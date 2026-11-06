Live TV

Regele Charles, „arma secretă” a Londrei: „Guvernul îi cere să se îndrepte spre situații încărcate politic, destul de dificile”

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1149710906
Regele Charles al III-lea. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Artă de stat prin cuvânt și fapte Un an dificil pentru monarhie

Regele Charles este „o armă secretă” folosită din ce în ce mai mult de Guvernul britanic în gestionarea situațiilor politice dificile, a declarat un consilier regal de rang înalt, în urma unei călătorii complicate din punct de vedere diplomatic a monarhului în Caraibe, potrivit Reuters.

Călătoria, care a inclus și o reuniune a Commonwealth-ului Națiunilor, condusă de Charles, a fost dominată de problema sclaviei și, în special, de discuția dacă Marea Britanie și regele ar trebui să își ceară iertare pentru comerțul transatlantic cu sclavi și să se ofere să plătească despăgubiri.

Regele nu a făcut niciuna dintre aceste afirmații în discursurile pe care le-a ținut, în conformitate cu politica Guvernului britanic, dar exprimarea durerii sale personale față de ororile sclaviei a fost salutată în general de liderii Commonwealth-ului format din 56 de națiuni ca un pas pozitiv înainte.

Artă de stat prin cuvânt și fapte

Într-o declarație neobișnuit de sinceră, consilierul principal a descris turul ca fiind complex și provocator, dar a spus că regele „și-a demonstrat talentul de guvernator atât prin cuvânt, cât și prin faptă”.

„Este o armă secretă excelentă să-l trimitem pe rege”, a declarat consilierul reporterilor sub condiția anonimatului, adăugând că monarhul a fost „capabil să ajungă în locuri pe care, îndrăznesc să spun, politicienii probabil nu le-ar fi putut atinge”.

Monarhul este șeful simbolic al statului britanic, dar este obligat prin constituție să rămână în afara politicii.

În ultima vreme, pe măsură ce influența Marii Britanii asupra afacerilor mondiale a scăzut, guvernul s-a îndreptat adesea către monarh pentru a-și conduce strategiile diplomatice.

Pe fondul tensiunilor cu președintele american Donald Trump, cel mai recent din cauza războiului din Iran, guvernul l-a recrutat pe Charles - care a devenit rege în septembrie 2022, la moartea mamei sale, regina Elisabeta - pentru a contribui la netezirea relațiilor. Regele l-a găzduit pe Trump într-o vizită de stat, apoi a efectuat o vizită de stat reciprocă în SUA.

„Suntem abia în al cincilea an de domnie și cred că ceea ce vedem este un tipar foarte clar care se conturează, în care guvernul îi cere regelui să se îndrepte spre situații destul de încărcate politic, situații destul de dificile”, a spus consilierul principal.

Abordarea părții dificile a slujbei era ceea ce îi plăcea, a afirmat consilierul, adăugând că „reîmprospătarea și revigorarea relațiilor cu națiunile în care au existat unele probleme politice complexe, asta este ceea ce își dorește”.

Un an dificil pentru monarhie

Turneul marchează un punct culminant într-un alt an dificil pentru monarhie, odată cu lansarea unei biografii a primei soții a lui Charles, Prințesa Diana, scrisă de fratele ei, care conținea critici la adresa reacției lui Charles la moartea ei.

Fratele mai mic al lui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, continuă să facă titluri negative în presă, fiind încă anchetat de poliție - Andrew neagă orice faptă ilegală - în timp ce întoarcerea în Marea Britanie a fiului mai mic al regelui, Prințul Harry, a adus și ea complicații.

Deși Charles rămâne șeful Commonwealth-ului și este încă șeful statului pentru 15 națiuni, inclusiv Canada și Australia, consilierul a recunoscut că situația s-ar putea schimba, Barbados fiind ultima națiune care a renunțat la monarhie în 2021.

Asistentul a subliniat că este la latitudinea națiunilor și a Commonwealth-ului să decidă ce vor face în viitor.

„Familia (regală) servește atunci când este necesară, iar dacă nu, atunci se poate găsi un nou aranjament”, a adăugat consilierul.

Charles, care împlinește 78 de ani luna aceasta, se recuperează încă după cancer, dar consilierul a spus că îngrijorările legate de vârsta și sănătatea sa au fost cel mai bine rezolvate de imaginea lui Charles fluturând clopoței de vacă în timp ce dansa pe o stradă din Bahamas, la o căldură de 40 de grade Celsius, și de umorul de care a dat dovadă după ce a fost prins de o furtună tropicală.

„Literalmente, asta s-a născut să facă. Se pricepe foarte bine și se bucură de reacția pe care o primește de la oameni”, a conchis asistentul.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance profimedia
1
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
marco rubio
2
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
Tudorel Toader la o sedinta
3
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
mojtaba khamenei
4
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, lansează un avertisment după rezultatele...
nicusor dan si elbridge colby subsecretar_pentru_politica_de_aparare_al_statelor_unite_ale_americii-32
5
Surse: N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este dispusă să...
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Digi Sport
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1147722757
Marea Britanie refuză să plătească despăgubiri pentru rolul său în comerțul cu sclavi: „Nu este fezabil pentru noi”
British soldiers are silhouetted against the sky
Trupele britanice vor avea dreptul să riposteze în cazul în care Rusia va ataca misiunea din Ucraina (Sky News)
Antigua Royal Visit
„Unde este umbrela?” Regele Charles, surprins de o ploaie torențială la o ceremonie în Antigua și Barbuda. Ce a spus după incident
ue, marea britanie
„Made in Europe” nu trebuie să devină „protecționism contraproductiv”. Nemulțumirile Londrei înaintea summitului cu UE
Andy Burnham
Marea Britanie ia în calcul scuze oficiale pentru comerțul cu sclavi, dar refuză să plătească despăgubiri. Anunțul premierului britanic
Recomandările redacţiei
luca niculescu INSTANT_4_COTROCENI_VICTORIA_016_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Luca Niculescu, despre relația Guvern - mediu de afaceri: Propun trei...
EU Summit
Europa divizată. Liderii se ceartă pe cine să discute cu Putin, în...
drapel gunoi
Cum a ajuns drapelul României să fie folosit la cărat gunoi într-o...
Italian police cars
Un hoț român a adormit în casa pe care a jefuit-o. Bărbatul s-a...
Ultimele știri
Accident în estul Franței: un autobuz care ar transporta elevi a ajuns într-un șanț. Autoritățile spun că există mai multe victime
Reactorul 1 de la Cernavodă va fi reconectat vineri la Sistemul Energetic Național, după mai mult de trei luni de oprire
Bărbat rănit într-o explozie dintr-un poligon din Brașov: incidentul este catalogat drept accident de muncă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
9 semne că ai găsit bărbatul potrivit pentru o relație de durată. Ce contează cu adevărat, potrivit experților
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Ofertă din China pentru „perla” lui Gigi Becali de la FCSB!? „Are clauză 50 de milioane!”
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, salt uriaș în clasamentul coeficienților! Oltenii pot egala performanța FCSB de acum 2...
Adevărul
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rică Răducanu, de la gloria Rapidului la lupta cu dependența. Viciul care i-a schimbat viața.
Pro FM
Cât câștigă artiștii români pentru concertele de Revelion 2027. Smiley și Alex Velea, onorariu fabulos când...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum arată John Goodman după ce a slăbit 90 de kilograme. „Încă încerc să mă obișnuiesc cu fața mea” 
Adevarul
A căzut pe scări la 3 ani și s-a trezit spunând că a fost preoteasă în Egiptul Antic. Povestea lui Dorothy...
Newsweek
Cine ar putea primi 1.000 lei în plus la pensie? Banii vor ajuta la acoperirea cheltuielilor din sezonul rece
Digi FM
Fiica unei românce care a fugit de comunism a câștigat din nou alegerile în Texas. Cine este Mihaela Pleșa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Sharon Stone și fiul ei, apariție elegantă în Hollywood. Actrița, zâmbitoare alături de băiatul său de 20 de...
UTV
Bianca Censori a strălucit la propriu într-o salopetă mulată, acoperită cu cristale. Arhitecta a atras toate...