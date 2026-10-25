Răzbunarea lui „Trump de la tropice”. Alegeri în Brazilia: tinerii muncitori îi întorc spatele lui Lula și pariază pe Bolsonaro

Prima dezbatere televizată dintre președintele în exercițiu al Braziliei Lula da Silva și contracandidatul său de dreapta, Flavio Bolsonaro, s-a transformat într-o ceartă aprinsă cu o săptămână înainte de votul final în alegerile polarizate, care are loc astăzi, scrie The Times.

Lula, care candidează pentru un al patrulea mandat, l-a numit pe Bolsonaro „un mincinos înnăscut, un bătăuș” și a făcut aluzie la acuzațiile conform cărora ar avea legături cu grupările paramilitare din Rio de Janeiro. Bolsonaro, care avea cuvântul „corupt” scris pe palma mâinii stângi - ca un aide-memoire, a spus el, pentru ceea ce reprezenta Partidul Muncitorilor al lui Lula - a replicat că va păstra distanța pe scenă față de politicianul de stânga, în vârstă de 80 de ani, „pentru că mi-ar putea fi furat portofelul”.

Bolsonaro a devenit candidatul Partidului Liberal după ce tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro, a fost închis pentru că a plănuit o lovitură de stat împotriva lui Lula. Tânărul Bolsonaro, care este senator, a sfidat sondajele câștigând primul tur al acestei competiții și este favoritul pentru a câștiga alegerile de duminică, despre care a promis că vor aduce „sfârșitul complet al erei Lula”.

Un admirator al președintelui intransigent al El Salvadorului, Nayib Bukele, el a promis că va desemna cele mai mari bande din Brazilia drept organizații narcoteroriste și va construi închisori pentru o jumătate de milion de condamnați. De asemenea, el a spus publicului că va aduce „prosperitate” pentru milioane de brazilieni.

Lula și-a apărat politicile redistribuționiste, insistând că creșterea economică a provenit din punerea banilor „în mâinile multora” și nu doar a câtorva.

Bolsonaro a câștigat primul tur, pe 4 octombrie, cu 47% din voturi, față de 45% ale lui Lula, într-un grup de 13 candidați, mulți dintre aceștia promițând ulterior să-l susțină pe conservator. Bolsonaro este favoritul clar pe piețele de pariuri.

Muncitorii își pierd încrederea în octogenarul „de modă veche”

Un segment demografic în care Lula a pierdut un sprijin semnificativ în prima rundă a fost cel din centrele urbane mai mici, unde „economia colaborativă” din Brazilia a luat avânt. Cercetările au arătat că tinerii lucrători independenți, chiar dacă sunt prost plătiți, nu sunt impresionați de promisiunile lui Lula de a-i proteja pe cei săraci.

În centrul orașului Osasco, „orașul muncitorilor” din partea de vest a metropolei Sao Paulo, Pablo Santos era îmbrăcat în clovn și împărțea pliante pentru un proiect caritabil. „Aceasta este doar una dintre meseriile mele”, a spus el. Noaptea, își dă jos machiajul de circ și iese pe străzi ca unul dintre cei aproape 700.000 de motocicliști care navighează prin cea mai mare metropolă urbană din America de Sud.

El a spus că a ales să fie liber profesionist. „Poți câștiga mai mulți bani în acest fel decât într-un loc de muncă obișnuit, fix”, a spus el. „Este și mai împlinitor.”

O plângere persistentă în Osasco a fost aceea că Lula, care împlinește 81 de ani luna aceasta, a părut prea de modă veche. Într-o țară în care un alegător din clasa muncitoare este la fel de predispus să conducă o bicicletă de livrare ca și să aibă un loc de muncă într-o fabrică, „el pur și simplu nu mai vorbește limba oamenilor muncitori”, a spus Santos.

„Lula consideră că singura modalitate de a avea un loc de muncă real este ca oamenii să aibă locuri de muncă formale”, a declarat Thomas Traumann, analist politic și fost purtător de cuvânt al Dilmai Rousseff, președinta din perioada 2011-2016, care era tot din partidul lui Lula. „În Partidul Muncitorilor, a existat întotdeauna o mare prejudecată împotriva acestor lucrători informali”, a adăugat el.

Lucas Campos, care vindea tricouri de fotbal în piața din Osasco, a declarat că va vota pentru Bolsonaro. „Lula se prezintă drept tatăl săracilor, dar, de fapt, nu îi ajută pe săraci să progreseze”, a spus el. „Mesajul este «votați-mă și iată niște bani, iată un ajutor care vă va ajuta să supraviețuiți. Dar voi rămâneți unde sunteți».”

Recent s-a mutat la Sao Paulo din nord-estul Braziliei — un bastion al lui Lula — și a spus că nu-i place să plătească impozite pentru ca verii săi să poată „sta degeaba bând cachaca și fumând iarbă”.

Răzbunarea lui „Trump de la tropice”?

Perspectiva unui alt Bolsonaro în palatul prezidențial este o schimbare extraordinară de situație pentru mișcarea de dreapta, anti-woke, personificată de patriarhul aspru al familiei.

Jair Bolsonaro — adesea supranumit „Trump al tropicelor” — nu a acceptat niciodată rezultatul alegerilor din 2022. La o săptămână după învestirea lui Lula, în ianuarie 2023, mii de susținători ai săi au luat cu asalt și au vandalizat clădiri guvernamentale din capitala Brasilia.

Fostul parașutist a fost ulterior condamnat pentru implicare într-o conspirație de lovitură de stat și se află în arest la domiciliu, având interdicție de a participa la orice activitate politică. Acum, liderul bolnav și învins pare pregătit să se răzbune pe cinste prin intermediul fiului său cel mare.

În prima rundă, Bolsonaro nu numai că l-a învins pe Lula, dar Partidul său Liberal s-a bucurat de o creștere a sprijinului, ceea ce l-a ajutat să domine ambele camere ale Congresului. Mai mulți membri ai familiei lui Jair Bolsonaro au câștigat locuri în Senatul și camera inferioară a Braziliei, inclusiv soția sa, fratele său și alți doi fii.

„Partidul Liberal deține cel mai mare grup parlamentar din Brazilia secolului XXI”, a spus Traumann. Dacă va fi ales, a subliniat el, Flavio Bolsonaro va deține mult mai multă putere politică decât a avut vreodată tatăl său. Iar dacă Lula câștigă, capacitatea sa de a legifera va fi sever limitată.

Coborârea în „distopie”

O sursă apropiată campaniei Lula a declarat pentru The Times că acesta a fost „luat prin surprindere” de faptul că a ieșit pe locul doi, în urma cuiva considerat mult timp de mulți din stânga drept nimic mai mult decât un „bon viveur din Rio de Janeiro”.

De la înfrângerea din primul tur, partidul și-a actualizat frenetic strategia, realizând că înfrângerea împotriva unei drepte posibil răzbunătoare nu este acum doar o posibilitate, ci o probabilitate.

Marțea trecută, Lula a prezentat un plan de ștergere a datoriilor fiscale de aproape 2 miliarde de lire sterline de anul viitor ale microîntreprinderilor, cum ar fi vânzătorii de tricouri și cei aproximativ două milioane de șoferi livratori. De asemenea, el a promis că autobuzele din toate orașele braziliene vor fi gratuite în weekend.

În interiorul partidului, s-au depus noi eforturi pentru a-l conecta pe Lula — care anul trecut a recunoscut că nu posedă telefon mobil — la rețelele sociale, unde dreapta braziliană s-a dovedit până acum mult mai eficientă.

O serie de videoclipuri postate în ultimele zile l-au arătat pe octogenar dansând în forță, promovându-și ideea că vârsta este doar un număr. Într-o postare publicată miercuri, dansa în interiorul palatului prezidențial ținând pe umăr o boxă mare.

Astfel de gesturi i-au făcut pe unii să se strâmbe. „Brazilia este acum un loc distopic”, a spus Renan Santos, candidat la președinție în primul tur. „Oamenii nu vorbesc despre politici publice. Ei doar creează conținut de divertisment despre politică.”

Această afirmație este contestată de unul dintre politicienii de dreapta nou aleși. Lucas Pavanato este un influencer conservator în vârstă de 28 de ani, care a fost ales pe 4 octombrie ca membru al congresului din Sao Paulo, cu cel mai mare număr de voturi obținut vreodată de un candidat în istoria statului.

„În trecut, în Brazilia, politicienii erau cei aleși de presa tradițională, de ziarele tradiționale. Acum avem politicienii aleși de popor”, a spus el.

Mare de susținători împotriva „fascismului”

Ambele partide au organizat mitinguri stradale masive în ultimele zile, demonstrând că aceasta este o competiție care nu se desfășoară doar online.

Pe 11 octombrie, susținătorii lui Lula s-au adunat pe Avenida Paulista din Sao Paulo. Imaginea a un milion de susținători, majoritatea îmbrăcați în tricouri roșii, cât vedeai cu ochii, amintea de perioada de glorie a mitingurilor uriașe ale partidului de la începutul anilor 2000.

Însă la fața locului, atmosfera era diferită. Mai mulți participanți la marș au spus că au îndoieli cu privire la posibilitatea ca Lula să rupă o tradiție consacrată a alegerilor prezidențiale braziliene, prin care niciun candidat care pierde primul tur de scrutin nu câștigă al doilea tur.

„Va trebui să așteptăm încă patru ani și să găsim un alt lider”, a spus Danielo de Souza, chelner.

O altă susținătoare a lui Lula, dansatoarea Isabella Pereira, încerca să ridice moralul în timp ce defila pe picioroange prin mulțime.

Zâmbea, dar era și îngrijorată. „Riscăm serios în aceste alegeri să pierdem în fața candidatului fascist”, a spus ea. „Este atât de important ca toată lumea să meargă la vot, pentru că este vorba de mult mai mult decât niște simple alegeri: este vorba despre viitorul nostru, al tuturor.”

În timp ce ea se îndepărta rapid, suflând într-un fluier, fanfara din spatele ei a intonat o altă melodie preferată de la carnaval. Arăta și suna ca o petrecere. Dar se simțea ca un rămas bun.

Editor : Ș.R.