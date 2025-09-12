Live TV

Record de longevitate în Japonia: Aproape 100.000 de oameni au depășit vârsta de 100 de ani

Data publicării:
International Day of Older persons in Japan
Japonezii rămân activi până la vârste înaintate. Sursa foto: Profimedia Images
Țara cu cea mai mare speranță de viață din lume își confirmă renumele de „națiune a centenarilor”. Guvernul nipon a anunțat că aproape 100.000 de persoane au trecut de vârsta de 100 de ani, un record istoric pus pe seama dietei sănătoase, a stilului de viață activ și a unei culturi care prețuiește echilibrul și comunitatea, relatează BBC.

Numărul persoanelor din Japonia cu vârsta de 100 de ani sau mai mult a crescut la un nivel record, de aproape 100.000, a anunțat guvernul nipon. Pentru al 55-lea an consecutiv, se stabilește un nou record: în septembrie, numărul centenarilor din Japonia era de 99.763, potrivit Ministerului Sănătății. Din acest total, femeile au reprezentat 88%.

Japonia are cea mai mare speranță de viață din lume și este cunoscută pentru faptul că adesea găzduiește cea mai vârstnică persoană în viață, deși unele studii contestă acuratețea numărului de centenari la nivel mondial. Țara este și una dintre cele mai îmbătrânite societăți, cu o dietă considerată sănătoasă, dar cu o rată scăzută a natalității.

Cea mai vârstnică persoană din Japonia este Shigeko Kagawa, o femeie de 114 ani din Yamatokoriyama, o suburbie a orașului Nara. Cel mai vârstnic bărbat este Kiyotaka Mizuno, de 111 ani, din orașul de coastă Iwata.

Ministrul sănătății, Takamaro Fukoka, i-a felicitat pe cei 87.784 de centenari femei și 11.979 bărbați pentru longevitatea lor și și-a exprimat „recunoștința pentru mulții ani de contribuții la dezvoltarea societății”. Cifrele au fost publicate înainte de Ziua Vârstnicilor din Japonia, sărbătorită pe 15 septembrie, când noii centenari primesc o scrisoare de felicitare și o cupă de argint din partea prim-ministrului. În acest an, 52.310 persoane au fost eligibile, a precizat ministerul.

Factorii care au dus la o speranță ridicată de viață

În anii 1960, Japonia avea cea mai mică proporție de persoane de peste 100 de ani dintre statele G7, dar lucrurile s-au schimbat radical de atunci. Când guvernul a început recensământul centenarilor în 1963, existau doar 153 persoane cu vârsta de 100 de ani sau mai mult. Numărul a ajuns la 1.000 în 1981 și la 10.000 în 1998.

Speranța ridicată de viață se explică în principal prin numărul mai mic de decese cauzate de boli cardiovasculare și de unele tipuri frecvente de cancer, în special cancerul de sân și cel de prostată.

Japonia are o rată scăzută a obezității, un factor major de risc pentru ambele boli, grație unei alimentații cu puțină carne roșie și bogată în pește și legume. Rata obezității este deosebit de mică în rândul femeilor, ceea ce poate explica de ce speranța de viață a femeilor japoneze este mult mai mare decât a bărbaților. În timp ce în alte părți ale lumii consumul de zahăr și sare a crescut, Japonia a mers în direcția opusă, campaniile de sănătate publică convingând oamenii să îl reducă.

Ce este „Radio Taiso”

Dar nu e vorba doar de dietă. Japonezii tind să rămână activi până la vârste înaintate, mergând mult pe jos și folosind transportul public mai des decât vârstnicii din SUA și Europa.

„Radio Taiso”, un program zilnic de exerciții de grup, face parte din cultura japoneză încă din 1928, fiind creat pentru a încuraja atât sănătatea publică, cât și sentimentul de comunitate. Rutina de trei minute este difuzată la radio și televizor și este practicată în grupuri mici în toată țara.

Timp de trei minute, muzica ritmată ghidează mișcări simple cu întinderi, aplecări, rotiri și mici sărituri, pe care le pot face deopotrivă copii, adulți sau vârstnici. Se practică în școli, parcuri și chiar la locul de muncă și a devenit parte din identitatea culturală japoneză, o tradiție care nu doar apropie comunitățile, ci și menține populația activă până la vârste înaintate, fiind adesea amintit printre secretele longevității nipone.

Totuși, mai multe studii au ridicat semne de întrebare cu privire la acuratețea numărului de centenari la nivel global, sugerând erori de date, registre publice nesigure și lipsa certificatelor de naștere. Un audit guvernamental al registrelor de stare civilă din Japonia, realizat în 2010, a descoperit peste 230.000 de persoane trecute ca având 100 de ani sau mai mult, dar care nu mai puteau fi găsite, unele fiind, de fapt, decedate de zeci de ani.

Erorile au fost puse pe seama evidențelor incomplete și a suspiciunilor că unele familii ar fi ascuns decesul rudelor vârstnice pentru a continua să încaseze pensiile acestora. Ancheta a fost declanșată după ce rămășițele lui Sogen Koto, considerat cel mai vârstnic bărbat din Tokyo la 111 ani, au fost descoperite în casa familiei la 32 de ani după moartea sa.

