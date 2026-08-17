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Regele Harald al Norvegiei, spitalizat din nou. Cel mai vârstnic monarh din Europa va sta în „concediu medical” două săptămâni

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Oslo 20240213.Norwegian King Harald gives a speech during the gala dinner at the Palace in honor of Tanzanian President Samia Suluhu Hassan in connection with her official visit to Norway.Photo: Annika Byrde / POOL / NTB
Stră-strănepot al Reginei Victoria a Marii Britanii, Regele Harald al Norvegiei a urcat pe tron în 1991. Sursa foto: Profimedia Images
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Regele Harald al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, a fost internat luni în spital şi va fi în concediu medical două săptămâni, a anunţat Palatul Regal de la Oslo, potrivit AFP.

Cel mai vârstnic suveran din Europa, regele Norvegiei suferă de anemie hemolitică, o boală a sângelui în care globulele roşii sunt distruse anormal de rapid şi ale cărei simptome includ în special oboseală, paloare şi dificultăţi respiratorii.

„Regele a fost tratat în ultimele săptămâni cu cortizon”, iar „acest tratament a avut ca efect o retenţie de apă în organism, ceea ce necesită internare”, a explicat Palatul Regal într-un comunicat.

Fiul său, prinţul moştenitor Haakon, va asigura regenţa în perioada internării.

Încoronat rege al Norvegiei în anul 1991, Harald se confruntă de câţiva ani cu o serie probleme de sănătate. El şi-a redus activităţile oficiale şi a avut nevoie de montarea unui stimulator cardiac, notează Agerpres.

Cu toate acestea, regele Harald a exclus mereu ideea de a abdica, invocând jurământul pe viaţă depus în faţa parlamentului.

În februarie, în timpul unui sejur în Spania împreună cu soţia sa, regina Sonja, el a fost internat în Tenerife în urma unei infecţii şi a unei stări de deshidratare.

Regina Sonja, în vârstă tot de 89 de ani, a fost de asemenea internată pentru scurt timp în luna mai, ea suferind de fibrilaţie şi insuficienţă cardiacă.

Pe lângă aceste probleme medicale, coroana norvegiană a trecut în ultimele luni şi prin alte momente dificile, în special legate de prinţesa moştenitoare Mette-Marit, căsătorită cu Haakon.

Publicarea la sfârşitul lunii ianuarie a unor documente în SUA a dezvăluit corespondenţa sa frecventă şi uneori în tonuri intime cu pedofilul miliardar american Jeffrey Epstein între anii 2011 şi 2014.

Prinţesa a trebuit de asemenea să facă faţă problemelor legale ale fiului ei, Marius Borg, născut dintr-o căsătorie anterioară. Acesta, în vârstă de 29 de ani, a fost condamnat în iunie la patru ani de închisoare cu executare pentru două violuri şi alte 32 de capete de acuzare, inclusiv violenţe împotriva unei foste partenere. El a contestat sentinţa făcând recurs.

Suferind ea însăşi de o boală pulmonară ireversibilă, Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, a avut nevoie de un transplant pulmonar în iulie.

Editor : B.E.

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