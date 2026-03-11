Redistribuirea grăbită a rachetelor americane din Coreea de Sud în Orientul Mijlociu stârnește îngrijorare la Seul

A trecut aproape un deceniu de când liniștitul sat sud-coreean Seongju a fost transformat peste noapte într-un loc cheie în capacitatea țării de a contracara un atac din partea Coreei de Nord. Într-o dimineață de primăvară, camioane camuflate care transportau sistemul american de apărare antirachetă THAAD (terminal high-altitude area defense) au intrat în Seongju, în timp ce guvernul țării a ignorat protestele localnicilor care au spus că desfășurarea i-ar transforma într-o țintă pentru rachetele balistice ale Phenianului, scrie The Guardian.

Guvernul conservator de la Seul, susținut de Washington, a insistat că THAAD era cea mai eficientă modalitate de a localiza și distruge rachetele nord-coreene înainte ca acestea să amenințe Sudul și cei 28.500 de soldați americani staționați acolo. Desfășurarea a provocat, de asemenea, furia Chinei și a Rusiei, care au declarat că radarul puternic al lui THAAD le-ar putea compromite securitatea.

Însă, după nouă ani, se pare că SUA au început să mute părți ale sistemului, împreună cu alte echipamente militare, din Coreea de Sud pentru a fi utilizate în războiul său împotriva Iranului. Presa americană a relatat că Pentagonul mută părți ale unui sistem THAAD în Orientul Mijlociu, citând doi oficiali.

Măsura, relatată săptămâna aceasta, a stârnit îndoieli cu privire la angajamentul de securitate al lui Donald Trump față de Coreea de Sud - cel mai important aliat est-asiatic al SUA, alături de Japonia - și avertismente că Nordul, dotat cu arme nucleare, ar putea încerca să intensifice presiunea asupra vecinului său. De ce, se întreabă criticii, a investit Coreea de Sud atât de mult capital politic într-un sistem de apărare care ar putea fi într-o zi eliminat?

Președintele liberal al Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a încercat să asigure publicul că țara este capabilă să descurajeze amenințările din partea Nordului, chiar dacă SUA ar redistribui arme și alte resurse militare în Orientul Mijlociu.

Observând că Seulul s-a opus redistribuirii bateriilor de artilerie și a unităților de apărare aeriană americane, Lee a declarat în cadrul unei ședințe de cabinet: „Dacă aș fi întrebat dacă acest lucru ar împiedica serios strategia noastră de descurajare împotriva Coreei de Nord, pot spune cu certitudine că nu ar fi așa”.

El a adăugat că bugetul de apărare al Coreei de Sud este printre cele mai mari din lume și se estimează a fi de 1,4 ori mai mare decât produsul intern brut al Coreei de Nord.

Ministrul de Externe al Coreei de Sud, Cho Hyun, a declarat vineri că armatele americane și sud-coreene discută, de asemenea, despre posibila redistribuire a unor sisteme americane de apărare antirachetă Patriot în Orientul Mijlociu. Presa sud-coreeană a publicat știri neconfirmate conform cărora unele baterii de rachete ar putea fi redistribuite către baze americane din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

„Din motive de securitate operațională, nu comentăm mișcarea unor capabilități sau active militare specifice”, a declarat un oficial al Forțelor Armate ale Statelor Unite din Coreea pentru agenția de știri Yonhap.

Chiar dacă Lee are dreptate să minimizeze riscul de securitate la adresa Coreei de Sud, slăbirea apărării americane de acolo a stârnit îngrijorări că războiul cu Iranul semnalează o retrogradare a angajamentului lui Trump față de Asia de Nord-Est, unde programul de arme nucleare al Coreei de Nord și Strâmtoarea Taiwan sunt potențiale puncte de conflict.

„Există riscul ca Phenianul să calculeze greșit relocarea unora dintre aceste arme ca pretext pentru provocări de nivel scăzut, menite să testeze postura defensivă a aliaților”, a declarat Choi Gi-il, profesor de studii militare la Universitatea Sangji.

Și Japonia trebuie să se adapteze la redistribuirea grăbită a echipamentelor militare de către SUA în Orientul Mijlociu – o mișcare care dă greutate criticilor conform cărora Trump a intrat în războiul din Iran fără un plan clar, punând forțele americane în pericol de a fi atrase într-un conflict prelungit.

Japonia găzduiește aproximativ 50.000 de soldați americani, peste jumătate dintre ei pe insula sudică Okinawa. Două distrugătoare americane cu rachete ghidate, cu baza în Yokosuka, la sud de Tokio, sunt desfășurate în prezent în Marea Arabiei, potrivit unui raport al Institutului Naval al SUA.

Liderul principalului partid de opoziție din Japonia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la rapoartele conform cărora SUA erau pe cale să trimită nave cu baza în Japonia în Orientul Mijlociu. „Japonia nu a permis staționarea forțelor americane astfel încât acestea să poată ieși din aceste baze pentru a lansa rachete spre Orientul Mijlociu”, a declarat Junya Ogawa parlamentarilor săptămâna aceasta.

JoongAng Daily, un ziar conservator sud-coreean, a scris că orice reducere a capacității țării de a se apăra „inevitabil ridică îngrijorări”.

„Guvernul [sud-coreean] ar trebui să depună eforturi pentru a se asigura că orice active redistribuite se întorc prompt odată ce misiunile lor se încheie, reducând la minimum potențialele lacune în descurajarea Coreei de Nord. De asemenea, ar trebui să se accelereze eforturile de consolidare a capacităților de apărare ale Coreei.”

