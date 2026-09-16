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Reacția Chinei după dezvăluirea că SUA au plasat arme pe orbita Pământului

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Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez. Foto: REUTERS/Florence Lo
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China a transmis un mesaj ferm Washingtonului, după una dintre cele mai explicite recunoașteri făcute până acum de un oficial al Pentagonului privind capacitățile militare americane din spațiu. Beijingul avertizează că o continuare pe această direcție ar putea determina și alte state să reacționeze, cu riscul declanșării unei noi curse globale a înarmării.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a declarat că Beijingul se opune militarizării spațiului cosmic și transformării acestuia într-o zonă de război, transmite NBC.

„Cerem Statelor Unite să înceteze extinderea capacităților militare în spațiu și să protejeze stabilitatea strategică globală prin acțiuni concrete”, a declarat Guo, marți, în cadrul unei conferințe de presă.

Secretarul Forțelor Aeriene americane, Troy Meink, declarase luni că Statele Unite dispun de „arme de control spațial aflate pe orbită, capabile să apere Forța Întrunită împotriva acțiunilor ostile ale adversarilor”. Este cea mai explicită recunoaștere de până acum făcută de un oficial al Pentagonului privind existența unor arme americane pe orbită. Meink nu a precizat despre ce arme este vorba.

Publicația chineză de stat Global Times a susținut, într-un articol publicat marți, că această dezvăluire ar scoate la iveală ceea ce a descris drept tentativa Washingtonului de a obține „hegemonie spațială” și că riscă să alimenteze o cursă globală a înarmării în spațiu.

Analistul militar chinez Song Zhongping a declarat pentru publicație că recunoașterea marchează o schimbare de strategie: de la protejarea infrastructurii spațiale și utilizarea sistemelor antispațiale amplasate la sol, la desfășurarea directă a armelor pe orbită. „Dacă SUA continuă pe această cale, alte țări ar putea fi obligate să răspundă”, a spus Song.

Săptămâna trecută, agenția de presă de stat Xinhua a susținut, într-o analiză despre un exercițiu militar orbital american, că eforturile Washingtonului de militarizare a acestui domeniu riscă să creeze o „dilemă de securitate”.

Potrivit analizei, alte țări ar putea fi determinate să-și consolideze capacitățile antispațiale, pe care Statele Unite le-ar putea considera apoi drept noi amenințări.

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Editor : M.I.

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