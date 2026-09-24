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Reacția virală pe net a unor turiste britanice la Auschwitz: cafeneaua e prea scumpă

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Imaginea simbolică a lagărului de la Auschwitz. Foto: Profimedia Images
Imaginea simbolică a lagărului de la Auschwitz. Foto: Profimedia Images
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Nu este neobișnuit ca turiștii britanici care vizitează locuri cu semnificație istorică să se plângă online de prețurile din cafeneele, scrie The Times, însă o recenzie negativă recentă postată de o femeie a devenit virală, deoarece critica ei viza serviciile de la memorialul Auschwitz, situat pe locul fostului lagăr de concentrare nazist.

Lynne, care postează pe TikTok sub numele de FreeSpirit666, și-a intitulat videoclipul „Prețurile la Auschwitz” și a generat patru milioane de vizualizări și o reacție generală de uimire și neîncredere.

În videoclipul de 80 de secunde, postat săptămâna trecută la scurt timp după sosirea lor la Auschwitz și șters între timp, Lynne și fiica ei, Kerry (foto mai jos), nu se feresc să spună cât de puțin impresionate au fost de facilitățile situate chiar lângă lagărul în care peste un milion de oameni au fost uciși în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Iată un sfat dacă mergeți la Auschwitz — luați-vă ceva de băut cu voi”, a spus ea. „Ne-am dorit o cafea pentru că am ajuns devreme, dar nu au cafea decofeinizată și nici alt tip de lapte în afară de lapte adevărat - așa că am renunțat la asta.”

Lynne a recunoscut că a terminat smoothie-ul de căpșuni pe care îl comandase în schimb, deși avea un gust „foarte diluat”. Nici Kerry nu a fost impresionată de limonada ei, pe care a primit-o cu o grimasă și pe care a descris-o ca având un gust „puțin ca Dettol” (o marca de detergenți și dezinfectanți, n.r.).

„Detergent de toaletă – sau ceva de genul ăsta… de pin”, a spus Lynne, mirosind, înainte de a trece la principala ei nemulțumire: prețul. „Oricum, am cumpărat-o și a costat 9 lire pentru cele două – doar o sticluță, 9 lire! Foarte scump”, a spus ea.

„Dar taxiul de la gară până aici, care ne-a scutit de o plimbare de 25 de minute – 1,25 lire sterline. Aia a fost o afacere.”

Lynne a concluzionat: „Așadar, când veniți la Auschwitz, aduceți-vă mâncare și băutură, deși sunteți percheziționați la intrare. Noi am cumpărat ceva, mă întreb dacă va ajunge la coșul de gunoi. Vă vom ține la curent.”

Un purtător de cuvânt al Muzeului Auschwitz-Birkenau a declarat că respectiva cafenea se află în afara centrului de servicii pentru vizitatori și este administrată de un operator extern, prețurile fiind afișate clar.

„Pentru noi, esențial rămâne faptul că oamenii vin la Memorialul Auschwitz pentru a afla despre istoria lagărului nazist german de concentrare și exterminare, pentru a se confrunta cu soarta victimelor sale și pentru a le comemora”, a adăugat el.

Karen Pollock, directoare executivă a Holocaust Educational Trust, a afirmat că puțini dintre cei două milioane de vizitatori care vin anual la lagăr pleacă neafectați.

„Sfatul meu pentru oricine intenționează să viziteze acest loc este să-și dedice timp citind și ascultând mărturiile martorilor oculari și ale supraviețuitorilor, precum Primo Levi și Elie Wiesel, și să afle despre ororile la care au fost supuși cei trimiși în acest loc infam”, a spus ea. „Prin aceste povești personale devine clară adevărata amploare a distrugerii.”

Recenzia lui Lynne a stârnit un val de răspunsuri sarcastice din partea utilizatorilor. „Nimeni nu cunoaște suferința așa cum o cunosc aceste două doamne”, a spus unul dintre ei.

Reacția a determinat-o pe Lynne să publice o postare ulterioară în care a respins sugestiile conform cărora ar fi fost lipsită de respect. „Oamenii spun că n-ar trebui să mă plâng de prețul mâncării și al băuturilor, dar de ce le vând?”, a întrebat ea. „Oamenii trebuie să bea ceva, nu-i așa? — unele dintre aceste tururi durează o veșnicie.”

Alex Hearn, codirector al organizației „Labour Against Antisemitism”, a declarat că vizitatorii ar trebui să se abțină de la a privi Auschwitz ca pe o atracție turistică care trebuie evaluată în funcție de servicii și prețuri. El a spus: „Acest lucru evidențiază modul în care unii oameni s-au îndepărtat de adevărata oroare a Holocaustului și a lagărelor de exterminare.”

 

Editor : B.E.

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