul întrebării imaginea sa de centru global sigur pentru afaceri și turism.

La câteva ore după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri coordonate asupra Iranului pe 28 februarie, Republica Islamică a răspuns lansând un atac împotriva aliaților SUA din regiune, inclusiv Emiratele Arabe Unite.

În urma atacurilor, procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a avertizat că publicarea de imagini sau videoclipuri ale atacurilor este ilegală. De asemenea, oamenii au fost încurajați să raporteze autorităților pe oricine distribuie fotografii sau videoclipuri ale atacurilor.

Procurorul general al țării a ordonat arestarea a 35 de persoane și a declarat că acestea se vor confrunta cu un proces accelerat pentru „publicarea de videoclipuri pe platformele sociale care au conținut înșelător, fabricat și conținut care a adus atingere măsurilor de apărare și a glorificat acte de agresiune militară împotriva Emiratelor Arabe Unite”. Separat, poliția din Abu Dhabi a raportat că a arestat puțin peste 100 de persoane sub suspiciunea de filmare a incidentelor legate de atacurile Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite și de distribuire de informații înșelătoare online.

„Răspândirea zvonurilor este o infrac țiune ”

În primele zile ale conflictului, mai multe videoclipuri au fost postate pe rețelele sociale, în principal pe X, TikTok și Telegram, care prezentau imagini cu atacuri și interceptări iraniene în Emiratele Arabe Unite.

Cam în aceeași perioadă, Biroul de presă din Dubai, prin contul de X al biroului de presă al Guvernului din Dubai, și-a avertizat urmăritorii că vor fi luate măsuri legale împotriva celor care distribuie „materiale neverificate”.

Contul de X al Biroului Media din Dubai are peste 2,3 milioane de urmăritori, ceea ce îl face unul dintre cele mai mari conturi de stat din țară.

„Publicul și mass-media sunt îndemnate să se bazeze exclusiv pe surse oficiale pentru informații exacte și să se abțină de la distribuirea de materiale neverificate”, scria în postare.

Poliția din Dubai a emis avertismente similare pe rețelele sociale, precizând că distribuirea de conținut care contrazice anunțurile oficiale ar putea duce la închisoare de cel puțin doi ani și amenzi de cel puțin 200.000 de dirhami (aproximativ 55.000 de dolari).

O imagine distribuită de Poliția din Dubai pe 3 martie 2026. Sursa: X/DubaiPoliceHQ via Bellingcat

Deși autoritățile au îndemnat publicul să se bazeze doar pe surse oficiale, Bellingcat a constatat că unele dintre videoclipurile postate online, precum și imaginile din satelit din regiune, contrazic o serie de relatări oficiale despre atacuri de mare amploare. Într-un amplu articol, publicație de investigații a inclus doar link-uri către videoclipuri care au fost deja publicate pe scară largă în principalele instituții de presă, postate de jurnaliști profesioniști sau care au fost vizionate pe rețelele sociale (surse deschise).

Interceptări reușite?

Pe 3 martie, o înregistrare video filmată de pe o navă pare să arate o dronă lovind portul Fujairah, unul dintre cele mai importante centre energetice strategice ale Emiratelor Arabe Unite. Portul gestionează aproximativ 1,7 milioane de barili de petrol pe zi și se numără printre cele mai mari din lume.

Drona pare să se apropie de ținta sa intactă, fără niciun semn vizibil de interceptare, a declarat pentru Bellingcat Sam Lair, cercetător la Centrul James Martin pentru Studii de Neproliferare.

La câteva momente după ce coboară în spatele rezervoarelor de stocare, se aude o explozie și un nor mare de fum se ridică de la fața locului.

În aceeași zi, Biroul de presă din Fujairah a declarat că un incendiu a rezultat din resturi în urma unei interceptări reușite, adăugând că incendiul a fost ținut sub control. Imaginile din satelit captate pe 4 și 5 martie arată un fum negru gros ridicându-se de la fața locului. Datele NASA FIRMS au detectat, de asemenea, incendii pe 3 martie, 4 martie și 5 martie. Până pe 7 martie, imaginile din satelit arată cel puțin trei rezervoare de stocare complet distruse.

Imagini din satelit ale portului petrolier Fujiarah din 7 martie 2026, furnizate de Planet Labs PBC via Bellingcat

Detained in Dubai, un grup care oferă consultanță juridică persoanelor deținute în Emiratele Arabe Unite, a declarat că un cetățean vietnamez care a filmat atacul din portul Fujairah a fost reținut de autorități după ce a postat filmările online.

Autoritățile au publicat un raport similar pe 1 martie, afirmând că un incendiu la una dintre danele portului Jebel Ali a fost cauzat de resturi provenite de la o interceptare aeriană. Imaginile din satelit din aceeași zi arată incendii în două locații separate – la aproximativ 3 km distanță – în interiorul portului.

Una pare a fi o instalație centrală asociată cu operațiunile de manipulare a combustibilului, conectată prin conducte la rezervoarele de stocare din jur. Cealaltă este o structură mare în zona militară a portului, care este unul dintre cele mai aglomerate porturi ale Marinei SUA din Orientul Mijlociu. The New York Times a identificat anterior un atac iranian drept cauza incendiului de la fața locului.

Burj Al Arab: Un incendiu „limitat”

Biroul de presă din Dubai a atribuit pagubele provocate de Hotelul Burj Al Arab din Dubai „șrapnelelor” de la o dronă interceptată și a descris incidentul ca fiind un incendiu „limitat”. Cu toate acestea, imaginile arată că incendiul s-a extins la aproximativ 30 de metri înălțime, acoperind aproximativ opt etaje ale clădirii, sugerând un incident mult mai semnificativ decât cel descris oficial.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Lair a declarat pentru Bellingcat că daunele păreau mai degrabă a fi un impact direct. El a adăugat că, dacă daunele ar fi rezultat în urma unei interceptări, aceasta s-ar fi produs iresponsabil de aproape de clădire.

Fairmont, Palm Jumeirah : Omiterea cauzei

Pe 28 februarie, hotelul Fairmont din zona Palm Jumeirah din Dubai a fost lovit de o dronă, așa cum se arată în imaginile verificate de Bellingcat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cu toate acestea, biroul Dubai Media nu a confirmat că a avut loc un atac, ci a declarat doar că „un incident a avut loc într-o clădire din zona Palm Jumeirah” și a îndemnat publicul să nu distribuie imagini.

O înregistrare video a incendiului a fost distribuită de un jurnalist Bloomberg din Dubai. În răspunsurile la postarea jurnalistului, mai mulți utilizatori au etichetat Poliția din Dubai, un tipar observat în postările care documentează atacurile, într-un efort aparent de a semnala autorităților încălcările legilor privind criminalitatea cibernetică.

Urmările atacului au fost surprinse și de un creator de conținut care a părăsit ulterior Emiratele Arabe Unite.

Radha Stirling, fondatoarea organizației Detained in Dubai, a declarat pentru Bellingcat că cel puțin cinci persoane au fost confirmate de Ambasada britanică ca fiind acuzate și reținute în temeiul legii privind criminalitatea cibernetică din Emiratele Arabe Unite, în legătură cu documentarea acestui atac.

Potrivit lui Stirling, autoritățile au solicitat acces la telefoanele persoanelor în urma incidentelor pentru a determina dacă acestea au filmat sau au distribuit imagini.

„Chiar și simpla fotografiere este ilegală, este ilegal să distribui conținut pe care guvernul îl consideră negativ, chiar și într-un mesaj privat”, a explicat Stirling.

Aeroportul Internațional Dubai: un atac ne cunoscut

Pe 7 martie, Biroul de presă din Dubai a anunțat suspendarea temporară a operațiunilor de pe Aeroportul Internațional Dubai, declarând doar că situația este gestionată conform protocoalelor de siguranță.

Imagini care au apărut online cam în aceeași perioadă și au fost verificate de Bellingcat arată un atac cu dronă lângă clădirea unui terminal al aeroportului ( 25.24165, 55.37498 ).

Stirling a declarat pentru Bellingcat că a luat legătura cu un membru al echipajului de cabină care a fost reținut după ce a trimis o imagine colegilor de pe aeroportul din Dubai după o explozie.

Complexul Warda: o lovitură directă

Pe 1 martie, o dronă a lovit un apartament rezidențial de la etajul 19 al complexului Warda din Dubai ( 25.004320, 55.293164 ). Două videoclipuri filmate din unghiuri diferite arată cum drona lovește direct clădirea, fără niciun semn vizibil de interceptare. Într-un clip, filmat în interiorul apartamentului, un rezident britanic spune: „Tocmai am fost loviți de o dronă... Nici măcar nu mi-am terminat ceașca de ceai.”

Imaginile arată pagube relativ limitate și nicio explozie, indicând faptul că drona nu a detonat. Cu toate acestea, incidentul pare să indice o lovitură directă a unei drone iraniene.

În schimb, declarațiile publicate în aceeași zi de Biroul de Presă din Dubai descriu activitatea de apărare aeriană și atribuie sunetele auzite în tot emiratul unor operațiuni de interceptare reușite. Bellingcat nu a putut găsi nicio confirmare a unei lovituri directe în presa din Emiratele Arabe Unite.

Aceste cazuri indică o discrepanță între relatările oficiale și dovezile observabile, ridicând întrebări cu privire la modul în care incidentele sunt prezentate publicului.

Influenceri și control narativ

În același timp, mesajele pro-guvernamentale au proliferat online. Au apărut o serie de videoclipuri aproape identice postate de influenceri care promovau siguranța și conducerea Emiratelor Arabe Unite, adesea folosind formatul: „Locuiești în Dubai, nu ți-e frică?”, urmate de imagini cu lideri din Emiratele Arabe Unite și răspunsul: „Nu, pentru că știu cine ne protejează”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O analiză realizată de BBC a constatat că unele dintre aceste videoclipuri au fost încărcate la câteva secunde distanță unul de celălalt, ceea ce sugerează o activitate coordonată.

Stirling a declarat pentru Bellingcat că influencerii din Emiratele Arabe Unite, care au nevoie de licențe pentru a opera, sunt adesea plătiți pentru a promova discursuri oficiale. „Sunt văzuți ca un atu”, a spus ea, descriindu-i ca fiind „aproape o extensie a guvernului”.

La 1 aprilie, presa din Emiratele Arabe Unite a relatat că un total de 12 persoane au fost ucise și 190 rănite în urma atacurilor, de la începutul războiului.

„Oamenii mor. Nu este la fel de sigur pe cât relatează guvernul. Nu este la fel de sigur pe cât relatează influencerii. E ca o narațiune de vis pe care ți-ai dori să fie adevărată”, a mai atras atenția Stirling.

Bellingcat a identificat, de asemenea, o serie de incidente în care autoritățile au raportat decese sau răniri cauzate de „resturi” în urma unor „interceptări reușite”. În aceste cazuri, însă, publicația nu a putut identifica fotografii, videoclipuri sau alte dovezi verificabile independent care să coroboreze relatarea oficială.

În special în ultimele săptămâni, par să fi apărut online mai puține videoclipuri cu astfel de incidente, probabil pe măsură ce a crescut gradul de conștientizare a publicului cu privire la reținerile efectuate în temeiul legii privind criminalitatea cibernetică.

Jonathan Dagher, șeful biroului pentru Orientul Mijlociu de la Reporteri fără Frontiere, a declarat pentru Bellingcat că guvernul Emiratelor Arabe Unite folosește războiul din Iran pentru a restricționa și mai mult reportajele independente din țară.

„Când a început conflictul, guvernul a intensificat această represiune, interzicând în mod explicit publicului (inclusiv jurnaliștilor) să publice fotografii sau informații legate de atacuri și încurajând publicul să raporteze astfel de incidente.”

El a adăugat că preocupările legitime legate de securitatea națională nu ar trebui să încalce dreptul publicului la informație.

„Interdicțiile generale și formulate în mod lax de a relata despre evenimente, în numele securității, încalcă acest drept și expun jurnaliștii la arestări și violențe.”

Lana Nusseibeh, o reprezentantă a Ministerului de Externe al Emiratelor Arabe Unite, a declarat anterior pentru BBC: „Pentru ca toată lumea să se simtă în siguranță, este important în acest moment ca informațiile să fie credibile, iar sursele să fie fiabile. Aceasta este baza legislației care a intrat în vigoare în acest stat, care este evident o perioadă tensionată.”

Ea a adăugat că sfatul ei pentru rezidenții, cetățenii, turiștii și jurnaliștii din Emiratele Arabe Unite este: „Respectați instrucțiunile. Aceste instrucțiuni sunt pentru siguranța și protecția dumneavoastră.”

Editor : Ș.R.