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Rebelii houthi amenință să deschidă un nou front în războiul SUA-Iran. Petrolierele saudite au interzis prin Bab el-Mandeb

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Gulf of Aden area, political map. Deepwater gulf between Yemen, Djibouti, the Guardafui Channel, Socotra and Somalia, connecting the Arabian Sea through the Bab-el-Mandeb strait with the Red Sea
Navele care trec prin strâmtoarea Bab El Mandeb sunt vulnerabile la atacurile din partea rebelilor houthi din Yemen. Foto: Profimedia
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Două petroliere care transportau țiței saudit către Asia și-au schimbat cursul, marți, în Marea Roșie, în urma amenințărilor din partea mișcării houthi din Yemen, aliniate cu Iranul, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat transportul maritim prin două dintre cele mai critice puncte de tranzit energetic din lume, informează Reuters.

Forțele americane au bombardat peste noapte ținte în sudul și vestul Iranului, în timp ce Teheranul a vizat situri americane din Bahrain, Kuweit și Iordania, iar un petrolier a fost lovit în Strâmtoarea Hormuz, la gura de vărsare a Golfului.

Iranul a declarat că a lovit infrastructura aparținând Amazon în Bahrain, unde compania americană de tehnologie operează un centru de date regional.

Houthii, care controlează nordul și vestul Yemenului, inclusiv coasta de la gura de vărsare a Mării Roșii, au anunțat luni o blocadă navală asupra Arabiei Saudite, deschizând un potențial nou front în război. Într-o scrisoare adresată transportatorilor, aceștia au amenințat că vor ataca orice navă care încarcă sau descarcă petrol saudit.

Președintele american Donald Trump a declarat că houthii nu au închis încă strâmtoarea Bab el-Mandeb, „Poarta Lacrimilor” care duce la Marea Roșie, și a amenințat că va acționa împotriva lor dacă o vor face.

Până acum nu s-a întâmplat. S-ar putea întâmpla, dar ne ocupăm de lucruri. Dacă se întâmplă așa ceva, ne ocupăm noi”, a spus Trump.

Însă anunțul rebelilor houthi părea deja să aibă un impact. Două petroliere care tocmai încărcaseră țiței saudit cu destinația China și India în portul saudit Yanbu de la Marea Roșie au făcut cale întoarsă marți, îndreptându-se spre Canalul Suez, în loc să iasă prin Bab el-Mandeb în Oceanul Indian

„Evoluțiile reprezintă primele modificări confirmate ale rutelor navelor petroliere comerciale în urma embargoului (impus de houthi) și este probabil să crească perturbările exporturilor de țiței saudit și ale modelelor regionale de transport maritim”, a declarat marți grupul britanic de gestionare a riscurilor maritime Vanguard.

Odată cu închiderea Strâmtorii Ormuz care duce la ieșirea din Golf, Marea Roșie a servit drept principală rută alternativă de ieșire pentru milioane de barili de petrol saudit pe zi, deviați prin conducte prin Yanbu.

Prețurile petrolului au crescut cu peste 2% marți, țițeiul Brent oscilând peste 91 de dolari pe baril, iar benzina americană peste 4 dolari pe galon.

Editor : Ș.R.

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