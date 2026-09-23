Recep Erdogan cere recunoașterea Ciprului de Nord la ONU și acuză „izolarea inumană” a ciprioților turci

Președintele turc Tayyip Erdogan a cerut statelor să recunoască entitatea ocupată de turci din nordul Ciprului și să pună capăt „izolației inumane” în care trăiește poporul său, potrivit Ekathimerini.

„Fac apel la comunitatea internațională să recunoască Republica Turcă a Ciprului de Nord și să stabilească relații politice, diplomatice și economice cu aceasta”, a declarat Erdogan, adresându-se Adunării Generale a ONU de la New York.

„Egalitatea suverană și statutul internațional egal al poporului turc-cipriot trebuie garantate, iar izolarea inumană la care a fost supus trebuie să ia sfârșit”, a adăugat el.

Erdogan a folosit Adunarea Generală a ONU pentru a face aceeași cerere și în trecut.

Cipru a fost divizat pe criterii etnice în 1974, în urma unei invazii turcești, iar ciprioții turci și-au declarat independența în 1983. Doar Turcia recunoaște nordul, unde menține peste 35.000 de soldați.

În discursul său, președintele turc a condamnat ceea ce a numit „politici globale de neutralizare a genului”, spunând că acestea s-au transformat într-o campanie care vizează familiile și copiii.

Tendința ar putea fi contracarată prin protejarea familiei tradiționale formate dintr-un bărbat și o femeie, a spus el.

Comentariile sale au venit la o săptămână după ce autoritățile turce au lansat raiduri și arestări ample care vizau grupurile LGBT în cadrul unei operațiuni numite „Familia mea este în siguranță”, despre care guvernul spune că are ca scop protejarea copiilor și a valorilor familiale. 82 de persoane au fost încarcerate în așteptarea procesului, în timp ce peste 100 de protestatari au fost, de asemenea, reținuți.

De asemenea, el a cerut ca reconstrucția Fâșiei Gaza să înceapă fără întârziere și a îndemnat comunitatea internațională să intensifice presiunea asupra Israelului.

Editor : Ș.R.