Cabina unui avion aflat în zbor s-a umplut de fum după ce un încărcător portabil a luat foc. Incidentul a avut loc în timpul unui zbor de la Sao Paolo la Amsterdam. Nimeni nu a fost rănit.

Într-un clip filmat de un pasager și postat pe rețelele sociale se vede cum pasagerii își acoperă fețele, în timp ce o însoțitoare de bord merge pe culoar cu un stingător.

„La bord a fost detectat fum din cauza unei baterii externe care a luat foc. Echipajul a stins rapid incendiul, respectând procedurile de siguranță stabilite,” a precizat compania aeriană într-un comunicat citat de CBS News.

Zborul a continuat spre Amsterdam și a aterizat în siguranță. Nu au fost înregistrați răniți.

Încărcătoarele portabile conțin în general baterii litiu-ion. Bateriile sunt permise în avioane, dar nu și în bagaje, din cauza riscului de supraîncălzire. Folosite și la telefoane mobile, laptopuri, tablete, camere foto, ceasuri și alte dispozitive electronice, bateriile cu litiu-ion au provocat din ce în ce mai des incendii în avioane.

Unele companii aeriene au restricții privind utilizarea bateriilor externe în timpul zborurilor. Emirates a anunțat vineri că va interzice utilizarea bateriilor externe în timpul zborurilor începând cu 1 octombrie 2025. Pasagerilor li se va permite să aibă la ei o baterie externă, dar nu o vor putea folosi.

