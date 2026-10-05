Rebelii Houthi avertizează că spațiul aerian al Arabiei Saudite „nu este sigur”

Rebelii Houthi din Yemen au avertizat luni companiile aeriene că spațiul aerian saudit ar putea deveni „teatrul unor operațiuni” militare. Avertismentul vine pe fondul intensificării luptelor, după ce forțele guvernamentale susținute de Riad au lansat o contraofensivă împotriva rebelilor pro-iranieni.

Un organism format de rebelii Houthi pentru aviaţia civilă a adresat „un avertisment tuturor companiilor aeriene care operează în spaţiul aerian saudit”, care „nu este sigur”, precizează comunicatul agenţiei acestor combatanţi pro-iranieni, potrivit Agerpres. „Spaţiul aerian al regatului saudit va fi teatrul unor operaţiuni ale forţelor noastre armate”, se adaugă în comunicat.

Potrivit Xinhua, comunicatul Centrului de coordonare al operaţiunilor umanitare condus de rebelii Houthi precizează că armata saudită efectuează atacuri împotriva unor zone controlate de rebeli în Yemen, iar în consecinţă spaţiul aerian saudit trebuie considerat nesigur pentru aviaţia civilă.

Comunicatul rebelilor Houthi nu precizează unde sau când ar putea ave loc potenţiale operaţiuni Houthi şi nu identifică aeroporturi sau coridoare aeriene care ar putea fi afectate. Autorităţile saudite nu au răspuns imediat acestui avertisment, notează Xinhua.

Avertismentul vine în contextul intensificării puternice a luptelor în Yemen, după ce o coaliţie condusă de Arabia Saudită a lansat o operaţiune aeriană amplă şi forţele guvernamentale au anunţat o „ofensivă strategică” asupra capitalei Sanaa, controlată de Houthi. Coaliţia susţine că o sută de avioane de luptă au luat parte la operaţiunea „Dawn of Yemen”, pretinzând că 324 de ţinte Houthi au fost distruse de la începutul campaniei.

Luptele s-au intensificat şi în jurul strâmtorii Bab al-Mandab, o rută comercială vitală care leagă Marea Roşie şi Golful Aden. Rebelii Houthi au ocupat portul la Marea Roşie Mocha pe 10 septembrie şi Insula Mayyun din strâmtoare o zi mai târziu, determinând forţele guvernamentale să treacă la contraofensivă.

Editor : M.I.