Live TV

Redistribuirea grăbită a rachetelor americane din Coreea de Sud în Orientul Mijlociu stârnește îngrijorare la Seul

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1081856796
Rachetă de lansare a sistemului Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) la o bază militară americană din Seongju. Foto: Profimedia

A trecut aproape un deceniu de când liniștitul sat sud-coreean Seongju a fost transformat peste noapte într-un loc cheie în capacitatea țării de a contracara un atac din partea Coreei de Nord. Într-o dimineață de primăvară, camioane camuflate care transportau sistemul american de apărare antirachetă THAAD (terminal high-altitude area defense) au intrat în Seongju, în timp ce guvernul țării a ignorat protestele localnicilor care au spus că desfășurarea i-ar transforma într-o țintă pentru rachetele balistice ale Phenianului, scrie The Guardian.

Guvernul conservator de la Seul, susținut de Washington, a insistat că THAAD era cea mai eficientă modalitate de a localiza și distruge rachetele nord-coreene înainte ca acestea să amenințe Sudul și cei 28.500 de soldați americani staționați acolo. Desfășurarea a provocat, de asemenea, furia Chinei și a Rusiei, care au declarat că radarul puternic al lui THAAD le-ar putea compromite securitatea.

Însă, după nouă ani, se pare că SUA au început să mute părți ale sistemului, împreună cu alte echipamente militare, din Coreea de Sud pentru a fi utilizate în războiul său împotriva Iranului. Presa americană a relatat că Pentagonul mută părți ale unui sistem THAAD în Orientul Mijlociu, citând doi oficiali.

Măsura, relatată săptămâna aceasta, a stârnit îndoieli cu privire la angajamentul de securitate al lui Donald Trump față de Coreea de Sud - cel mai important aliat est-asiatic al SUA, alături de Japonia - și avertismente că Nordul, dotat cu arme nucleare, ar putea încerca să intensifice presiunea asupra vecinului său. De ce, se întreabă criticii, a investit Coreea de Sud atât de mult capital politic într-un sistem de apărare care ar putea fi într-o zi eliminat?

Președintele liberal al Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a încercat să asigure publicul că țara este capabilă să descurajeze amenințările din partea Nordului, chiar dacă SUA ar redistribui arme și alte resurse militare în Orientul Mijlociu.

Observând că Seulul s-a opus redistribuirii bateriilor de artilerie și a unităților de apărare aeriană americane, Lee a declarat în cadrul unei ședințe de cabinet: „Dacă aș fi întrebat dacă acest lucru ar împiedica serios strategia noastră de descurajare împotriva Coreei de Nord, pot spune cu certitudine că nu ar fi așa”.

El a adăugat că bugetul de apărare al Coreei de Sud este printre cele mai mari din lume și se estimează a fi de 1,4 ori mai mare decât produsul intern brut al Coreei de Nord.

Ministrul de Externe al Coreei de Sud, Cho Hyun, a declarat vineri că armatele americane și sud-coreene discută, de asemenea, despre posibila redistribuire a unor sisteme americane de apărare antirachetă Patriot în Orientul Mijlociu. Presa sud-coreeană a publicat știri neconfirmate conform cărora unele baterii de rachete ar putea fi redistribuite către baze americane din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

„Din motive de securitate operațională, nu comentăm mișcarea unor capabilități sau active militare specifice”, a declarat un oficial al Forțelor Armate ale Statelor Unite din Coreea pentru agenția de știri Yonhap.

Chiar dacă Lee are dreptate să minimizeze riscul de securitate la adresa Coreei de Sud, slăbirea apărării americane de acolo a stârnit îngrijorări că războiul cu Iranul semnalează o retrogradare a angajamentului lui Trump față de Asia de Nord-Est, unde programul de arme nucleare al Coreei de Nord și Strâmtoarea Taiwan sunt potențiale puncte de conflict.

„Există riscul ca Phenianul să calculeze greșit relocarea unora dintre aceste arme ca pretext pentru provocări de nivel scăzut, menite să testeze postura defensivă a aliaților”, a declarat Choi Gi-il, profesor de studii militare la Universitatea Sangji.

Și Japonia trebuie să se adapteze la redistribuirea grăbită a echipamentelor militare de către SUA în Orientul Mijlociu – o mișcare care dă greutate criticilor conform cărora Trump a intrat în războiul din Iran fără un plan clar, punând forțele americane în pericol de a fi atrase într-un conflict prelungit.

Japonia găzduiește aproximativ 50.000 de soldați americani, peste jumătate dintre ei pe insula sudică Okinawa. Două distrugătoare americane cu rachete ghidate, cu baza în Yokosuka, la sud de Tokio, sunt desfășurate în prezent în Marea Arabiei, potrivit unui raport al Institutului Naval al SUA.

Liderul principalului partid de opoziție din Japonia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la rapoartele conform cărora SUA erau pe cale să trimită nave cu baza în Japonia în Orientul Mijlociu. „Japonia nu a permis staționarea forțelor americane astfel încât acestea să poată ieși din aceste baze pentru a lansa rachete spre Orientul Mijlociu”, a declarat Junya Ogawa parlamentarilor săptămâna aceasta.

JoongAng Daily, un ziar conservator sud-coreean, a scris că orice reducere a capacității țării de a se apăra „inevitabil ridică îngrijorări”.

„Guvernul [sud-coreean] ar trebui să depună eforturi pentru a se asigura că orice active redistribuite se întorc prompt odată ce misiunile lor se încheie, reducând la minimum potențialele lacune în descurajarea Coreei de Nord. De asemenea, ar trebui să se accelereze eforturile de consolidare a capacităților de apărare ale Coreei.”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
4
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
5
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
Digi Sport
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută aliaţi. România trebuie să acţioneze rapid
budapesta
Șeful unui gigant din domeniul transporturilor maritime avertizează: Costurile războiului cu Iranul vor fi transferate consumatorilor
IRAN HORMOZGAN MINAB ELEMENTARY SCHOOL DEATH RISING
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
oana toiu 4
Oana Ţoiu, aşteptată la Comisia de politică externă a Camerei Deputaților, pentru explicații privind românii din Orientul Mijlociu
nori turbulente zbor avion aeronava
Războiul din Orientul Mijlociu scumpește călătoriile cu avionul și modifică programul de zbor
Recomandările redacţiei
instalații de încărcare a petrolului pe insula Kharg, Iran / imagine din satelit cu insula Kharg
Insula petrolului ce ține în viață regimul de la Teheran. De ce Trump...
ilie bolojan guvern
Ilie Bolojan: „Ne propunem să aprobăm bugetul până la sfârșitul...
Quds Day protests in Tehran
Mojtaba Khamenei a fost rănit la picioare în prima zi a războiului...
CSAT
CSAT analizează, astăzi, dislocarea temporară în România a unor...
Ultimele știri
Turism românesc promovat de ambasadorul Japoniei: Vulcanii Noroioși, Pietroasele și cârnații de Pleșcoi, în postările sale despre Buzău
Donald Trump a numit-o pe văduva lui Charlie Kirk  în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene ale SUA
Gianni Infantino a primit asigurări de la Donald Trump că echipa Iranului poate merge în SUA pentru Cupa Mondială. Un precedent ciudat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
După luni de blocaje, Jupiter aduce vești bune. Zodiile care intră într-o perioadă de noroc începând cu 11...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Bucureștiul pe credit: ce împrumuturi a făcut Primăria Capitalei în 2025. Sectorul care a plătit cela mai...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
S-a aflat motivul pentru care Mirel Rădoi a acceptat oferta lui Gigi Becali: “Știi de ce am venit pentru o...
femeie cu bagajul in aeroport
Începând de azi, intră în vigoare noi reguli pe aeroporturile din București. Ce se schimbă pentru bagajul de...
Playtech
Care sunt cele mai solide buncăre antiatomice din România. Sunt peste 5.000 de adăposturi în toată ţara, însă...
Digi FM
Întâmplare sau destin? Povestea surorilor gemene care au născut în aceeași zi, chiar de ziua lor de naștere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! Donald Trump a luat decizia finală pentru Iran: "Îi mulțumesc sincer președintelui SUA"
Pro FM
Kevin Federline, după arestarea lui Britney Spears: "Îngrijorarea este dacă a fost un incident izolat sau...
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
Digi FM
Kylie Minogue, apariție impecabilă la Paris Fashion Week. Eleganță pură într-o ținută fină din mătase
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ne trezim uneori exact înainte să sune alarma. Pe lângă mecanismele biologice, există și un factor...
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026