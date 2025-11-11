Live TV

Reacția Hamas la legea pedepsei cu moartea pentru teroriști votată în Israel: „Legalizează uciderea palestinienilor”

Data publicării:
Hamas Summer Camp
Hamas a calificat legea propusă de Israel drept „sadică”. Sursa foto: Profimedia Images

Hamas a condamnat proiectul de lege privind aplicarea pedepsei cu moartea pentru teroriști, după ce acesta a trecut de prima lectură în Parlamentul israelian, acuzând Israelul că încearcă să „legalizeze uciderea sistematică” a palestinienilor.

„Aprobarea în numita Knesset sionistă în prima lectură a legii pentru executarea prizonierilor palestinieni este o extensie a abordării rasiste şi criminale a guvernului sionist şi o încercare de a legaliza uciderea sistematică a poporului nostru palestinian care trăieşte sub ocupaţie”, a transmis Hamas într-un comunicat citat de Agerpres.

Grupul islamist a calificat legea propusă drept „sadică” şi o „nerespectare flagrantă a legilor şi convenţiilor internaţionale, inclusiv a dreptului internaţional umanitar şi a principiilor drepturilor omului”.

Hamas a cerut comunităţii internaţionale, în special ONU, să condamne acest proiect de lege şi să facă presiuni asupra Israelului să o retragă.

În plus, a cerut formarea unei comisii internaţionale care să viziteze închisorile israeliene pentru a examina condiţiile la care sunt supuşi prizonierii palestinieni, care au denunţat în numeroase ocazii tortura, bătăile, precum şi privarea de hrană, produse de igienă şi somn.

Proiectul de lege, al cărui promotor este Forţa Evreiască, partidul ministrului de extremă dreapta Itamar Ben Gvir, intenţionează să aplice pedeapsa cu moartea celor consideraţi de către Israel „terorişti” care provoacă „moartea unui cetăţean israelian din motive de rasism sau ostilitate faţă de populaţie cu scopul de a dăuna statului Israel şi reînvierii poporului evreu pe pământul său”, potrivit unui comunicat al Knessetului.

În plus, conform acestui proiect de lege, care are nevoie de o nouă aprobare în comisie şi apoi de două noi voturi în plen pentru a trece, pedeapsa cu moartea va putea fi aplicată de instanţele militare israeliene pe teritoriul palestinian din Cisiordania „prin majoritatea simplă a judecătorilor din instanţa de primă instanţă”, şi nu prin unanimitate. Totodată, ea nu va putea fi comutată într-o altă pedeapsă mai mică.

Autorităţile israeliene folosesc eticheta de terorist pentru a se referi la palestinienii care atacă soldaţi sau colonişti israelieni care locuiesc ilegal în Cisiordania, precum şi la cei care comit atentate pe teritoriul Israelului.

Sub umbrela acestui termen, armata sau poliţia din Israel au ajuns să îi califice ca terorişti pe copiii care au aruncat cu pietre asupra forţelor lor, pe jurnalişti din Fâşia Gaza şi Cisiordania şi pe alte persoane a căror legătură cu grupurile armate nu a fost niciodată dovedită.

Editor : M.I.

