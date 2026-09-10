Rebelii Houthi avansează spre o rută vitală pentru comerțul mondial. Ar fi cucerit portul strategic Mokha de la Marea Roșie

Rebelii Houthi din Yemen ar fi cucerit portul strategic Mokha de la Marea Roșie, după confruntări violente cu forțele proguvernamentale susținute de Arabia Saudită. Avansul îi aduce la doar 75 de kilometri de Strâmtoarea Bab al-Mandab, poarta sudică a unei rute comerciale vitale care leagă Asia de Europa, într-un moment în care escaladarea conflictului din regiune pune deja presiune pe prețurile petrolului.

Rebelii houthi din Yemen au cucerit orașul-port strategic Mokha, de la Marea Roșie, de la forțele proguvernamentale susținute de Arabia Saudită, potrivit unor surse militare și martori, transmite BBC.

Houthi susțin că nu reprezintă o amenințare pentru transportul maritim internațional, dar și-au reiterat amenințarea de a ataca nave din Arabia Saudită, țară care s-a bazat pe Marea Roșie pentru exporturile de petrol după ce războiul SUA și Israelului a dus, practic, la închiderea Strâmtorii Hormuz din Golf.

Escaladarea conflictului dintre houthi, guvernul Yemenului și Arabia Saudită a contribuit la creșterea puternică a prețurilor petrolului. Sute de persoane ar fi fost ucise și mii strămutate după ce rebelii houthi au lansat, în urmă cu o săptămână, o ofensivă în sud-vestul țării.

O coaliție condusă de Arabia Saudită a efectuat, de asemenea, atacuri aeriene asupra zonelor controlate de houthi în vestul Yemenului, în sprijinul forțelor proguvernamentale, în timp ce rebelii au lansat rachete și drone asupra orașelor și instalațiilor petroliere din sudul Arabiei Saudite.

Lupte violente la Mokha. Locuitorii au fugit din oraș

Locuitori din Mokha au declarat că luptătorii houthi au pătruns în oraș după confruntări violente cu forțele proguvernamentale, miercuri noaptea, determinând numeroase familii să-și părăsească locuințele.

„Preluarea controlului a venit fără avertisment. Panica s-a răspândit în întreaga zonă, obligând oamenii să fugă, în mijlocul unor scene dramatice, cu răniți întinși pe străzi și fără nimeni care să-i ajute”, a declarat un bărbat pentru BBC.

Un alt bărbat a declarat că luptători houthi patrulau joi pe străzile din Mokha, în timp ce instituțiile publice și magazinele erau închise. „În acest moment, nu știm ce va face Ansar Allah”, a spus el, folosind denumirea oficială a grupării. „Toată lumea se teme pentru propria siguranță.”

Numeroase familii strămutate se îndreaptă spre est, către orașul Aden, unde își au sediul Consiliul Prezidențial de Conducere și guvernul Yemenului, recunoscut la nivel internațional.

„Am fugit împreună cu copiii noștri și am continuat să alergăm. Nu avem așternuturi, nu avem casă, nu avem nimic cu noi. Totul a fost distrus într-o oră. Nici măcar nu ne-au dat o șansă și nu ne-au avertizat înainte”, a declarat o femeie.

Houthi nu au confirmat imediat cucerirea orașului Mokha. Consiliul Politic Suprem al grupării a transmis însă joi că luptele „au încetat în districtele de pe coasta de vest după alungarea forțelor mobilizate de inamicul saudit”, potrivit televiziunii Al Masirah, controlată de houthi.

Tarek Salah, liderul Forțelor Naționale de Rezistență proguvernamentale, a anunțat, la rândul său, că și-a mutat centrul de comandă de pe coasta de vest într-o „locație sigură”. El a afirmat că forțele sale au plătit „un preț greu în ultimele zile în fața unei ofensive houthi care a fost planificată și susținută de Iran”.

Houthi ar fi cucerit și o insulă din Marea Roșie

O sursă militară yemenită a declarat pentru agenția AFP că luptătorii houthi au preluat și controlul insulei Zuqar din Marea Roșie, situată la aproximativ 80 de kilometri nord-vest de Mokha, după ce au lansat un baraj de rachete și un atac terestru cu ajutorul unor ambarcațiuni.

Între timp, șeful Consiliului Prezidențial de Conducere, Rashad al-Alimi, a cerut statelor arabe și altor țări să contribuie la protejarea coastelor Yemenului și la restabilirea controlului statului.

Consiliul Politic Suprem al houthi și-a revendicat „dreptul de a apăra suveranitatea [Yemenului] și apele teritoriale”, dând totodată asigurări comunității internaționale că navigația în Marea Roșie „rămâne sigură”. Centrul de coordonare a operațiunilor umanitare controlat de houthi a subliniat însă că embargoul asupra navelor saudite rămâne în vigoare.

Atacuri cu rachete și drone asupra Arabiei Saudite

Purtătorul de cuvânt militar al houthi, Yahya Sarea, a declarat că avioanele de luptă saudite au efectuat 64 de atacuri în provinciile vestice Taiz, Hudaydah, Marib și Jawf în precedentele 24 de ore. Purtătorul de cuvânt al coaliției de state arabe conduse de Arabia Saudită care luptă în Yemen anunțase însă miercuri seara că va răspunde unei serii de atacuri cu rachete și drone lansate de houthi asupra orașelor Khamis Mushait, Abha și Jazan din sud-vestul Arabiei Saudite.

Marți, houthi au lansat zeci de drone și rachete asupra sudului Arabiei Saudite, rănind 73 de civili și provocând incendii la mai multe instalații petroliere, ceea ce a dus la suspendarea temporară a operațiunilor, potrivit autorităților saudite.

Houthi au afirmat că atacurile au reprezentat represalii pentru zecile de lovituri aeriene saudite asupra teritoriilor aflate sub controlul lor în ultimele zile, inclusiv pentru un atac asupra unei închisori din orașul Hazm, în provincia Jawf, despre care gruparea susține că a ucis luni cel puțin 23 de civili.

Editor : M.I.