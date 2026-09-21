Rebelii Houthi avansează spre poziții strategice în Yemen după ce Trump ar fi anulat în ultimul moment atacurile cerute de saudiți

Rebelii Houthi încearcă să preia controlul asupra unor poziții strategice din Yemen, într-un avans care îi apropie de strâmtoarea Bab al-Mandab, rută crucială pentru transporturile maritime și petroliere. Mișcarea vine după ce Donald Trump ar fi anulat în ultimul moment atacuri americane asupra grupării, solicitate de Arabia Saudită, potrivit presei americane citate de The Guardian.

Pe fondul intensificării luptelor din Yemen, care au strămutat zeci de mii de persoane în ultimele săptămâni, New York Times a relatat luni că președintele american și-a schimbat de mai multe ori poziția în ultimele zile, după ce Arabia Saudită a cerut Statelor Unite să atace gruparea Houthi.

Evoluțiile au loc în contextul avansului rapid al Houthi pe teren. Gruparea a preluat controlul asupra unei mari părți a coastei Yemenului la Marea Roșie de la forțele guvernamentale yemenite susținute de Arabia Saudită și a avansat spre zone aflate în apropierea strâmtorii strategice Bab al-Mandab, pe care Arabia Saudită a folosit-o drept rută alternativă pentru exporturile de petrol, ocolind perturbările din Strâmtoarea Ormuz.

În convorbirea relatată de New York Times, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, l-a îndemnat insistent pe Trump să intervină pentru a contribui la oprirea avansului Houthi, după săptămâni de solicitări similare. Trump, care până atunci se opusese implicării în războiul saudit din Yemen, a cerut Pentagonului, după această discuție, să pregătească atacuri aeriene împotriva Houthi, pentru ca ulterior să se răzgândească din nou, potrivit publicației.

Trump a transmis în repetate rânduri semnale contradictorii Riadului. În timpul unei vizite în Irlanda, la începutul acestei luni, el le-a spus reporterilor că Houthi „ne-au sunat și nu vor să lupte cu noi”, adăugând că gruparea „permite navelor să treacă” prin strâmtoarea Bab al-Mandab și că situația se va „rezolva foarte bine”.

El a adăugat că problema Houthi se limitează la „o singură țară”, aparent o referire la Arabia Saudită, și a promis că se va „ocupa de rezolvarea acesteia”.

ONU afirmă că ostilitățile din Yemen au dus la strămutarea a cel puțin 125.000 de persoane de la începutul lunii septembrie. Orașul Taiz a primit cel mai mare număr de persoane strămutate, până la 86.000 de yemeniți ajungând aici de la începutul recentei escaladări.

Avansul rapid din această lună al grupării susținute de Iran a extins conflictul mai larg din Orientul Mijlociu pe un nou front și a amplificat amenințările la adresa aprovizionării globale cu energie.

Washingtonul a respins până acum solicitările repetate ale prințului Mohammed ca SUA să se alăture luptelor din Yemen, în timp ce Houthi au susținut sâmbătă că au atacat Riadul, unde coloane de fum au putut fi văzute în apropierea principalului aeroport.

Dilema lui Trump: Sprijin pentru saudiți sau evitarea unui nou conflict

Președintele Yemenului, Rashad al-Alimi, a discutat duminică cu Trump și a solicitat sprijin pentru guvernul său recunoscut de ONU în lupta împotriva Houthi. Trump nu a făcut nicio promisiune directă privind acordarea unui sprijin militar în timpul convorbirii, au declarat surse.

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Arabia Saudită a lansat în ultimele zile sute de atacuri asupra pozițiilor Houthi din munții strategici Kahboub, potrivit grupării, însă acestea au avut un impact redus asupra avansului luptătorilor săi.

Luptele s-au concentrat la periferia districtului izolat Al-Wazi’iyah, din provincia Taiz, și în Ras al-Ara, de-a lungul coastei Oceanului Indian, zone care separă coasta Mării Roșii de orașul Aden, unde își are sediul guvernul. Houthi urmăresc să securizeze spatele forțelor lor din jurul strâmtorii Bab al-Mandab prin preluarea controlului asupra munților, ceea ce le-ar permite, de asemenea, să deschidă noi fronturi, potrivit unor surse citate de Reuters.

Intensificarea luptelor dintre Arabia Saudită și Houthi a creat o nouă dilemă pentru Trump, care se află sub presiunea de a contribui la apărarea aliaților saudiți ai Washingtonului, dar încearcă în același timp să evite extinderea și mai mult a războiului profund nepopular pe care l-a declanșat în februarie împotriva Iranului.

SUA au bombardat poziții Houthi timp de două luni la începutul anului 2025, însă Trump a oprit atacurile după ce a ajuns la un armistițiu cu gruparea și de atunci a evitat implicarea în conflict.

Pe fondul eșecului în mare măsură al războiului americano-israelian împotriva Iranului și în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, prioritățile administrației Trump par să fie asigurarea cel puțin a unei părți din aprovizionarea cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz, evitând în același timp o implicare mai amplă în Yemen.

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Editor : M.I.