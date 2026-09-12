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Reality-show-ul foarte popular din China, unde marele premiu este un loc de muncă. Concurenții au absolvit facultăți de prestigiu

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concurenți dintr-un reality show din China
Emisiunea are toate ingredientele unui concurs de talente: muzică plină de suspans, cadre la prim-plan, mâini tremurânde, lacrimi, îmbrățișări, rivalități și confesiuni în fața camerei. Capturi foto: X
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Din articol
Avocați, doctori, arhitecți și, mai nou, prezentatori TV „O ofertă care te face să te simți prost”

Ce se întâmplă când un grup de tineri cu rezultate academice și realizări impresionante concurează pentru aceeași oportunitate de angajare în fața camerelor de filmat? Aceasta este premisa emisiunii chinezești „O ofertă incitantă”, un fel de versiune a X Factor în care studenți și absolvenți ai unora dintre cele mai prestigioase universități din China și din străinătate se luptă pentru un singur loc de muncă mult râvnit.

Formatul este inspirat din emisiunea „Oameni buni” din Coreea de Sud, în care telespectatorii pot observa comportamentul nesănătos al tinerilor dintr-o generație care a crescut cu ideea că trebuie mereu să iasă în evidență și să demonstreze că aparțin unui grup, potrivit El Pais.

În al 7-lea sezon, competiția s-a mutat pe un canal de televiziune ce ține de Shanghai Media Group (SMG), unul din principalele conglomerate audiovizuale de stat din China.

Cea mai recentă ediție a început cu 10 concurenți care își doreau să devină prezentatori TV: doi dintre ei au fost eliminați imediat după testul preliminar, iar ceilalți au locuit și lucrat timp de 30 zile în redacția grupului media din Shanghai.

Concurenții au fost puși să găsească povești interesante, să identifice surse, să verifice informațiile, să scrie texte, să ia interviuri, să facă reportaje din stradă și să ia parte la transmisiuni live.

Emisiunea are toate ingredientele unui concurs de talente: muzică plină de suspans, cadre la prim-plan, mâini tremurânde, lacrimi, îmbrățișări, rivalități și confesiuni în fața camerei.

Avocați, doctori, arhitecți și, mai nou, prezentatori TV

Spre deosebire de alte reality-show-uri, publicul nu votează și nu există eliminări în timpul sezonului. Fiecare probă este o ocazie pentru concurenți să câștige puncte – doar cei care reușesc să strângă 100 de puncte merg mai departe.

Ultima etapă este interviul final, acolo unde este ales candidatul care va primi oferta de a se alătura postului de televiziune.

De la începutul emisiunii, în 2019, au fost patru sezoane cu avocați, un sezon cu doctori și altul cu arhitecți. Apoi, s-a revenit la avocați, ceea ce a făcut ca formatul să devină prea previzibil.

Odată cu trecerea la prezentatori TV, interesul publicului pentru emisiune a explodat din nou. Definiția acestei profesii a început să devină tot mai neclară, într-o perioadă în care sute de influenceri comunică zilnic cu audiențe de milioane de oameni și când inteligența artificială a ajuns să scrie texte, să le citească și chiar să prezinte știrile.

Printre concurenți se numără absolvenți ai unor universități prestigioase, care au obținut rezultate impresionante, unii dintre ei având deja experiență în acest domeniu.

„O ofertă care te face să te simți prost”

Fiecare greșeală naște noi comentarii și fiecare compliment din partea unui mentor crește presiunea resimțită de concurenți. Rezultatul este un ciclu vicios în care competiția devine tot mai intensă fără să producă un progres real, fiind comparat cu conceptul unei „curse de șobolani”.

Încă de la primele sezoane, unii telespectatori au numit concursul „O ofertă care te face să te simți prost”, aceștia fiind copleșiți de lista impresionantă de diplome, premii și activități asociate cu concurenții.

Succesul formatului include un paradox: de ce o generație sătulă de competiția acerbă pentru locuri de muncă și salarii cât mai bune își petrece timpul liber privindu-i pe alții cum se luptă pentru un job?

Unii internauți susțin că emisiunea reflectă anxietatea și frustrarea pe care o simt și ei, dar, în același timp, oferă și consolare: pe ecran, măcar, greșelile sunt explicate și talentul, disciplina și perseverența ajung, într-un final, să fie recunoscute.

Editor : Raul Nețoiu

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