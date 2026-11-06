Regele Charles, „arma secretă” a Londrei: „Guvernul îi cere să se îndrepte spre situații încărcate politic, destul de dificile”

Regele Charles este „o armă secretă” folosită din ce în ce mai mult de Guvernul britanic în gestionarea situațiilor politice dificile, a declarat un consilier regal de rang înalt, în urma unei călătorii complicate din punct de vedere diplomatic a monarhului în Caraibe, potrivit Reuters.

Călătoria, care a inclus și o reuniune a Commonwealth-ului Națiunilor, condusă de Charles, a fost dominată de problema sclaviei și, în special, de discuția dacă Marea Britanie și regele ar trebui să își ceară iertare pentru comerțul transatlantic cu sclavi și să se ofere să plătească despăgubiri.

Regele nu a făcut niciuna dintre aceste afirmații în discursurile pe care le-a ținut, în conformitate cu politica Guvernului britanic, dar exprimarea durerii sale personale față de ororile sclaviei a fost salutată în general de liderii Commonwealth-ului format din 56 de națiuni ca un pas pozitiv înainte.

Artă de stat prin cuvânt și fapte

Într-o declarație neobișnuit de sinceră, consilierul principal a descris turul ca fiind complex și provocator, dar a spus că regele „și-a demonstrat talentul de guvernator atât prin cuvânt, cât și prin faptă”.

„Este o armă secretă excelentă să-l trimitem pe rege”, a declarat consilierul reporterilor sub condiția anonimatului, adăugând că monarhul a fost „capabil să ajungă în locuri pe care, îndrăznesc să spun, politicienii probabil nu le-ar fi putut atinge”.

Monarhul este șeful simbolic al statului britanic, dar este obligat prin constituție să rămână în afara politicii.

În ultima vreme, pe măsură ce influența Marii Britanii asupra afacerilor mondiale a scăzut, guvernul s-a îndreptat adesea către monarh pentru a-și conduce strategiile diplomatice.

Pe fondul tensiunilor cu președintele american Donald Trump, cel mai recent din cauza războiului din Iran, guvernul l-a recrutat pe Charles - care a devenit rege în septembrie 2022, la moartea mamei sale, regina Elisabeta - pentru a contribui la netezirea relațiilor. Regele l-a găzduit pe Trump într-o vizită de stat, apoi a efectuat o vizită de stat reciprocă în SUA.

„Suntem abia în al cincilea an de domnie și cred că ceea ce vedem este un tipar foarte clar care se conturează, în care guvernul îi cere regelui să se îndrepte spre situații destul de încărcate politic, situații destul de dificile”, a spus consilierul principal.

Abordarea părții dificile a slujbei era ceea ce îi plăcea, a afirmat consilierul, adăugând că „reîmprospătarea și revigorarea relațiilor cu națiunile în care au existat unele probleme politice complexe, asta este ceea ce își dorește”.

Un an dificil pentru monarhie

Turneul marchează un punct culminant într-un alt an dificil pentru monarhie, odată cu lansarea unei biografii a primei soții a lui Charles, Prințesa Diana, scrisă de fratele ei, care conținea critici la adresa reacției lui Charles la moartea ei.

Fratele mai mic al lui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, continuă să facă titluri negative în presă, fiind încă anchetat de poliție - Andrew neagă orice faptă ilegală - în timp ce întoarcerea în Marea Britanie a fiului mai mic al regelui, Prințul Harry, a adus și ea complicații.

Deși Charles rămâne șeful Commonwealth-ului și este încă șeful statului pentru 15 națiuni, inclusiv Canada și Australia, consilierul a recunoscut că situația s-ar putea schimba, Barbados fiind ultima națiune care a renunțat la monarhie în 2021.

Asistentul a subliniat că este la latitudinea națiunilor și a Commonwealth-ului să decidă ce vor face în viitor.

„Familia (regală) servește atunci când este necesară, iar dacă nu, atunci se poate găsi un nou aranjament”, a adăugat consilierul.

Charles, care împlinește 78 de ani luna aceasta, se recuperează încă după cancer, dar consilierul a spus că îngrijorările legate de vârsta și sănătatea sa au fost cel mai bine rezolvate de imaginea lui Charles fluturând clopoței de vacă în timp ce dansa pe o stradă din Bahamas, la o căldură de 40 de grade Celsius, și de umorul de care a dat dovadă după ce a fost prins de o furtună tropicală.

„Literalmente, asta s-a născut să facă. Se pricepe foarte bine și se bucură de reacția pe care o primește de la oameni”, a conchis asistentul.

Editor : Ș.R.