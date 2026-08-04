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Record absolut de temperatură în Austria: 40,8°C. „Vremea aceasta este un dezastru”

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Palatul Schoenbrunn
Prin curtea Palatului Schoenbrunn te poți plimba doar cu umbrela. Foto: Profimedia
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În Austria a fost doborât recordul absolut de temperatură, după ce o valoare termică de 40,8°C a fost înregistrată marţi în staţiunea Viena-Stammersdorf, a anunţat serviciul de meteorologie din această ţară, GeoSphere Austria, informează AFP.

Precedentul record naţional era de 40,5°C şi fusese înregistrat pe 8 august 2013 în staţiunea Bad Deutsch-Altenburg, în estul ţării.

Austria tocmai a traversat o lună iulie excepţional de caldă şi de uscată, cu recorduri de căldură, o secetă generalizată şi deficite pluviometrice care ajung pe plan local la 90%, potrivit GeoSphere Austria.

Coacerea caiselor a început cu aproximativ douăzeci de zile mai devreme decât media înregistrată între anii 1961 şi 1991, ilustrând astfel impactul schimbărilor climatice asupra ciclurilor de vegetaţie.

„Vremea aceasta este un dezastru”, a declarat Nasir Dis, un proprietar de restaurant din Viena, în vârstă de 60 de ani. „Nimănui nu-i vine să se aşeze la masă. Oamenii vor doar să stea închişi în casele lor”, a adăugat el.

De asemenea, în această vară, Austria a înregistrat cel mai lung val de căldură observat vreodată pentru luna iunie, cu temperaturi care au depăşit recordurile anterioare cu o medie de 1,4°C.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, schimbările climatice cauzate de emisiile de gaze cu efect de seră de origine antropică sporesc frecvenţa şi intensitatea fenomenelor meteorologice extreme.

Editor : Sebastian Eduard

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