Un submarin cu propulsie nucleară al Marinei Regale britanice a ajuns în Marea Arabiei, fiind dotat cu rachete de croazieră cu o rază de aproximativ 1.600 km și torpile grele, potrivit Daily Mail, care citează surse militare. Submarinul de ultimă generație se afla în largul Australiei înainte de a fi trimis în Orientul Mijlociu.

HMS Anson, echipat cu rachete Tomahawk Block IV pentru atacuri asupra țintelor terestre, cu o rază de acțiune de 1.000 de mile, și torpile grele Spearfish, a părăsit portul Perth pe 6 martie și se crede că se poziționează în apele adânci din nordul Mării Arabiei.

Informația vine după ce Downing Street a transmis vineri că premierul Keir Starmer a fost de acord să permită Statelor Unite să utilizeze baze britanice pentru a lansa atacuri asupra unor obiective iraniene care au vizat Strâmtoarea Ormuz.

Anterior, el a permis forțelor americane să folosească bazele doar pentru operațiuni defensive, menite să prevină lansarea de rachete de către Iran care ar putea pune în pericol interesele sau viețile britanice. Acum, el a permis extinderea listei de ținte pentru a ajuta la protejarea navelor din culoarul de navigație, pe baza principiului „autoapărării colective”.

HMS Anson, care a parcurs 5.500 de mile de pe coasta de vest a Australiei pentru a aștepta ordine, se ridică până aproape de suprafață la fiecare 24 de ore pentru a comunica cu centrul de comandă militară al Regatului Unit din cadrul Permanent Joint Headquarters (PJHQ) din Northwood, Londra.

Surse din domeniul apărării au declarat pentru publicație că generalul-locotenent Nick Perry, șeful operațiunilor comune, ar da ordinul de lansare în cazul în care acesta ar fi autorizat de prim-ministru. HMS Anson s-ar ridica apoi aproape de suprafață și ar lansa o salvă de patru rachete.

Submarinul de ultimă generație, bazat la Faslane, în Scoția, nu are un periscop standard, ci afișează imagini ale suprafeței pe un ecran mare. Având reactorul său nuclear, nu va necesita realimentare, iar capacitatea sa de a purifica apa și aerul îi permite să înconjoare planeta fără a reveni la suprafață. Totuși, acest lucru este limitat de faptul că nava poate transporta provizii de hrană doar pentru trei luni pentru cei 98 de ofițeri și membri ai echipajului.

„Anson va sta ascuns în liniște. Prim-ministrul și comandantul operațiunilor maritime vor ști unde se află și, desigur, Serviciul Submarinelor, dar locația sa nu va fi cunoscută pe scară largă”, a declarat o sursă. Ministerul Apărării a refuzat să comenteze locația exactă a submarinului.

