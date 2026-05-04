„Regele Elveției” și imperiul terenurilor abandonate: Cum a obținut un elvețian sute de parcele și drumuri fără să plătească nimic

Elveția nu a fost niciodată o monarhie, astfel că atunci când Jonas Lauwiner s-a încoronat ca rege în 2019, într-o ceremonie organizată la biserica reformată Nydegg din Berna, el a fost văzut doar ca un excentric inofensiv. Între timp, însă, „Regele Jonas” a început să atragă atenția autorităților din cauza extinderii „imperiului” său alpin prin exploatarea unei portițe legale ce i-a permis să ia în proprietate sute de terenuri și drumuri fără să plătească nimic.

Conform legislației elvețiene, atunci când un teren este înregistrat fiind fără proprietar, oricine poate să dobândească acel teren gratis printr-o simplă cerere trimisă consiliului local prin care își revendică parcela, potrivit The Times.

Pământurile fără proprietar sunt destul de rare în Elveția, însă ele încă mai există: un câmp pe care o familie a refuzat să îl accepte ca moștenire, spre exemplu, o mică bucată de pădure sau chiar și o secțiune de drum abandonată de un dezvoltator privat.

Găsirea unor astfel de parcele presupune o analiză minuțioasă a registrelor de cadastru și se pare că nimeni nu s-a obosit să facă acest lucru, în mod sistematic, înaintea lui Lauwiner – un tehnician în proiecte de automatizare industrială, care și-a dat seama că aceasta ar putea fi cheia construirii unei afaceri imobiliare profitabile.

În mai puțin de un deceniu, Lauwiner s-a folosit de această portiță legală pentru a achiziționa 148 de bucăți de teren în Elveția, cu o suprafață totală de 117.144 de metri pătrați, fără să plătească nimic.

Acum, oficialii elvețieni se tem că „Regele Jonas” a devenit prea lacom și încearcă să îi limiteze ambițiile prin închiderea portiței legale de care s-a folosit pentru a-și construi „imperiul”.

„Sunt cinstit. Nu închid drumurile și nu cer mult pentru ele”

Pământurile pe care le-a obținut nu sunt extrem de valoroase și „imperiul” său ocupă doar un sfert din suprafața Vaticanului, însă include 83 de secțiuni de drum, ceea ce îi oferă un atu important în negocierile cu comunitățile locale.

În cazul unui astfel de drum dintr-un cartier rezidențial, pe care l-a obținut după ce a fost abandonat de un dezvoltator privat, Lauwiner percepe taxe de la proprietarii de locuințe din zonă care îl folosesc.

„Sunt cinstit. Nu închid drumurile și nu cer mult pentru ele”, a spus Lauwiner (31 de ani). În afară de taxele de mentenanță, el a spus că face bani și prin „vânzarea dreptului de a construi în apropierea drumului și vânzarea dreptului de trecere dacă se construiește o casă nouă”.

Lauwiner a comparat „cuceririle” sale cu o „campanie militară”, însă a adăugat faptul că activitățile sale nu sunt violente și se desfășoară în mediul digital.

Lauwiner se prezintă de multe ori ca un rege, făcând poze într-o uniformă regală, și are un site pe care l-a intitulat „website-ul oficial al Regelui Elveției”. Foto: Instagram / Jonas Lauwiner

Forțele speciale ale Imperiului Lauwiner

„Am fost proclamat [rege] de presa germană”, a spus Lauwiner. „Ei au spus că sunt Regele Elveției. Eu am spus: ‘Este ingenios.’”

Lauwiner se prezintă de multe ori ca un rege făcând poze într-o uniformă regală. El și-a deschis și un site pe care l-a intitulat „website-ul oficial al Regelui Elveției”.

Într-un videoclip postat pe site-ul său, niște persoane îmbrăcate în uniforme militare și descrise drept „forțele speciale ale Imperiului Lauwiner” pot fi văzute lângă un vechi tanc amfibiu scos din uz în fața „palatului” său – o clădire lungă de două etaje construită pe unul din terenurile sale din Burgdorf.

„Imperiul” lui Lauwiner a emis, până acum, 12 Medalii de Merit și are o „bancă imperială” cu propria sa monedă. Pe website-ul său se menționează că regatul lui respectă constituția Elveției și legile țării.

„Știu că sunt un rege simbolic”, a spus Lauwiner. „Nu sunt adevăratul suveran al Elveției, dar este mai mult decât o glumă. Am creat ceva nou.”

Lauwiner a spus că a devenit atât de cunoscut în Elveția încât unii oameni s-au oferit să îi dea gratis terenuri. „Mulți oameni cred că este o poveste frumoasă”, a spus Lauwiner, care a recunoscut că sunt și oameni care i se opun. „Este 50:50. Nu este un raport rău.”

Lawiner are „o sete excesivă pentru putere și o nevoie exacerbată de a se face văzut”

Povestea lui Lauwiner i-a inspirat și pe alți elvețieni să încerce să caute parcele fără proprietar, ceea ce a atras și mai mult atenția autorităților. Mai multe cantoane elvețiene, inclusiv Berna, vor să le acorde drept de preempțiune consiliilor locale asupra terenurilor abandonate.

Josef Schuler, un consilier local din Lucerna, a denunțat comportamentul „scandalos” al lui Lauwiner în legătură cu unul dintre drumurile sale, pe care consiliul local a încercat să îl obțină.

Schuler a spus că Lauwiner a fost de acord să le renunțe la acest drum fără să ceară niciun ban, dar cu condiția ca drumul să îi poarte numele. În caz contrar, Lauwiner a cerut 150.000 de franci elvețieni pentru acest drum.

Lawiner are „o sete excesivă pentru putere și o nevoie exacerbată de a se face văzut”, a mai spus Schuler.

„Aproape că am atins momentul de maximă libertate”

Un avocat din Lucerna l-a dat în judecată pe Lauwiner, acuzându-l de „exploatare abuzivă” a situației legate de drumul pe care îl are în proprietate, însă Lauwiner a avut câștig de cauză în fața instanței.

„Regele Jonas” a spus că el nu vrea să aducă instabilitate în Elveția, ci doar să arate că „toată lumea este rege pe teritoriul ei”.

„Democrația este foarte importantă, dar la un moment dat trebuie să existe o persoană care să spună: ‘Nu, trebuie să continuăm. Nu putem pur și simplu să îi ascultăm pe toți cum se plâng’”, a mai spus Lauwiner.

Elvețianul a spus că nu și-ar dori să fie un rege adevărat, chiar dacă țara sa ar fi fost o monarhie.

„Aproape că am atins momentul de maximă libertate”, a spus Lauwiner, adăugând că achiziția terenurilor l-a ajutat să devină independent din punct de vedere financiar. „Dacă aș fi un rege adevărat, aș pierde acea libertate.”

Editor : Raul Nețoiu