Regele Charles era „euforic” după moartea Dianei, susține fratele ei, într-o carte de memorii. Reacția Palatului Buckingham

În cadrul unor noi acuzații din noua sa carte de memorii, contele Charles Spencer, fratele Dianei, sugerează că reacția lui Charles după moartea lui Lady Di a fost să se gândească la „modul în care acest eveniment l-ar putea elibera să se căsătorească cu femeia pe care o iubea”. Regele părea „în extaz” când l-a sunat pe contele Spencer după moartea prințesei Diana, potrivit cărții scrise de fostul său cumnat, scrie The Times.

În cea mai recentă acuzație din noile sale memorii, Spencer susține că Charles, pe atunci prinț de Wales, părea „ca un câștigător la loterie” când l-a sunat după moartea Dianei, într-un accident de mașină în 1997. El sugerează că reacția lui Charles a fost să se gândească la „modul în care acest eveniment l-ar putea elibera să se căsătorească cu femeia pe care o iubea”.

Cartea a stârnit o dispută cu Palatul Buckingham. Miercuri, palatul a luat măsura neobișnuită de a răspunde la afirmația potrivit căreia Charles i-ar fi spus lui Spencer în zilele de după moartea Dianei, în 1997: „Fii liniștit, o vom uita destul de curând.”

Palatul Buckingham a declarat:

„Deși, din principiu, nu comentăm conținutul cărților, Majestatea Sa este conștientă că durerea provocată de pierderea unui frate poate întuneca rațiunea, afecta judecata și influența amintirile în moduri pe care ceilalți nu le recunosc, chiar și la mulți ani după o astfel de pierdere.”

Într-un nou fragment din carte, publicat în Daily Mail, Spencer susține, de asemenea, că Diana i-a cerut tatălui ei să-i permită să rupă logodna cu Charles.

El a descris petrecerea de aniversare a celor 21 de ani a prințului Andrew la Castelul Windsor, la care au participat 650 de invitați, drept „catalizatorul”, scriind: „Prințul Charles se întorsese în acea zi dintr-o călătorie oficială la New York, iar Diana aștepta cu mare nerăbdare să se reîntâlnească cu el și să petreacă alături de el. Dar el nu manifestase aproape deloc interes față de ea, iar ea - profund rănită, confuză și din ce în ce mai îngrijorată - a dansat în schimb cu alții, inclusiv cu mine. Imediat după acea seară de suferință din ce în ce mai intensă, Diana s-a dus să-l vadă pe tatăl meu. I-a spus că nu putea să meargă până la capăt cu căsătoria cu un bărbat care, în mod evident, nu o iubea.

Spencer a spus că tatăl său, care fusese scutier regal, a fost „consternat” de riscul de a „pune familia regală într-o situație extrem de jenantă” prin ruperea logodnei.

Cartea „Swan Song: Diana, My Sister” („Cântecul lebedei: Diana, sora mea”, n.r.) susține că Diana i-a mărturisit unei prietene, în ajunul nunții lor, că Charles nu era îndrăgostit de ea. De asemenea, se menționează că, după anunțarea logodnei, Charles i-a strâns talia logodnicei sale și a spus: „Oh, suntem cam dolofani pe aici, nu-i așa?”.

Spencer a scris că Diana a spus că talia ei s-a redus de la 73,5 cm la 59 cm între logodnă și căsătorie. Până la nunta ei, a spus el, Diana se afla „în plină criză a tulburării sale alimentare de cinci luni”.

Descriind nefericirea Dianei, Spencer a spus: „Este un fapt trist că, în ultimii ani ai vieții, Diana s-a dus de mai multe ori la Beachy Head, cea mai înaltă faleză de cretă din Anglia, gândindu-se să pună capăt totul. Dragostea pentru fiii ei a împiedicat-o să meargă mai departe.”

Într-una dintre cele mai șocante mărturisiri, Spencer a descris cum se afla acasă, în Cape Town, imediat după moartea Dianei.

„Telefonul suna neîncetat”, a scris el. „Prințul Charles m-a prins pe palier, la etaj. Spre deosebire de ceilalți care m-au sunat, care erau șocați, abia reușind să-și exprime condoleanțele și ofertele de ajutor, el părea euforic - ca un câștigător la loterie, îmi amintesc că m-am gândit atunci. Mi-a spus că îi informase pe William și Harry despre moartea mamei lor, chiar la prima oră a dimineții, în dormitoarele lor de la Balmoral. Totul părea ciudat de obișnuit, având în vedere gravitatea dezastrului. Privind înapoi acum, bănuiesc că prima reacție a prințului a fost să se gândească mai degrabă la modul în care acest eveniment l-ar putea elibera să se căsătorească cu femeia pe care o iubea, decât să aprecieze pierderea celei pe care nu o iubea.”

Lansarea cărții „Swan Song” este programată pentru 22 septembrie, dar retailerul TG Jones a declarat că aceasta se află printre primele zece cele mai comandate cărți încă din luna august. Un purtător de cuvânt a afirmat că vânzările au crescut cu 650 la sută de la dezvăluirile de miercuri.

Spencer a declarat că a dorit să scrie această carte pentru a corecta unele „neadevăruri” apărute după moartea surorii sale.

Editor : B.E.