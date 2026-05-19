Record absolut de licitaţie pentru un Brâncuşi. La ce preț a fost adjudecată la Christie’s sculptura „Danaida”

„Danaiada”

O sculptură a lui Constantin Brâncuşi, care a aparţinut lui S. I. Newhouse, un magnat al mass-media care a fost la un moment dat printre cei mai importanţi colecţionari de artă din lume, s-a vândut luni seara, la Christie’s, pentru o sumă de 93 de milioane de dolari, doborând recordul de licitaţie al sculptorului modernist. Cu comisioanele incluse, suma totală s-a ridicat la 107,6 milioane de dolari.

Tranzacţia a început cu o ofertă de 82 de milioane de dolari şi a atras o jumătate de duzină de oferte înainte de a fi vândută unui cumpărător reprezentat de Maria Los, vicepreşedintă şi şefă a departamentului de consultanţă pentru clienţi din America. După finalizarea tranzacţiei, s-au auzit aplauze, informează News.ro.

„Danaida”, un cap din bronz datând din 1913, a avut o estimare de 100 de milioane de dolari la cerere înainte de licitaţie, situându-se cu mult peste recordul actual al artistului la licitaţie.

În 2021, sculptura din bronz lustruit şi marmură „La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard)”, datând din 1928/ 32, s-a vândut cu 71,2 milioane de dolari la Christie’s New York în 2018. 

Următoarele trei rezultate pentru Brâncuşi sunt: 57,3 milioane de dolari pentru „La muse endormie”, o sculptură din bronz patinat cu foiţă de aur, vândută în 2017 la Christie’s New York; 29,2 milioane de dolari pentru sculptura din stejar „Madame L.R. (Portrait de Mme L.R.)” la Christie’s Paris în 2009; şi 27,5 milioane de dolari pentru sculptura din marmură şi piatră „Oiseau dans l’espace” la Christie’s New York în 2005.

Titlul „Danaida” se inspiră dintr-un mit grecesc în care, potrivit Christie’s, fratele regelui Danaos a cerut ca cele 50 de fiice ale regelui să devină soţiile fiilor săi. „Din porunca regelui, Danaidele - cu excepţia uneia - îşi ucid soţii în noaptea nunţii. Ca pedeapsă, ele sunt exilate în Hades şi condamnate să umple ulcioare din care apa se scurge repede”. Acest mit a fost preluat şi de Auguste Rodin, precum şi de alţi artişti, cam în aceeaşi perioadă cu Brâncuşi.

 

 

