Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului

Foto: Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez / Sursa foto: Profimedia Images

China a reacționat dur după asasinarea lui Ali Larijani, denunțând acțiunile Israelului și exprimându-și „șocul” față de declarația ministrului israelian al Apărării, Israel Katz, care a anunțat că, împreună cu Benjamin Netanyahu, a autorizat armata să elimine orice oficial iranian.

China condamnă joi drept „inacceptabilă” asasinarea şefului securităţii iraniene Ali Larijani, săptămâna aceasta, de către Israel, şi a oricărui alt lider iranian şi cere, din nou, un armistiţiu „imediat”, relatează News.ro.

Un pilon al puterii iraniene, Ali Larijani era şeful Consiliului Suprem iranian al Securităţii Naţionale. După asasinarea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, la începutul Războiului din Iran, într-un atac israelian, Ali Larijani era considerat de către mulţi analişti drept liderul de facto al Iranului.

Ministrul israelian al Apărării Israel Katz a anunţat miercuri că împreună cu premierul Benjamin Neatanyahu au „autorizat armata să elimine orice responsabil iranian” poate fi ucis fără pagube colaterale majore „fără să fie necesară nicio aprobare suplimentară”.

„China este şocată de această declaraţie”, a denunţat, într-o conferinţă de presă obişnuită, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, întrebat despre declaraţiile lui Israel Katz şi asasinarea lui Ali Larijani.

„Ne opunem în continuare folosirii forţei în relaţiile internaționale. Acţiunile în vederea asasinării liderilor iranieni şi atacării unor ţinte civile sunt şi mai inacceptabile”, a subliniat el.

China, un partener comercial şi diplomatic al Iranului, şi-a consolidat relaţiile cu ţările din Orientul Mijlociu în ultimii zece ani. Țara a condamnat în mai multe rânduri războiul Isrelului şi Statelor Unite în Iran.

„China îndeamnă părţile să-şi înceteze imediat acţiunile militare, pentru a evita o escaladare incontrolabilă în regiune”, a reiterat Lin Jian.

Editor : M.I.

