Record climatic: Planeta ar putea depăși pragul de 1,5 grade Celsius pentru prima dată, avertizează Copernicus

Data publicării:
California Adopts Sweeping Plan To Combat Greenhouse Gas Emissions
Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Getty Images

Temperatura medie globală din perioada 2023 - 2025 este pe cale să depășească pragul de 1,5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale, un record istoric care arată accelerarea schimbărilor climatice, potrivit celor mai recente date ale serviciului european Copernicus.

Creșterea accentuată a temperaturilor vine pe fondul unui șir de luni extrem de calde, relatează Euronews. Noiembrie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună noiembrie înregistrată vreodată, depășită doar de 2024 și 2023. Regiunile din nordul Canadei și din zona Oceanului Arctic au înregistrat temperaturi mult peste medie, contribuind semnificativ la încălzirea globală.

Pe lângă valorile ridicate, luna a fost marcată de fenomene meteorologice extreme. Cicloanele tropicale din Asia de Sud-Est au provocat inundații devastatoare și pierderi de vieți omenești, evenimente care, potrivit specialiștilor, devin tot mai frecvente într-un climat care se încălzește rapid.

„Pentru luna noiembrie, temperaturile globale au fost cu 1,54 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, iar media pe trei ani pentru 2023 - 2025 este pe cale să depășească 1,5 grade Celsius pentru prima dată”, a declarat Samantha Burgess, coordonatoare strategică pentru climă în cadrul Copernicus.

Ea avertizează că aceste praguri nu sunt simple statistici, ci semnale ale accelerării schimbărilor climatice: „Singura modalitate de a limita creșterea viitoare a temperaturilor este reducerea rapidă a emisiilor de gaze cu efect de seră.”

Potrivit experților, depășirea pe termen de câțiva ani a pragului de 1,5 grade Celsius nu înseamnă că obiectivul Acordului de la Paris este complet ratat. Însă tendința actuală arată că planeta se îndreaptă într-o direcție dificil de inversat fără acțiuni accelerate și coordonate la nivel global.

Editor : M.I.

