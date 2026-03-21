Reacția Rusiei, după ce instalația nucleară Natanz a fost lovită de SUA și Israel

Imagine din satelit a complexului nuclear iranian de la Natanz. Foto: Profimedia Images

După ce situl nuclear de la Natanz a fost ținta unui atac aerian americano-israelian în cea de-a 22-a zi a conflictului din Orientul Mijlociu, Ministerul rus de Externe a condamnat bombardamentul asupra instalației de îmbogățire a uraniului, calificând incidentul drept „o încălcare flagrantă a dreptului internațional, relatează Times of Israel.

 „Este vorba de o încălcare flagrantă a dreptului internațional”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zaharova, într-un comunicat. 

Amintim că Organizația pentru Energie Atomică din Iran (AEOI) a anunțat că centrala nucleară de la Natanz, situată în centrul Iranului, a fost din nou ținta unor atacuri în această dimineață, relatează BBC.

Într-o declarație publicată de mass-media iraniană, organizația a precizat că au fost efectuate „evaluări tehnice și de specialitate” privind contaminarea radioactivă și că, pe baza rezultatelor, „nu s-a semnalat nicio scurgere de materiale radioactive la această instalație și nu există niciun pericol pentru locuitorii din zonele învecinate”.

Organizația a condamnat atacul, afirmând că acesta constituie o „încălcare a TNP (Tratatul de neproliferare a armelor nucleare) și a altor reglementări privind siguranța și securitatea nucleară”.

Totodată, după atacul asupra sitului nuclear, Rafael Grossi, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a reiterat „apelul la reținere militară pentru a evita orice risc de accident nuclear”, potrivit unui comunicat publicat de agenție pe X. 

„AIEA a fost informată de Iran că centrala nucleară de la Natanz a fost atacată astăzi. Nu s-a raportat nicio creștere a nivelurilor de radiații în afara amplasamentului”, se arată în comunicat.

