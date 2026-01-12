Reacție de la Beijing în cazul protestelor din Iran. Ce îi cere un oficial chinez președintelui SUA, Donald Trump

China a reacţionat la protestele din Iran şi la declaraţiile preşedintelui american Donald Trump despre o posibilă intervenţie printr-un apel la neingerinţă, informează luni dpa. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat luni că Beijingul se opune intervenţiei în afacerile interne ale altor state şi respinge utilizarea sau ameninţarea cu forţa în relaţiile internaţionale.



Beijingul speră că guvernul şi poporul din Iran pot depăşi dificultăţile actuale şi pot menţine stabilitatea naţională, a mai spus ea.



În acelaşi timp, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe a subliniat, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor, că autorităţilor chineze monitorizează îndeaproape situaţia din Iran, unde, până în prezent, nu au fost raportaţi cetăţeni chinezi răniţi sau ucişi.



China şi Iranul menţin de ani de zile un parteneriat economic şi strategic strâns, caracterizat în principal prin relaţii comerciale şi energetice, inclusiv prin exportul de petrol iranian către China.

Protestele din Iran, care au evoluat de la nemulțumiri economice la demonstrații antiguvernamentale mai ample, sunt cele mai mari de la mișcarea din 2022-2023 provocată de moartea Mahsei Amini, o tânără de 22 de ani care fusese arestată pentru că ar fi încălcat codul vestimentar strict pentru femei.

În contextul în care sute de oameni au fost uciși în urma manifestațiilor, președintele Donald Trump a declarat duminică că armata SUA ia în considerare „opțiuni puternice” împotriva Teheranului.

Situaţia din Iran este „total sub control” după recrudescenţa violenţelor legate de manifestaţiile din weekend, a anunțat luni ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, citat de Al-Jazeera.

Araghchi a aprecizat că avertismentul lansat de preşedintele american Donald Trump către Teheran - că va lua măsuri dacă protestele vor deveni sângeroase - i-a incitat pe „terorişti” să-i vizeze pe protestatari şi forţele de securitate pentru a provoca o intervenţie străină.

