Rebelii Houthi anunță că liderul lor militar a fost ucis. Mesajul grupării pentru Israel

Rebelii Houthi din Yemen au anunțat joi, 16 octombrie, că șeful lor de stat major, Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari, unul dintre cei mai înalți oficiali militari ai grupării susținute de Iran, a fost ucis „în timp ce își îndeplinea îndatoririle”, relatează Reuters.

Fără a învinui direct Ierusalimul pentru uciderea acestuia, gruparea a transmis că ciocnirile cu Israelul nu s-au încheiat, precizând că țara va fi pedepsită „pentru crimele pe care le-a comis”.

În luna august, Israelul l-a vizat pe șeful de stat major al grupării Houthi, pe ministrul apărării și pe alte personalități importante în cadrul unor atacuri aeriene asupra Sanaa, în Yemen, în care au fost uciși prim-ministrul guvernului yemenit condus de Houthi și mai mulți alți miniștri.

Israelul a declarat la acea vreme că atacul aerian avusese ca țintă pe al-Ghamari, ministrul apărării și alți înalți oficiali și că verifica rezultatul.

Ghamari era membru al „Biroului Jihad” al grupării Houthi, condus de Abdul Malik al-Houthi, care este responsabil de supravegherea operațiunilor militare.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat joi că Ghamari a murit din pricina rănilor suferite în urma unui atac israelian: „Vom proceda la fel și împotriva oricărei amenințări viitoare”.

Gruparea a lansat rachete către Israel în semn de solidaritate cu palestinienii din Gaza, majoritatea fiind interceptate. Israelul a răspuns cu atacuri asupra zonelor din Yemen controlate de Houthi.

Liderul grupării Houthi, Abdul Malik al-Houthi, a declarat în urmă cu o săptămână că gruparea va monitoriza respectarea de către Israel a acordului de încetare a focului din Gaza și va relua sprijinul pentru Gaza dacă Israelul nu îl respectă.

Editor : A.M.G.