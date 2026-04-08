„Regina ketaminei” a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru moartea actorului Matthew Perry

'The Circle' film screening, Arrivals, Tribeca Film Festival, New York, USA - 26 Apr 2017
Foto: Matthew Perry / Sursa foto: Profimedia Images
Lupta cu dependența

O traficantă de droguri, supranumită „Regina ketaminei”, a fost condamnată, miercuri, la 15 ani de închisoare în legătură cu supradoza care i-a fost fatală actorului Matthew Perry, informează Reuters, potrivit Agerpres. 

Jasveen Sangha, care a recunoscut că a gestionat un depozit de narcotice ilegale în casa ei din districtul North Hollywood al oraşului Los Angeles, a pledat vinovată în septembrie 2025 la cinci capete de acuzare vizând infracţiuni legate de droguri, care decurg din decesul lui Matthew Perry din 2023.

Sangha, în vârstă de 42 de ani, o femeie cu dublă cetăţenie, americană şi britanică, risca o pedeapsă de până la 65 de ani de închisoare. Judecătoarea federală Sherilyn Garnett a pronunţat o sentinţă de 15 ani, mai severă decât pedepsele primite de oricare dintre ceilalţi patru inculpaţi din acest proces, printre care s-au aflat şi doi medici.

Procurorii federali au recomandat o pedeapsă de 15 ani de închisoare. Apărarea a solicitat judecătorului să limiteze pedeapsa lui Sangha la perioada deja executată. Ea se află în închisoare din august 2024.

Matthew Perry a fost găsit de asistentul său personal, care locuia în aceeaşi reşedinţă, plutind cu faţa în jos şi fără suflare într-o cadă cu hidromasaj din vila sa din Los Angeles, pe 28 octombrie 2023. Starul american avea 54 de ani.

Raportul autopsiei a concluzionat că Matthew Perry a murit din cauza „efectelor acute ale ketaminei”, care, în combinaţie cu alţi factori, au determinat pierderea cunoştinţei şi înecul actorului hollywoodian.

Ketamina este un anestezic cu acţiune scurtă, dar puternic, cu proprietăţi halucinogene, care este prescris uneori pentru tratarea depresiei şi a altor tulburări psihologice. De asemenea, ketamina a devenit tot mai populară în rândul publicului - fiind folosită ca drog ilicit pentru petreceri.

Lupta cu dependența

Matthew Perry recunoscuse public că a suferit din cauza abuzului de substanţe timp de decenii, perioadă care a coincis cu apogeul faimei sale, când îl interpreta pe sardonicul, dar fermecătorul Chandler Bing în serialul de comedie de mare succes „Friends”, difuzat de NBC în anii 1990.

Moartea celebrului actor a survenit la un an după publicarea memoriilor sale, „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, care relatau luptele sale cu dependenţa de alcool şi de analgezice eliberate pe bază de reţetă, despre care scria că au fost pe punctul de a-i curma viaţa de mai multe ori.

În lunile de dinaintea morţii sale, Matthew Perry susţinea că renunţase la consumul abuziv de alcool şi de droguri. Însă, potrivit oficialilor federali, actorul urma un tratament sub supraveghere medicală cu perfuzii de ketamină pentru depresie şi anxietate la o clinică, unde a devenit dependent de acest medicament.

Când medicii de acolo au refuzat să-i mărească doza, Matthew Perry a apelat la furnizori fără scrupule, dispuşi să-i exploateze dependenţa de droguri pentru a obţine beneficii financiare, au declarat autorităţile americane.

După doar câteva săptămâni, starul a murit în urma unei supradoze de ketamină furnizată de Jasveen Sangha, cunoscută de clienţii ei de pe stradă drept „Regina ketaminei”. Jasveen Sangha a recunoscut că i-a vândut în total 51 de flacoane de ketamină unui intermediar, Erik Fleming, care, la rândul său, i-a vândut dozele lui Matthew Perry prin intermediul asistentului personal al acestuia, Kenneth Iwamasa.

Procurorii au afirmat că Iwamasa a fost cel care i-a administrat ulterior lui Matthew Perry cel puţin trei doze de ketamină din flacoanele furnizate de Jasveen Sangha, ceea ce a dus la moartea actorului.

Ca parte a înţelegerii sale cu procurorii, Sangha a pledat vinovată la acuzaţia de gestionare a unui local implicat în traficul de droguri, plus trei acuzaţii de distribuire ilegală de ketamină şi o acuzaţie de distribuire de ketamină care a dus la un deces.

Jasveen Sangha a recunoscut atunci că ştia că flacoanele pe care i le-a vândut lui Fleming îi erau destinate lui Matthew Perry. De asemenea, ea a recunoscut că, în august 2019, i-a vândut ketamină unei persoane care a murit câteva ore mai târziu în urma unei supradoze.

Fleming, Iwamasa şi cei doi medici acuzaţi în acest proces - Mark Chavez şi Salvador Plasencia - au pledat cu toţii vinovaţi la acuzaţii privind comiterea unor infracţiuni federale legate de droguri.

Lebanon Israel Iran War
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
5
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această...
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Digi Sport
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Descarcă aplicația Digi Sport
Matthew Perry / regina ketaminei
Petreceri cu elita de la Hollywood și secretele „Reginei Ketaminei”: Noi dezvăluiri despre furnizoarea de droguri a lui Matthew Perry
Matthew Perry. Foto: Profimedia Images
Medicul care îi furniza ketamină actorului Matthew Perry a fost condamnat la 30 de luni de închisoare
'The Circle' film screening, Arrivals, Tribeca Film Festival, New York, USA - 26 Apr 2017
„Regina ketaminei” își recunoaște vinovăția în cazul morții actorului Matthew Perry. Riscă până la 65 de ani de închisoare
Matthew Perry. Foto: Profimedia Images
Doctorul lui Matthew Perry a pledat „vinovat” și ar putea primi până la 40 de ani de închisoare
lisa matthew
Lisa Kudrow a dezvăluit că a găsit un bilet lăsat de Matthew Perry într-un borcan de biscuiţi: „Am uitat. Momentul potrivit e totul”
mae
MAE: România se alătură declarației liderilor occidentali privind...
bogdan ivan
Ivan: România nu depinde de petrolul din Golful Persic. Livrările vor...
Donald Trump și Mark Rutte tete a tete
Casa Albă: Trump va discuta cu Rutte despre posibila retragere a...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan a semnat numirile pentru șefia marilor parchete. Când își...
Rogobete anunță reorganizarea gărzilor și a blocului operator. Va fi introdusă garda intervențională
Casa Albă anunță negocieri cu Iranul în Pakistan. Cine va face parte din delegația SUA
Momente de reculegere pentru Mircea Lucescu la meciurile din Champions League și Europa League
Citește mai multe
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Fanatik.ro
Cine e vedeta din România apărută în tribune la Real – Bayern. Cum a reacționat când a văzut arena: ”Wow! Un...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu e veșnic! Vedetele de la Atletico Madrid – Barcelona și PSG – Liverpool s-au oprit pentru a-l...
Adevărul
Aliații SUA, îngroziți că depind de un partener imprevizibil, fără alternative clare
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Ironii și furie după imaginile cu curierul bătut în Cluj: „În capitala civilizației mondiale?” / „Mai multă...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...