Regimul iranian, încercuit de dușmani: poate supraviețui războiului cu SUA sub Donald Trump? „Situația internă va fi insuportabilă”

Când George W. Bush a anunțat prematur sfârșitul războiului din Irak în 2003, purta o uniformă de pilot și se plimba pe puntea navei USS Abraham Lincoln sub bannere pe care scria „misiune îndeplinită”. A fost o ocazie mai puțin grandioasă când președintele Donald Trump a declarat victoria asupra Iranului în prima sa conferință de presă de la lansarea atacurilor comune ale SUA și Israelului pe 28 februarie. Într-o sală de bal a complexului său de golf din Florida, el a vorbit pe un ton relaxat, dar cu un efect similar, notează The Times.

„Facem pași importanți către îndeplinirea obiectivului nostru militar, iar unii ar putea spune că acesta este deja îndeplinit în mare parte”, a declarat el. „Am eliminat complet toate forțele militare iraniene. Majoritatea forțelor navale iraniene au fost scufundate.”

Aceste remarci s-ar putea dovedi a fi printre cele mai nefericite făcute de un președinte în timp de război de la acea zi de acum aproape 23 de ani, notează sursa citată.

Liderul de la Casa Albă a declarat inițial că dorește schimbarea regimului din Iran. Acum se pare că regimul nu numai că va supraviețui – ceea ce reprezintă o victorie în sine –, dar va provoca haos pe piața mondială a petrolului și în economiile din Golf. Cel puțin, Teheranul a zguduit Washingtonul înainte de alegerile intermediare din noiembrie.

Aliații lui Trump se tem că acesta s-ar putea retrage din regiune și ar putea lăsa populația să se descurce cu consecințele, așa cum a făcut în Yemen anul trecut, după ce a declanșat un război împotriva rebelilor Houthi susținuți de Iran, înainte de a declara brusc victoria și de a părăsi Golful, lăsând miliția intactă și încrezătoare.

O sursă din Golf, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat: „Cu siguranță ar putea face asta. A făcut-o cu Houthi și o poate face din nou”.

Războiul din Iran a lăsat țările din Golf fără opțiuni viabile. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au făcut presiuni împotriva războiului, dar consideră că lăsând regimul iranian cu arsenalul său de rachete și drone, acesta va putea să ia din nou regiunea ostatică în viitor.

Închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran și atacurile asupra aeroporturilor din Emiratele Arabe Unite au lăsat majoritatea țărilor din Golf „extrem de vulnerabile”, a afirmat sursa. „Accesul maritim și aerian este blocat. Cred că vor exista diferențe, dar în ceea ce privește Arabia Saudită, aceasta ar dori ca această situație să continue cât mai mult posibil, pentru a slăbi Iranul cât mai mult posibil”.

Această opinie este împărtășită în mai multe capitale din Golf. Speranța lor este că miile de atacuri aeriene ale SUA și Israelului vor priva Iranul de capacitatea de a mai lansa rachete și drone, dar acest lucru ar putea fi doar o iluzie.

Danny Citrinowitz, membru al Programelor pentru Orientul Mijlociu ale Consiliului Atlanticului și fost ofițer de informații militare israelian, care a condus departamentul de cercetare al armatei privind Iranul, a declarat: „Nu este realist. Sunt bombardați în fiecare zi, dar nu cred că muniția se va epuiza și nu vom vedea steagul alb.

Sunt de acord cu Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite că ar trebui să ducem treaba la bun sfârșit, dar nu putem face asta pentru că este o țară de dimensiunea aproape întregii Europe de Vest. Acest regim a rezistat multor probleme în trecut. Pentru a duce treaba la bun sfârșit, sunt necesare luni întregi de atacuri și trupe terestre”.

Deși Trump a sugerat că ar putea trimite soldați în Iran, la Washington nu va exista prea multă disponibilitate pentru un conflict prelungit care ar destabiliza și mai mult piața petrolului. Baza sa divizată devine din ce în ce mai critică. Potrivit sondajelor din această săptămână, majoritatea alegătorilor înregistrați se opun războiului și se tem de efectul acestuia asupra prețurilor.

Jon Alterman, președinte în domeniul securității globale la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, think tank-ul Zbigniew Brzezinski, a declarat: „Văd multe motive pentru care președintele ar dori să considere că poate pune punct acestei situații, dar ar dori și să revendice victoria.

Există provocări politice. Agenda privind accesibilitatea pe care o dorește din punct de vedere politic este subminată de acțiunile militare din străinătate, iar adevărul este că mulți alegători l-au susținut deoarece credeau că el va pune capăt războaielor de lungă durată din Orientul Mijlociu, nu că le va continua.”

Schimbarea regimului, pe care SUA a minimizat-o în ultimele zile ca obiectiv de război, pare din ce în ce mai puțin plauzibilă în viitorul apropiat. Corpul Gărzii Revoluționare Islamice, cu poziția sa intransigentă, controlează mai mult ca niciodată țara după ce primele atacuri ale războiului l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem care menținea echilibrul între facțiuni. Fiul și succesorul său, Mojtaba, le datorează poziția sa.

Chiar dacă va câștiga această bătălie, regimul va fi totuși mai izolat pe termen lung. În ianuarie, acesta a reprimat brutal protestele de stradă provocate de prețurile ridicate și condițiile de viață precare. Dacă poporul va urma îndemnul lui Trump de a se revolta din nou, regimul ar putea pune în aplicare amenințarea de a trage asupra protestatarilor. Este însă îndoielnic că această măsură va fi sustenabilă pe termen lung ca mijloc de menținere a puterii.

Iranul este, de asemenea, înconjurat de țări pe care le-a atacat și care nu vor mai încerca să-l calmeze sau să-i ofere o salvare.

Sanam Vakil, care conduce proiectul pentru Orientul Mijlociu la Chatham House, a declarat: „Problema cea mai mare pentru Republica Islamică este ziua de după acest război. Poate că vor supraviețui acestui război într-o formă sau alta, dar situația internă din Iran va fi insuportabilă și nu vor exista ieșiri economice. Practic, sunt terminați”.

Citește și:

Gardienii Revoluției au amenințat familiile unor membri ai Adunării Experților pentru a asigura alegerea lui Mojtaba Khamenei (presă)

Cine va conduce Iranul: facțiunile din exil se luptă pentru binecuvântarea americanilor

Editor : A.M.G.