Reacția lui Zuckerberg când a fost întrebat dacă Facebook își ascultă userii în secret, cu ajutorul microfonului din smartphone

O teorie a conspirației legată de Facebook și despre care se vorbește de foarte mult timp este cea potrivit căreia compania ascultă în secret conversațiile utilizatorilor prin microfonul dispozitivelor mobile, pentru a crea reclame mai eficiente.

Aceasta teorie a conspirației a rezistat în timp, chiar dacă Facebook a negat zvonurile încă din 2016. A ajuns chiar și la urechile senatorilor americani, care au profitat de ocazia audierilor din Senat și l-au întrebat direct pe CEO-ul companiei dacă există vreo urmă de adevăr în tot ce se spune pe internet despre înregistrarea convorbirilor.

„Da sau nu - folosește Facebook înregistrări audio obținute de la dispozitive mobile pentru a îmbogăți baza de date personale despre utilizatori?”, a întrebat senatorul democrat de Michigan Gary Peters.

„Nu”, a răspuns prompt Zuckerberg.

CEO-ul Facebook a explicat apoi că Facebook are acces audio atunci când utilizatorii înregistrează video-uri pe smartphone-uri prin Facebook. În alte situații, însă, nu are acces la microfon.

Zuckerberg pinky swears that Facebook isn't using your microphone to spy on your conversations for ad targeting, ok?https://t.co/e94gZLcGs4 pic.twitter.com/hdi1TvTnEf