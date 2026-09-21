Live TV

Rebelii Houthi avansează spre poziții strategice în Yemen după ce Trump ar fi anulat în ultimul moment atacurile cerute de saudiți

Data publicării:
US airstrikes on Yemen
Grup de rebeli houthi din Yemen. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Dilema lui Trump: Sprijin pentru saudiți sau evitarea unui nou conflict

Rebelii Houthi încearcă să preia controlul asupra unor poziții strategice din Yemen, într-un avans care îi apropie de strâmtoarea Bab al-Mandab, rută crucială pentru transporturile maritime și petroliere. Mișcarea vine după ce Donald Trump ar fi anulat în ultimul moment atacuri americane asupra grupării, solicitate de Arabia Saudită, potrivit presei americane citate de The Guardian.

Pe fondul intensificării luptelor din Yemen, care au strămutat zeci de mii de persoane în ultimele săptămâni, New York Times a relatat luni că președintele american și-a schimbat de mai multe ori poziția în ultimele zile, după ce Arabia Saudită a cerut Statelor Unite să atace gruparea Houthi.

Evoluțiile au loc în contextul avansului rapid al Houthi pe teren. Gruparea a preluat controlul asupra unei mari părți a coastei Yemenului la Marea Roșie de la forțele guvernamentale yemenite susținute de Arabia Saudită și a avansat spre zone aflate în apropierea strâmtorii strategice Bab al-Mandab, pe care Arabia Saudită a folosit-o drept rută alternativă pentru exporturile de petrol, ocolind perturbările din Strâmtoarea Ormuz.

În convorbirea relatată de New York Times, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, l-a îndemnat insistent pe Trump să intervină pentru a contribui la oprirea avansului Houthi, după săptămâni de solicitări similare. Trump, care până atunci se opusese implicării în războiul saudit din Yemen, a cerut Pentagonului, după această discuție, să pregătească atacuri aeriene împotriva Houthi, pentru ca ulterior să se răzgândească din nou, potrivit publicației.

Trump a transmis în repetate rânduri semnale contradictorii Riadului. În timpul unei vizite în Irlanda, la începutul acestei luni, el le-a spus reporterilor că Houthi „ne-au sunat și nu vor să lupte cu noi”, adăugând că gruparea „permite navelor să treacă” prin strâmtoarea Bab al-Mandab și că situația se va „rezolva foarte bine”.

El a adăugat că problema Houthi se limitează la „o singură țară”, aparent o referire la Arabia Saudită, și a promis că se va „ocupa de rezolvarea acesteia”.

ONU afirmă că ostilitățile din Yemen au dus la strămutarea a cel puțin 125.000 de persoane de la începutul lunii septembrie. Orașul Taiz a primit cel mai mare număr de persoane strămutate, până la 86.000 de yemeniți ajungând aici de la începutul recentei escaladări.

Avansul rapid din această lună al grupării susținute de Iran a extins conflictul mai larg din Orientul Mijlociu pe un nou front și a amplificat amenințările la adresa aprovizionării globale cu energie.

Washingtonul a respins până acum solicitările repetate ale prințului Mohammed ca SUA să se alăture luptelor din Yemen, în timp ce Houthi au susținut sâmbătă că au atacat Riadul, unde coloane de fum au putut fi văzute în apropierea principalului aeroport.

Dilema lui Trump: Sprijin pentru saudiți sau evitarea unui nou conflict

Președintele Yemenului, Rashad al-Alimi, a discutat duminică cu Trump și a solicitat sprijin pentru guvernul său recunoscut de ONU în lupta împotriva Houthi. Trump nu a făcut nicio promisiune directă privind acordarea unui sprijin militar în timpul convorbirii, au declarat surse.

Citește și Donald Trump susține că rebelii Houthi din Yemen au fost de acord să nu atace SUA 

Arabia Saudită a lansat în ultimele zile sute de atacuri asupra pozițiilor Houthi din munții strategici Kahboub, potrivit grupării, însă acestea au avut un impact redus asupra avansului luptătorilor săi.

Luptele s-au concentrat la periferia districtului izolat Al-Wazi’iyah, din provincia Taiz, și în Ras al-Ara, de-a lungul coastei Oceanului Indian, zone care separă coasta Mării Roșii de orașul Aden, unde își are sediul guvernul. Houthi urmăresc să securizeze spatele forțelor lor din jurul strâmtorii Bab al-Mandab prin preluarea controlului asupra munților, ceea ce le-ar permite, de asemenea, să deschidă noi fronturi, potrivit unor surse citate de Reuters.

Intensificarea luptelor dintre Arabia Saudită și Houthi a creat o nouă dilemă pentru Trump, care se află sub presiunea de a contribui la apărarea aliaților saudiți ai Washingtonului, dar încearcă în același timp să evite extinderea și mai mult a războiului profund nepopular pe care l-a declanșat în februarie împotriva Iranului.

SUA au bombardat poziții Houthi timp de două luni la începutul anului 2025, însă Trump a oprit atacurile după ce a ajuns la un armistițiu cu gruparea și de atunci a evitat implicarea în conflict.

Pe fondul eșecului în mare măsură al războiului americano-israelian împotriva Iranului și în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, prioritățile administrației Trump par să fie asigurarea cel puțin a unei părți din aprovizionarea cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz, evitând în același timp o implicare mai amplă în Yemen.

Citește și Prețurile la energie cresc rapid în întreaga lume. De ce criza din Arabia Saudită poate lovi economiile globale

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
2
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
Presley Gerber
3
Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
doctor physician medic
4
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani...
Beneficiile prunelor. Sursă Foto Getty Images
5
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii...
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Digi Sport
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski trump
Zelenski și Trump se întâlnesc marți la New York. Atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești, discutate în ultima lor convorbire te
Sylvester Stallone la deschiderea expoziției de picturi.
Stallone povestește cum a refuzat funcţia de „ambasador special" al lui Trump la Hollywood: „Am spus: mulţumesc şi la revedere”
Donald Trump
Principalele posturi de televiziune suspendă transmisiunile din cadrul grupului de presă de la Casa Albă referitoare la Trump
Vladimir Putin și Donald Trump.
Trump, mesaj tranșant pentru Putin: „Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului cu Ucraina”
original_ambasador`s_meeting-1
Nicuşor Dan s-a întâlnit la New York cu foşti ambasadori americani: „Parteneriatul România-SUA este o realizare durabilă”
Recomandările redacţiei
818968615_1653347199494045_6582976934912684708_n
AUR a protestat în Parlament după ce procurorii DIICOT l-au ridicat...
Călin Georgescu.
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care...
N23 SIMION DISCURS PLEN INAINTE DE VOT VO 220626_01596
Simion anunță că AUR nu votează Guvernul Siegfried Mureșan: „Nu ne...
Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.
Tanczos Barna, după vizita inopinată a fermierilor: „Încerc să fac...
Ultimele știri
Maia Sandu anunță stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic. „Nu o să vă spun că va fi ușor”
Primăria Capitalei anunță „șantier la blocul din Rahova” afectat de explozie. Primele etape ale operațiunii de consolidare
Italia va limita numărul elevilor străini din fiecare clasă și va interzice burka și niqabul în școli
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Echinocțiul de toamnă 2026. Norocul a trei zodii se schimbă la ora 3:05 pe 23 septembrie
Cancan
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala...
Fanatik.ro
Gigi Mustață reacționează după ce Mirel Rădoi a spus că se întoarce în România doar la Craiova: „Nu cred asta”
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
Gigi Becali dezvăluie planurile pentru FCSB: Reghe va avea atacantul dorit
Adevărul
A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească
Playtech
Cât valorează armata la pensie în 2026. Diferența importantă pentru cei care au făcut stagiul înainte de 2001
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici nu vrea să audă! Radu Drăgușin s-a decis deja, după șapte meciuri la Fiorentina
Pro FM
Raluka nu-și mai ascunde iubirea. Imagini din vacanța cu Guy, după ani în care și-a protejat relația: "E...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Nicolas Cage, schimbare spectaculoasă de look la 62 de ani. Apariție rară alături de soția sa, cu 31 de ani...
Adevarul
De ce se pregătește Europa pentru un conflict mai larg, dincolo de Ucraina. Ceva îngrijorează profund liderii...
Newsweek
Siegfried Mureșan, anunț vital despre creșterea pensiilor. Nu sunt veștile așteptate de pensionari
Digi FM
A renunțat la cariera în Drept pentru a plimba câini. La 30 de ani, spune că acum câștigă cu mii de dolari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Echinocțiul de toamnă 2026. Când începe oficial toamna astronomică și de ce ziua devine tot mai scurtă
Digi Animal World
Ce se întâmplă dacă un câine mănâncă un păianjen. Semnele pe care nu trebuie să le ignori
Film Now
Meg Ryan, toată un zâmbet alături de fiul ei. Imagini rare cu actrița din „When Harry Met Sally” și Jack Quaid
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...