Reacții internaționale la moartea lui Stephen Hawking. Mesajul transmis de NASA

Stephen Hawking, fizicianul teoretician care și-a dedicat viața descifrării celor mai complicate mistere ale Universului, a murit la vârsta de 76 de ani. Moartea acestuia reprezintă o mare pierdere pentru umanitate. Reacțiile nu au întârziat să apară.

@Guliver/GettyImages

Copiii lui - Lucy, Robert și Tim: „A fost un minunat om de știință și un om extraordinar ale cărui muncă și moștenire științifică vor dăinui mulți ani de acum înainte. Curajul și perseverența lui, combinate cu genialitatea și umorul de care a dat dovadă a inspirat oameni din întreaga lume. A spus odată: ‘Universul nu ar înseamna prea mult în lipsa oamenilor pe care-i iubești‘. Ne va lipsi mereu”.

Tim Berners-Lee, inventatorul World Wide Web-ului: „Am pierdut o minte colosală și un spirit minunat. Odihnește-te în pace, Stephen Hawking”.

Profesorul Stephen Toope, vice-rector al Universității Cambridge: „Profesorul Hawking a fost un om unic, care va fi rememorat cu afecțiune și căldură nu numai la Cambridge, dar peste tot în lume. Contribuțiile excepționale ale acestuia în cunoașterea științifică și popularizarea științei și a matematicii au lăsat în urmă o moștenire indelebilă. Felul lui de a fi a inspirat milioane de oameni. Este o foarte regretabilă pierdere”.

Lordul Martin Rees, Astronomer Royal (n.r. denumirea folosită de britanici pentru directorul Observatorului Regal din Greenwich și profesor emerit de Cosmologie și Astrofizică al Universitatea Cambridge: „Imediat ce am început studiile la Universitatea Cambridge, în 1964, am cunoscut un coleg, cu doi ani mai în vârstă decât mine; era nesigur pe picioare și vorbea cu mare dificultate. Era Stephen Hawking. Fusese recent diagnosticat cu o boală degenerativă și se credea că nu va trăi suficient de mult pentru a-și finaliza teza de doctorat. Însă, în mod uimitor, a trăit 76 de ani. Chiar și o simplă supraviețuire ar fi fost un miracol medical, însă, bineînțeles, el nu doar a supraviețuit. A devenit unul dintre cei mai faimoși oameni de știință din lume - aclamat ca cercetător de renume mondial în fizica matematică, dar și pentru cărțile best-seller despre spațiu pe care le-a scris sau pentru victoria surprinzătoare în fața sorții. Tragedia l-a lovit când avea numai 22 de ani. A fost diagnosticat cu o boală mortală, iar speranțele lui erau zero. Chiar el a spus că tot ce s-a întâmplat de atunci a fost un bonus. Și ce triumf reprezintă viața lui. Numele lui va rămâne în istoria științei; milioane de oameni au învățat despre cosmos din cărțile lui best-seller; și chiar mai mult, peste tot prin lume, a inspirat prin exemplul unic de a învinge în ciuda tuturor șanselor - manifestarea unei voințe și determinări uimitoare”.

NASA: „Teoriile lui au descătușat un univers de posibilități pe care noi și restul lumii le explorăm. Fie să zbori de acum înainte ca superman în microgravitație, așa cum le-ai spus astronauților de pe Stația Spațială Internațională în 2014”.